Třinec udolal Litvínov i bez nové posily. Jágr si místo v šatně vybere sám, smál se Adamský

Třinečtí hokejisté porazili poslední Litvínov 4:3, byť se podle očekávání museli obejít bez Jaromíra Jágra, s nímž se Oceláři dohodli na střídavých startech. V zápase proti trápící se Vervě byl nejvíce vidět třetí útok s Polanským, Svačinou a Adamským.

Třinec - Ani v hale, kde v roce 2015 slavili mistrovský titul, neukončili hokejisté Litvínova dlouhou sérii porážek a v zápase s Třincem přidali už třináctou v řadě. Oceláři utkání po většinu času kontrolovali, Verva je v závěru znervóznila dvěma góly, ale nakonec prohrála 3:4.

Jágr? Další člen do kádru

Těsně před koncem uzávěrky extraligových přestupů se Oceláři dohodli na střídavých startech s Jaromírem Jágrem. Pětačtyřicetiletý útočník však na své čtvrteční tiskové konferenci oznámil, že Třinci pomůže jen v případě neúspěchu mateřského Kladna v play-off druhé nejvyšší soutěže. A samozřejmě pokud to zdravotní stav Jágrovi dovolí.

Nikoho tak nepřekvapilo, že se legendární osmašedesátka ve Slezsku na utkání proti Litvínovu neukázala, připravuje se na sobotní start v Liberci. Jak reagoval na zprávu o Jágrovi třinecký útočník Martin Adamský? "Jak… je to další člen do kádru," pronesl poněkud stroze. O spolupráci Jágra s Třincem se spekulovalo už v létě, ale sáhlo po něm Calgary.

Brankář Šimon Hrubec v létě sdílel fotku, že drží Jágrovi místo v kabině. "Nakonec se to potvrdilo," usmál se Adamský. "Ale místo si bude muset vybrat sám, až přijde," dodal forvard, který se na výhře nad Litvínovem podílel gólem a asistencí. Dvakrát těžil ze souhry s Vladimírem Svačinou.

Na Litvínovu je vidět, že se trápí

"Vláďa to má v ruce. Umí číst hru, umí nahrát. Jsem s ním v lajně spokojený, i když se nám v sezoně střelecky tolik nedaří. Trochu chybí štěstíčko," řekl Adamský, který nastupuje pravidelně se Svačinou a Polanským. Svačina si připsal tři nahrávky na góly Polanského, Adamského a Rotha. "Dneska mu to opravdu vyšlo," uznal Adamský.

Oceláři se dostali do vedení až ve druhé třetině a Litvínov srovnal. "Budou to mít strašně těžké, už hrají vabank o každý bod. Litvínov úporně brání, hraje takový nepěkný hokej. Je vidět, že se trápí. Nepřeju jim to, sám vím, co jsme zažili po mistrovské sezoně," připomněl Adamský zisk titulu v roce 2011 a vypadnutí v předkole o rok později.

Zmiňovaný Svačina mohl ve druhé třetině sám skórovat, ale z úhlu trefil místo odkryté klece brankáře Kantora. "Zpočátku jsem se trochu hledal, ale pak jsem byl často na puku, hrálo se mi dobře. Při té šanci by to byla pěkná haluz, kdyby to byl gól. Střílel jsem skoro z brankové čáry. Chtěl jsem to odrazit o gólmana, ale chytil to," zhodnotil Svačina.

Také bývalý vítkovický útočník přiznal, že se šesté vítězství Třince v řadě nerodilo lehce. "Jsou to zlaté tři body, ale hra nebyla moc dobrá. V první třetině jsme byli takoví zpomalení, všude jsme byli pozdě. Zaplaťpánbůh toho Šimi (Hrubec) spoustu pochytal," oddechl si třicetiletý Svačina.

Baránek: Je to jen v hlavách

Verva navzdory sympatickému konci zápasu, kdy snížila z 1:4 na 3:4, neodvezla z Třince ani bod a prohrála potřinácté v řadě. "Je to jenom v hlavách, o ničem jiném to není. Potřebujeme se chytnout, vyhrát nějaké utkání, ubojovat ho. Dneska jsme s týmem jako Třinec odehráli výborné utkání," hledal pozitiva litvínovský obránce Marek Baránek.

Právě Baránkovu střelu tečoval ve 26. minutě Jurčík a Litvínov měl za nerozhodného stavu několik možností. Jenže neprosadili se Trávníček ani Marek Růžička. "Měli jsme několik přečíslení, v jednom z nich jsem střílel metr nad bránu," usmál se Baránek ironicky. "Převalilo se to na jejich stranu a pak už jsme to honili," přiznal dvaadvacetiletý bek.

Mladý obránce strávil uplynulé dvě sezony převážně na hostování v Karlových Varech a baráž si proto zahrál dvakrát po sobě. "Musíme se připravit na tu konečnou fázi, na to play-out, a pak se uvidí," hlesl Baránek, který i kvůli početné marodce Litvínova nastoupil v Třinci po boku Rakušana Iberera v první obranné dvojici.

V neděli se poslední Severočeši utkají doma s Mladou Boleslaví a poslední zápas před olympijskou přestávkou sehrají v Chomutově. Může Vervě více než třítýdenní extraligová pauza pomoci? "Těžko říct. Snad si to v hlavách urovnáme, bude tam nějaké volno. Potom musíme zpátky do práce, makat a hrát jako dneska," řekl Baránek.