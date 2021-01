Třinec otočil a i po čtvrté porazil Kometu. Zlín po porážkách zabral

Moskevský soud v pátek poslal do domácího vězení pětici spolupracovníků a spojenců opozičního vůdce Alexeje Navalného, a to až do 23. března. Všichni byli zadrženi jako podezřelí z porušení sanitárních a epidemiologických norem na nepovolené protestní akci minulou sobotu v Moskvě, uvedla agentura TASS.

Další demonstrace za propuštění Navalného z vězení má následovat už tuto neděli. Generální prokuratura už podle agentury Interfax varovala, že použije proti demonstrantům daleko tvrdší paragraf o nepokojích. Ten účastníkům akce hrozí osmi lety za mřížemi a organizátorům až 15 roky odnětí svobody.