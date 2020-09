Za méně peněz co nejvíce muziky. Třinec se rozloučil s ikonami, ukázat se mají mladí

Do neobvyklé sezony vstupují Oceláři s obvyklými cíli. Hokejisté Třince chtějí hrát v extralize znovu o titul a v letním období se naladili vítěznou premiérou v Generali Česká Cupu. V klubu už nepůsobí legendy jako Jiří Polanský nebo Martin Adamský, ještě více by se tím pádem měli prosadit jejich mladí nástupci.

Tradiční tiskovou konferenci před startem sezony uspořádali Oceláři netradičně na zahrádce hospody v centru Třince. Tak aby se účastníků netýkala opatření s povinnými rouškami, zavedená pro vnitřní prostory.

"Je to trochu rozpačité období a před sezonou takové věštění z koule," vyjádřil se ke koronavirové nejistotě prezident klubu Ján Moder. "Přesto jsme optimisté a chceme hrát hokej v duchu našich tradic, ofenzivní a líbivý," dodal první místopředseda dozorčí rady Třineckých železáren.

Ačkoliv patří Třinec mezi nejbohatší kluby soutěže, události posledního půlroku se pochopitelně dotkly i jeho provozu. "Na první tým máme pro tuto sezonu o dvacet procent nižší rozpočet ve srovnání s tím minulým," přiblížil sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek.

"V úsporném režimu však jedeme už dávno," pokračoval Moder. "Honza Peterek má rok co rok za úkol dopřát divákům co nejvíce muziky za co nejméně peněz. Jsme rádi, že i v této nelehké ekonomické situaci nám zachovali přízeň všichni menší sponzoři," podotkl slovenský miliardář.

Podle aktuálně platných předpisů bude zkraje sezony na třinecký stadion o kapacitě 5 400 míst moct maximálně 3 200 diváků (tisícovka plus půlka zbývající kapacity). "Snad restrikce brzy povolí," přeje si Peterek.

Třinec v uplynulém ročníku obhajoval titul z roku 2019 a po základní části byl na druhém místě. A protože letos extraliga mistra nepoznala, vstoupí Oceláři i do nové sezony coby úřadující šampioni. Už jen to předurčuje třinecký klub k těm nejvyšším ambicím.

"Věřím, že budeme bojovat o nejvyšší příčky, chceme zase vyhrávat," prohlásil trenér Václav Varaďa, jehož v přípravném období potěšily výkony týmu, který ovládl premiérový ročník Generali Česká Cupu.

Třinečtí triumfovali ve skupině před Zlínem, Vítkovicemi a Přerovem a ve čtvrtfinále přehráli Hradec Králové. Semifinále nehráli kvůli koronaviru v týmu plzeňského soupeře a ve finále pak vyzráli na Pardubice. "Hráli jsme pohledný hokej a chceme na ty zápasy navázat," zmínil Varaďa.

"S povděkem jsme tento turnaj přijali, příprava díky němu měla náboj. Srovnával jsem si to s NHL, byl to takový malý Stanley Cup, takové mini play off, které jsme znovu vyhráli," liboval si viceprezident Jan Czudek.

Odchod legend, příchod mladých pušek

Oceláři se po minulé sezoně rozloučili s klubovými legendami obránci Lukášem Krajíčkem a Vladimírem Rothem a hokejovými dvojčaty v útoku Jiřím Polanským a Martinem Adamským. "Podmínky se změnily a tým se bude generačně obměňovat," komentoval sportovní ředitel Peterek.

Přišli obránce Jan Jaroměřský, mladí útočníci Daniel Kurovský, Radek Veselý a Miloš Roman. Navíc minimálně na dva měsíce získali Oceláři ze zámoří na výpomoc brankáře Josefa Kořenáře a útočníky Lukáše Jaška s Filipem Zadinou, bývalé mládežnické reprezentanty bojující o NHL.

"Je to jedině pozitivní, pro všechny je přínosné sledovat tyto kluky a jejich nasazení na ledě, pro mladší hráče i pro nás starší," poznamenal kapitán Petr Vrána, kterému přiřkli céčko spoluhráči v týmové volbě. Posledními kapitány Třince v ostré sezoně bývali Krajíček a Adamský.

Zadina odehrál za Oceláře v přípravě čtyři zápasy s bilancí čtyř gólů a jedné asistence, Jašek se poprvé trefil v druhém finále s Pardubicemi. Kořenář by se měl v brance prostřídat s Jakubem Štěpánkem.

"Nikdo neví, jestli a jak se soutěže v Americe rozjedou. Beru to tak, že teď jsem tady na dva měsíce a chci týmu co nejvíce pomoct," řekl brankář, který českým juniorům před necelými třemi lety vychytal postup do semifinále mistrovství světa a který patří organizaci San Jose.

Od začátku angažmá narazil v šatně Ocelářů na vítěznou mentalitu. "Je příjemné, že jsme vyhráli letní pohár, s Filipem Zadinou jsme se smáli, že musíme vědět, kam jít, abychom něco vyhráli," culil se Kořenář.

Jašek: Už nejsem malý Lukášek

Speciální nádech má třinecké intermezzo pro Jaška, jenž v zámoří zatím marně čekal na šanci od prvního týmu Vancouveru a působil na farmě v AHL. S Oceláři vyhrál juniorskou extraligu v roce 2016, ale za výraznější příležitostí v dospělém hokeji potom vyrazil do Liberce.

"V Třinci mám rodinu i přátele, byla to pro mě v současnosti jediná volba. I když budou v Liberci možná trochu zklamaní," připustil 23letý útočník. "Chci ukázat, že jsem nabral zkušenosti, že už mám na mužský hokej a nejsem ten malý Lukášek, který tady dříve hrával," prohlásil Jašek.

I na příkladu svých bývalých parťáků z juniorky bratrů Ondřeje a Michala Kovařčíkových vidí, že prostor pro mladší hráče je v Třinci nyní větší než v minulosti. "My už nejsme úplně nejmladší a měl by to být signál i pro další kluky. Že mají šanci si to místo vypracovat," řekl forvard, jemuž v zámoří poběží poslední třetí rok nováčkovského kontraktu.

26. sezona Třince v extralize začne v pátek šlágrem na kluzišti brněnské Komety. V přípravě se ocelářské šatně koronavirová pandemie obloukem vyhnula a Slezané věří, že tomu tak bude i při extraligové jízdě.