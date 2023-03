Třinec krok od čvrtfinále, utkání v Brně se přerušovalo kvůli zranění rozhodčího

Hokejisté Třince ve druhém utkání předkola play off hokejové extraligy porazili Litvínov 5:4 v prodloužení a v sérii vedou 2:0 na zápasy. Olomouc vykročila do předkola vítězstvím 4:1 nad Karlovými Vary. Duel Brna s Mladou Boleslaví byl kvůli zranění rozhodčího Matěje Sýkory přerušen po 36 minutách, ale dohrává se.

Hokejisté Třince zdolali Litvínov i ve druhém utkání předkola play off extraligy, tentokrát 5:4 v prodloužení. Zápas rozhodl v čase 66:46 svým dnešním druhým gólem obránce Jakub Jeřábek.

Obhájce titulu měl blíž k výhře už v základní hrací době, v závěrečných šesti minutách ale neudržel vedení 3:2 a 4:3. Hosté využili tři přesilové hry, ve kterých se dvakrát trefil Nicolas Hlava. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu v Litvínově.

Už po 24 sekundách hry vyloučili rozhodčí třineckého obránce Marinčina za zdržování hry a Litvínov početní výhodu využil. Stránský se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči. Třinec zareagoval náporem. Roman ještě z dorážky neuspěl, ale v osmé minutě udeřil z přečíslení Nestrašil dělovkou pod horní tyč.

Oceláře dostal do vedení ve 27. minutě z nenápadné akce Kaňák, jehož přihrávka se odrazila od brusle bránícího Guta mezi betony Tomka. Hosté při vyrovnávacím gólu na 2:2 potrestali další technický přestupek Ocelářů, tentokrát hru v šesti. Přesilovou hru využil Hlava po vydařené kombinaci. Za osmdesát sekund ale domácí znovu vedli. V početní převaze uspěl netypicky z pozice obránce Růžička.

Horké chvilky prožil Třinec hned v úvodu třetí třetiny, ve které ubránil 52 sekund oslabení tři proti pěti. Litvínov si před přesilovou hrou vybral oddechový čas, ale nic moc extra nevymyslel. Domácí Chmielewski trefil v 54. minutě tyč, následně ale fauloval a to stálo Oceláře vedení. Gól šel na vrub Mazance, který si srazil hokejkou do vlastní branky nahození Hlavy z ostrého úhlu.

Obhájce titulu kontroval v 57. minutě také z přesilové hry. Marcinko nejdříve orazítkoval tyč, ale Jeřábek už rozvlnil z levého kruhu síť. Oceláři ale náskok znovu neudrželi, při risku bez gólmana vyrovnal z předbrankového prostoru Sukeľ.

Litvínov v úvodu prodloužení promarnil přesilovku a poté ukončil zápas Jeřábek dělovkou zpoza pravého kruhu. Během vyhlášení hvězd utkání ještě vznikla hromadná strkanice, ale rozhodčí obě strany rozdělili.

Dohrávané utkání zvládla Olomouc

Hokejisté Olomouce porazili v prvním zápase předkola play off extraligy Karlovy Vary 4:1 a vykročili za postupem do čtvrtfinále. Utkání týmy rozehrály již ve středu, po první třetině ho ale předčasně ukončila nezpůsobilá hrací plocha. Za stavu 2:0 pro Hanáky se pokračovalo dnes a domácí duel dovedli do úspěšného konce. Gólem a asistencí se pod jejich výhru podepsali útočníci Pavel Musil a Jakub Orsava. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu v Karlových Varech.

Ve středu se domácím vydařil vstup do utkání, když skóre otevřeli po 50 sekundách, kdy před Lukešem zůstal osamocený Kusko a nadvakrát dostal puk za brankáře. Karlovarští mohli srovnat během přesilové hry, ale strážce domácího brankoviště Lukáš se proti Koblasově střele z první přesunul včas.

Poté chyboval hostující brankář Lukeš a Kusko mohl po Bambulově přihrávce vstřelit svůj druhý gól, ale gólman Energie zaváhání napravil. Olomouc však využila první přesilovku a díky úspěšné dorážce Orsavovy vyražené střely zvýšil na rozdíl dvou branek Musil.

Dnes byl úvod poznamenaný hned několika vyloučeními, první tresty udělili rozhodčí již po 25 sekundách hry. Početní výhoda pomohla domácím k další brance. Ve 31. minutě potrestal faul kapitána Energie Černocha střelou z první Orsava.

Do dalších šancí se dostali Káňa a Kucsera, branku Lukeše ale netrefili. Na začátku třetí části zahrozili domácí přečíslením dva na jednoho, proti Klimkovi se však vyznamenal karlovarský gólman.

Západočeši navíc duel zdramatizovali, když Kohout po samostatném úniku překonal Lukáše a snížil na 1:3 z pohledu hostů. Olomouc získala třígólový náskok rychle zpět, když Pláškovo nahození od mantinelu srazil obránce Stříteský smolně za záda vlastního brankáře.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Kusko (Bambula), 12. P. Musil (J. Knotek, Orsava), 31. Orsava (P. Musil, J. Knotek), 47. Plášek (Navrátil) - 44. Kohout (Dlapa, M. Rohan). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 4735. Stav série: 1:0.

Olomouc: Lukáš - Ondrušek, Dujsík, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Klimek, Plášek - A. Rutar, Strapáč, Kucsera. Trenér: Tomajko.

Karlovy Vary: Lukeš - D. Mikyska, Huttula, Stříteský, Kočí, Havlín, Dlapa, M. Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Gríger, Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 5:4 v prodl. (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Nestrašil (L. Hudáček, D. Voženílek), 27. Kaňák (J. Jeřábek, Nestrašil), 37. M. Růžička (Nestrašil), 57. J. Jeřábek (M. Růžička), 67. J. Jeřábek (M. Roman) - 2. Š. Stránský (Jaks), 35. Hlava (M. Sukeľ, Š. Stránský), 55. Hlava (Š. Stránský, Jaks), 59. M. Sukeľ (Hlava, Zile). Rozhodčí: Hribik, Obadal - Axman, Lederer. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:3. Diváci: 4465. Stav série: 2:0.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Vrána, Chmielewski - Kurovský, M. Roman, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Litvínov: M. Tomek - Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.