Tygři se díky nečekaným střelcům utrhli v boji o první pohár. Chceme oba, říká Pešán

Bílí Tygři smetli Oceláře venku 5:2 a vytvořili si v čele extraligy slušný náskok. K zisku Prezidentského poháru přiblížila Liberec produktivní formace s Lukášem Krenželokem, Petrem Jelínkem a Janem Ordošem, jež tentokrát předčila největší hvězdy týmu.

Tomáš Filippi je po Švédských hrách zraněný, Michal Birner s Liborem Hudáčkem nebodovali a Marek Kvapil zapsal u pěti branek pouze jednu asistenci. Přesto Liberec v extraligovém šlágru na ledě Třince dominoval.

Největší hvězdy zastoupila třetí formace, která se podílela na čtyřech gólech. "U nás platí, že první lajna je vyrovnaná se čtvrtou a obráceně. Marek (Kvapil) krásně přihrál na čtvrtý gól, ale tým není koncipovaný tak, aby střílel branky jen on," pochvaloval si liberecký trenér Filip Pešán.

Gól a tři přihrávky zaznamenal Krenželok, Ordoš se trefil dvakrát a kapitán Jelínek shrábl dva body za gól a asistenci. "Asi nám svědčil zdejší vzduch," smál se Krenželok, který pochází z nedaleké Ostravy a dlouhá léta oblékal v extralize dres Vítkovic.

"Hlavně jsme rádi za tři body, ale je fajn, že dala góly i jiná lajna. Kdyby to takhle šlapalo v play off, může udeřit kdokoliv," pokračoval Krenželok. "Jelen (Petr Jelínek) hraje výborně buly, ustojíme spoustu soubojů. Ordy (Jan Ordoš) je rychlý, lítá nahoru dolů a hodně kotoučů vybojuje," popsal spoluhráče ze třetího útoku.

Právě Krenželokův gól z druhé minuty po šťastném odrazu dost nahlodal domácí mužstvo, které v dalším průběhu kupilo chyby. "Třinec chce hrát dopředu a potom může mít díry vzadu. Proti takovým soupeřům se nám hraje lépe," uznal Krenželok, jenž v sezoně odehrál všech 43 zápasů.

Předešlé utkání v Liberci jako varování

Bílí Tygři zkraje přestáli mírný nápor Ocelářů a posléze začali být sami aktivnější. "Liberec vyhrál zaslouženě. My jsme udělali spoustu chyb v našem pásmu, prohrávali jsme souboje, neobsazovali hráče, zaostávali jsme silově," uznal třinecký asistent trenéra Marek Zadina.

Před 22 dny se oba týmy střetly v Liberci, kde Třinec smazal ztrátu 0:3 ve třetí třetině, ale nakonec stejně prohrál 3:4. V domácím prostředí zlomily úřadujícího vicemistra dvě branky v rozmezí 40 sekund, po nichž prohrával v 48. minutě už 1:5 a střídal brankáře Šimona Hrubce.

"U nás doma to nebyla legrace. Zmatkovali jsme, odhazovali jsme puky a najednou to bylo 3:3. Tady jsme si to pohlídali, hráli jsme zkraje třetí části hodně na kotouči," potěšilo Krenželoka. "Necháváme hráče samotné, tím Šimonovi (Hrubcovi) vůbec nepomáháme," kroutil naopak hlavou třinecký útočník Erik Hrňa.

Oceláři prohráli potřetí za posledních pět zápasů 2:5 (vedle Liberce jim takový příděl uštědřily ještě Mladá Boleslav a Olomouc) a klesli v tabulce až na třetí místo za Plzeň. Boj o Prezidentský pohár se zdá být devět kol před koncem základní části jen stěží uskutečnitelný.

Bílí Tygři ve hře o pohár i stobodovou hranici

Liberec má před Třincem sedm bodů k dobru, před indiány šest. "Dneska se hrálo o šest bodů," hlesl Hrňa. "Ale bojuje se až do posledního duelu, pak se uvidí," dodal. "Každé z těch devíti utkání budeme chtít vyhrát," přidal asistent Zadina s tím, že o umístění nespekuluje.

Bílí Tygři mohou získat Prezidentský pohár už popáté od roku 2006. Před třemi lety se odrazili po vítězné základní části až k premiérovému titulu, o rok později došli z prvního místa alespoň do finále. "Chceme vyhrát oba poháry, chceme vyhrát každý zápas," prohlásil odhodlaně Pešán.

"Nějak se to rýsuje a jsme rádi, že v náš prospěch. Proč nebýt první. Na druhou stranu pořád zbývá dost zápasů a tlačí se na nás rozjetá Plzeň," upozornil Krenželok. Devět kol před koncem má Liberec už 88 bodů a velmi reálně vypadá také útok na magickou stobodovou hranici.

Liberec přivítá v pátek Zlín, zatímco Třinec čeká znovu před vlastními fanoušky další souboj o šest bodů se čtvrtým Mountfieldem. Hradec ztrácí na Oceláře už jen dva body, a tak může Slezany vystrnadit z vedoucí trojky.