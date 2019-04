Třinec odmítl plzeňský trhák, Liberec na ledě Komety vyválčil vedení v sérii

před 3 hodinami

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím zápase semifinále play off extraligy na ledě Plzně 3:2 a snížili stav série na 1:2. Ze druhé série má blíž do finále Liberec, jenž vyhrál na ledě Komety Brno 2:1.

Oceláři rozhodli utkání gólem Jiřího Polanského v 57. minutě v přesilové hře a na ledě Plzně tak vyhráli i potřetí v sezoně.

Trenér hostů Varaďa udělal oproti předešlým nevydařeným zápasům několik změn v sestavě. V obraně nově nastoupili uzdravený Gernát a Husák, do útoku se postavil Marcinko.

Oceláři se snažili vytvořit si v úvodu tlak, Marcinko však v největší šanci Frodla nepřekonal. I díky tomu se do vedení dostala v 11. minutě Plzeň. Nečekaného odrazu puku od zadního mantinelu využil Němec a odrazem o Hrubce jej poslal za brankovou čáru.

"Byl to zvláštní odraz. Nicky (Jones) střílel od modré a puk se nečekaně vrátil před branku na pravé straně, jinde, než všichni čekali. Byl jsem už ale za pukem a nezbývalo mi nic jiného než zkusit trefit Šimona (Hrubce) do zad nebo do betonů. Jinak jsem puk do branky dostat nemohl," řekl Vojtěch Němec.

Na začátku druhé třetiny se Ocelářům podařilo vyrovnat, když Musilovu střelu Frodl jen vyrazil a Chmielewski pohotově dorážel. Vzápětí mohl další gól přidat Adamský. Třinec byl aktivnější a nakonec se do vedení dostal. Pomohla mu k tomu tečovaná Musilova střela od modré čáry. "Upozorňovali jsme hráče, že Třinec do toho ještě více šlápne. Vstup do druhé třetiny se nám ale bohužel nepodařil," litoval trenér domácích hráčů Ladislav Čihák.

Západočeši ale ve 33. minutě dokázali se soupeřem srovnat krok, když Hrubce překvapil střelou od modré čáry Vráblík. Vrátit vedení na plzeňskou stranu mohl hned v úvodu třetí dvacetiminutovky Gulaš, stejně jako o tři minuty později Němec ale Hrubce nepřekonal. "Mrzí to moc, byl to zlomový moment. Kdyby se mi to povedlo, mohli jsme se teď po zápase usmívat a bylo by to 3:0," litoval Němec po utkání.

Zradila jej oblíbená klička do forhendu. "Šimon si na mě počkal. Tenhle blafák je už můj reflex. Dělám ho osm let, ale poslední čtyři roky mi nevyšel. Musím už to změnit a udělat příště něco jiného," řekl Němec.

Činil se však i Frodl, jenž svůj tým několikrát podržel při Kodýtkově vyloučení. V 56. minutě ale domácí opět faulovali, na trestnou lavici putoval Kantner a hosté se prosadili. Gernátovu střelu tečoval Polanský, jehož gól kvůli možné hře vysokou hokejkou zkoumal videorozhodčí.

"Na začátku jsem úplně neprožíval tu radost, protože jsem věděl, že se půjde na video. Na tréninku to ale trénujete, víte, kde zhruba je hranice, co si můžete a co nemůžete dovolit. Já jsem menší hráč, tyčku mám relativně vysoko, takže když mám ruce zvednuté, tak je furt platný gól," řekl Polanský. Vyrovnat se poté již Plzni nepodařilo ani v závěrečné power play.

Liberec opět o krok napřed

Hokejisté vítěze základní části extraligy Liberce vyhráli ve třetím semifinále na ledě mistrovské Komety Brno 2:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. V 46. minutě o tom rozhodl ve vlastním oslabení útočník Jaroslav Vlach. Čtvrtý duel se hraje opět v Brně v pondělí od 19:00.

Vstup do zápasu vyšel hostům a po 69 vteřinách otevřel skóre Birner, který si zpracoval Hudáčkovu přihrávku vzduchem a z levého kruhu z otočky překonal Čiliaka. Bílí Tygři byli i nadále nebezpeční, ale gólman Komety odolal.

Brňané odpověděli ve 12. minutě při Redenbachově trestu. Přesilovou hru zužitkoval střelou od modré čáry přes stínícího Orsavu Němec. Za půl minuty se dostal do úniku kapitán Komety Čermák, ale Hudáček se vrátil a puk mu vypíchl. Při Malcově trestu v 15. minutě byli blízko branky Bílí Tygři, Redenbachova střela trefila horní tyč.

V úvodu druhého dějství nepřeklopil vedení na stranu domácích Dočekal, s jehož dorážkou si Will poradil. Liberec se ubránil při Hudáčkově trestu a v 25. minutě měl šanci Lakatoš, který vyřešil přečíslení individuálně, ale Čiliaka nepřekonal.

Následně se popral s Čermákem a Liberec se musel bránit v dalším oslabení, protože dostal o dvě minuty více než brněnský veterán. Stav se ale nezměnil ani při následně přesilovce Severočechů při Zaťovičově pobytu na trestné lavici, při kterém si Čiliak poradil s Hudáčkovým pokusem. Ve 34. minutě pomohla domácím po Hanouskově pokusu opět tyč a další možnost hostů měl Jelínek.

Opětovného vedení se dočkal vítěz základní části extraligy v 46. minutě při vlastním oslabení. Eratovi sebral ve středním pásmu puk Lakatoš a vysunul do úniku Vlacha, který se trefil k pravé tyči. Zvýšil náskok Bílých Tygrů mohl při Zaťovičově trestu Lenc.

Kometa nevyužila k vyrovnání Redenbachův trest. Čiliak pak musel krýt Ordošův pokus. Další možnost měl v přečíslení s Ordošem Birner, ale lepší zakončení mu znemožnil atakem hokejkou Baranka. Domácí se marně snažili o vyrovnání a z dalšího brejku zahrozil Vlach. Stav nezměnila ani závěrečná power play Brňanů.

Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. V. Němec (N. Jones, Kracík), 34. Vráblík (Kodýtek, P. Straka) - 21. Chmielewski (D. Musil), 26. D. Musil (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 57. Polanský (Gernát). Rozhodčí: Lacina, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 7536 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Indrák, Kracík, V. Němec - D. Kindl, V. Nedorost, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Třinec: Hrubec - Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Werek. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. O. Němec (M. Erat) - 2. Birner (L. Hudáček), 46. J. Vlach (Lakatoš). Rozhodčí: Pešina, Hejduk - J. Frodl, Pešek. Vyloučení: 5:7, navíc Malec (Brno) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Orsava, M. Erat, Plášek - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - Köhler, Kusko, Mallet. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.