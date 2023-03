Třinec krok od čvrtfinále, utkání v Brně se přerušovalo kvůli zranění rozhodčího

Hokejisté Třince ve druhém utkání předkola play off hokejové extraligy porazili Litvínov 5:4 v prodloužení a v sérii vedou 2:0 na zápasy. Olomouc vykročila do předkola vítězstvím 4:1 nad Karlovými Vary. Duel Brna s Mladou Boleslaví byl kvůli zranění rozhodčího Matěje Sýkory přerušen po 36 minutách, ale dohrává se.

Hokejisté Třince zdolali Litvínov i ve druhém utkání předkola play off extraligy, tentokrát 5:4 v prodloužení. Zápas rozhodl v čase 66:46 svým dnešním druhým gólem obránce Jakub Jeřábek.

Obhájce titulu měl blíž k výhře už v základní hrací době, v závěrečných šesti minutách ale neudržel vedení 3:2 a 4:3. Hosté využili tři přesilové hry, ve kterých se dvakrát trefil Nicolas Hlava. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu v Litvínově.

"Věděli jsme, že to nebude lehký, asi se mohly oba zápasy překlopit na jednu nebo druhou stranu," uvedl Jeřábek. "Máme mladší mužstvo a víc kluků nemá zkušenosti z play off. První zápas jsme se rozkoukávali, teď to bylo z naší strany to pravé play off," podotkl Hlava.

Už po 24 sekundách hry vyloučili rozhodčí třineckého obránce Marinčina za zdržování hry a Litvínov početní výhodu využil. Stránský se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči. Třinec zareagoval náporem. Roman ještě z dorážky neuspěl, ale v osmé minutě udeřil z přečíslení Nestrašil dělovkou pod horní tyč.

Oceláře dostal do vedení ve 27. minutě z nenápadné akce Kaňák, jehož přihrávka se odrazila od brusle bránícího Guta mezi betony Tomka. Hosté při vyrovnávacím gólu na 2:2 potrestali další technický přestupek Ocelářů, tentokrát hru v šesti. Přesilovou hru využil Hlava po vydařené kombinaci. Za osmdesát sekund ale domácí znovu vedli. V početní převaze uspěl netypicky z pozice obránce Růžička.

Horké chvilky prožil Třinec hned v úvodu třetí třetiny, ve které ubránil 52 sekund oslabení tři proti pěti. Litvínov si před přesilovou hrou vybral oddechový čas, ale nic moc extra nevymyslel. Domácí Chmielewski trefil v 54. minutě tyč, následně ale fauloval a to stálo Oceláře vedení. Gól šel na vrub Mazance, který si srazil hokejkou do vlastní branky nahození Hlavy z ostrého úhlu.

Obhájce titulu kontroval v 57. minutě také z přesilové hry. Marcinko nejdříve orazítkoval tyč, ale Jeřábek už rozvlnil z levého kruhu síť. Oceláři ale náskok znovu neudrželi, při risku bez gólmana vyrovnal z předbrankového prostoru Sukeľ.

Litvínov v úvodu prodloužení promarnil přesilovku a poté ukončil zápas Jeřábek dělovkou zpoza pravého kruhu. Během vyhlášení hvězd utkání ještě vznikla hromadná strkanice, ale rozhodčí obě strany rozdělili.

"Dostali jsme (v prodloužení) přesilovku, kterou jsme neproměnili, zatímco oni využili naší malé chyby v závěru. Jsme ale připraveni bojovat až do konce a neuhneme," řekl Hlava. Komentovat závěrečnou situaci a melu nechtěl. Litvínovu se ale nelíbilo, že rozhodčí neodpískali původně avizované zakázané uvolnění.

"Nevím, asi to bylo sporné," uznal Jeřábek. "Těch situací je ale strašně moc a nejen v tomto zápase, celou sezonu. Hokej je rychlejším a rozhodčí to mají docela těžké. Vyhodnotili to, jak to vyhodnotili. My jsme si taky párkrát v zápase řekli, že už se tím nebudeme zabývat a půjdeme dál," doplnil.

Dohrávané utkání zvládla Olomouc

Hokejisté Olomouce porazili v prvním zápase předkola play off extraligy Karlovy Vary 4:1 a vykročili za postupem do čtvrtfinále. Utkání týmy rozehrály již ve středu, po první třetině ho ale předčasně ukončila nezpůsobilá hrací plocha. Za stavu 2:0 pro Hanáky se pokračovalo dnes a domácí duel dovedli do úspěšného konce. Gólem a asistencí se pod jejich výhru podepsali útočníci Pavel Musil a Jakub Orsava. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu v Karlových Varech.

Ve středu se domácím vydařil vstup do utkání, když skóre otevřeli po 50 sekundách, kdy před Lukešem zůstal osamocený Kusko a nadvakrát dostal puk za brankáře. Karlovarští mohli srovnat během přesilové hry, ale strážce domácího brankoviště Lukáš se proti Koblasově střele z první přesunul včas.

Poté chyboval hostující brankář Lukeš a Kusko mohl po Bambulově přihrávce vstřelit svůj druhý gól, ale gólman Energie zaváhání napravil. Olomouc však využila první přesilovku a díky úspěšné dorážce Orsavovy vyražené střely zvýšil na rozdíl dvou branek Musil.

Dnes byl úvod poznamenaný hned několika vyloučeními, první tresty udělili rozhodčí již po 25 sekundách hry. Početní výhoda pomohla domácím k další brance. Ve 31. minutě potrestal faul kapitána Energie Černocha střelou z první Orsava.

"Nevstoupili jsem dnes do zápasu dobře, dostali jsme gól z přesilovky. Byli jsme asi přemotivovaní. Něco jsme si k tomu řekli, třetí třetina byla myslím lepší a doufám, že do příštího zápasu nastoupíme daleko lépe než do tohohle," řekl útočník Martin Kohout na klubovém webu.

Do dalších šancí se dostali Káňa a Kucsera, branku Lukeše ale netrefili. Na začátku třetí části zahrozili domácí přečíslením dva na jednoho, proti Klimkovi se však vyznamenal karlovarský gólman.

Západočeši navíc duel zdramatizovali, když Kohout po samostatném úniku překonal Lukáše a snížil na 1:3 z pohledu hostů. Olomouc získala třígólový náskok rychle zpět, když Pláškovo nahození od mantinelu srazil obránce Stříteský smolně za záda vlastního brankáře.

"Přestože byl zápas rozdělený do dvou dnů, byly od nás všechny tři třetiny přesně takové, jaké mají v play off být. Musíme v tom pokračovat a připravit se na další zápasy venku, protože to je zatím jen jeden zápas. Je to stále otevřené," řekl trenér domácích Jan Tomajko.

Brnu chybí krok

Kometa Brno porazila ve druhém zápase předkola play off extraligy Mladou Boleslaví 2:1 a v sérii hrané na tři vítězství vede 2:0. Domácí vstřelili oba své góly v samotném úvodu utkání, kdy se prosadili Tomáš Kundrátek a Aleš Zbořil. Hosté korigovali stav ve 33. minutě, kdy snížil Maris Bičevskis. Vyrovnat se jim ale i přes řadu šancí v závěru nepodařilo. V obou týmech vynikly výkony brankářů Dominika Furcha a Gašpera Krošelje. Třetí zápas se hraje v sobotu v Mladé Boleslavi.

Hosté nechali oproti středečnímu zápasu mimo hru Kellyho Klímu a Najmana, úvod duelu ale jasně vyšel Kometě. Už po půl minutě dostala možnost hrát přesilovou hru a využil ji Kundrátek, jenž tvrdou střelou překonal brankáře Krošelje.

O 74 sekund později Brňané přidali druhou trefu po šikovné teči Zbořila. Hru zcela ovládli, byli lepší ve všech herních činnostech a mohli přidat i další góly. Střely Zaťoviče, Kollára a Gulašiho v Krošeljově síti ale neskončily.

Hosté se vzpamatovávali pomalu, nastartovala je velká šance Šmerhy, kterou skvěle zlikvidoval Furch, nicméně gólu se Středočeši v první třetině nedočkali.

Ve druhé třetině mohla Kometa několikrát své vedení navýšit. Hrdinou se ovšem stal slovinský gólman Krošelj, který za svá záda nepustil puk po slibných příležitostech Hollanda, Koblížka, Šalého, Fleka či Zbořila.

Přišel za to trest. Po ubránění oslabení ujel po křídle Roman, před brankou našel Bičevskise, který dal kontaktní gól a vlil svému týmu do žil další energii.

Ve 36. minutě odešli hráči do kabin na přestávku kvůli zranění hlavního sudího Sýkory, který se po ošetření a zašití rtu vrátil s píšťalkou na led.

Bruslaři po přestávce pokračovali v náporu, ale i pro ně byl velkou překážkou Furch v brněnské bráně. Kometa se nemohla z tlaku vymanit, jeho hráči neudrželi puk na svých holích a tudíž se minimálně dostávali na dostřel Krošelje.

Tlak hostí v závěru gradoval, power play zesílilo ještě vyloučení Kučeříka, Furch v poslední minutě vychytal i sólový nájezd Lantošiho a zneškodnil i vyloženou šanci Romana. Brno tak úspěšně zvládlo i druhé domácí utkání v předkole.

Plzeň po deseti prohrách zabrala

Plzeň deklasovala v druhém utkání předkola play off domácí Liberec 6:0, zabrala po sérii deseti porážek a vyrovnala stav sérii na tři vítězné na 1:1 na zápasy. Dvěma góly se na tom podílel slovenský útočník Adrián Holešinský a třemi asistencemi Jakub Pour. Brankář Dominik Pavlát udržel poprvé v kariéře v play off čisté konto. Souboj o čtvrtfinále pokračuje v sobotu a neděli na západě Čech.

Plzeň, který ve středu první duel prohrála 1:4, byla v první třetině nebezpečnější. V 5. minutě měl po Schleissově přihrávce možnost Suchý a potom v přečíslení minul branku Baránek. Na druhé straně se snažil před Pavlátem tečovat puk Bulíř. V čase 10:06 už se Západočeši dočkali vedení. Po Pourově akci se trefil z pozice mezi kruhy bek Piskáček.

Po vyloučeních Mertla a Hrabíka se Plzeň ubránila i 22 sekund v oslabení tří proti pěti. Už při klasické přesilovce Bílých Tygrů zahrozil hostující Pour. V 15. minutě měl další příležitost Plzně Mertl. Potom ještě vysunul Suchý po levé straně Poura, který se dostal před Kváču, ale neuspěl.

V úvodu druhé části měl možnost domácí Ordoš a na druhé straně zase Rekonen. V 25. minutě při Dernerově vyloučení měl obrovskou šanci na zvýšení Honejsek, ale nedotlačil puk do prázdné branky. Kváčovi pomohla i tyč a pak přikryl puk lapačkou.

Při dalším Dernerově trestu trefil Rekonen tyč. Plzeň udeřila podruhé už v plném počtu hráčů na ledě. Po Schleissově nahození se puk za brankovou čáru odrazil od Holešinského. Potom hráli domácí opět v oslabení po Nedomlelově faulu a možnost měl Holešinský. Při jeho trestu si pak domácí vytvořili tlak, ale Pavlát odolal.

Hned na startu třetí části se snažil zkorigovat stav Birner, ale v 45. minutě se opět radovali hosté. Po střele Jaroměřského se prosadil, z dorážky Bitten. Za 51 sekund už to bylo 4:0 pro Plzeň. Holešinský nejprve při průniku Kváču nepřekonal, ale pak se dostal znovu k puku a bekhendem skóroval.

Západočeši si proti odevzdanému soupeři ještě po sérii porážek vylepšili náladu dalšími dvěma góly. V 51. minutě se zapsal mezi střelce tvrdou ránou Jaroměřský a za 43 sekund proměnil přečíslení po Pourově přihrávce Mertl. Liberci tak skončila šňůra deseti výher debaklem. V závěru plném šarvátek ještě udržel Pavlát čisté konto při šancích Šíra a Dlouhého.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Kusko (Bambula), 12. P. Musil (J. Knotek, Orsava), 31. Orsava (P. Musil, J. Knotek), 47. Plášek (Navrátil) - 44. Kohout (Dlapa, M. Rohan). Rozhodčí: Veselý, Šindel - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 4735. Stav série: 1:0.

Olomouc: Lukáš - Ondrušek, Dujsík, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Bambula, J. Knotek, Kusko - Navrátil, Klimek, Plášek - A. Rutar, Strapáč, Kucsera. Trenér: Tomajko.

Karlovy Vary: Lukeš - D. Mikyska, Huttula, Stříteský, Kočí, Havlín, Dlapa, M. Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Gríger, Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 5:4 v prodl. (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Nestrašil (L. Hudáček, D. Voženílek), 27. Kaňák (J. Jeřábek, Nestrašil), 37. M. Růžička (Nestrašil), 57. J. Jeřábek (M. Růžička), 67. J. Jeřábek (M. Roman) - 2. Š. Stránský (Jaks), 35. Hlava (M. Sukeľ, Š. Stránský), 55. Hlava (Š. Stránský, Jaks), 59. M. Sukeľ (Hlava, Zile). Rozhodčí: Hribik, Obadal - Axman, Lederer. Vyloučení: 8:5. Využití: 2:3. Diváci: 4465. Stav série: 2:0.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Vrána, Chmielewski - Kurovský, M. Roman, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Litvínov: M. Tomek - Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Kundrátek (Ščotka, Holík), 4. A. Zbořil (Ďaloga, Strömberg). - 33. Bičevkis (O. Roman, Lunter). Rozhodčí: Sýkora, Šír - Gerát, Hynek. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0. Diváci: 6734. Stav série: 2:0.

Brno: D.­ Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Zaťovič - Pospíšil, Kollár, Flek - Šalé, Strömberg, A. Zbořil - Koblížek, Zembol, Vincour. Trenér: P. Martinec.

Mladá Boleslav: Krošelj - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Lantoši, O. Roman, Lunter - Šťastný, Fořt, Söderlund - J. Stránský, Bičevskis, Šmerha - Malát, Přibyl, Dvořáček. Trenér: Kalous.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 11. Piskáček (Pour, Schleiss), 30. Holešinský (Schleiss, Rekonen), 45. Bitten (Hrabík, Jaroměřský), 46. Holešinský (Mertl), 51. Jaroměřský (Schleiss, Suchý), 52. Mertl (Pour). Rozhodčí: Mrkva, Stano (SR) - Šimánek, Hynek. Vyloučení: 8:9, navíc J. Vlach (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4398. Stav série: 1:1.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - Bulíř, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, Ordoš - Dlouhý, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Budík, Piskáček, Baránek, Jaroměřský, Houdek - Pour, Suchý, Schleiss - Rekonen, Mertl, Holešinský - Hrabík, Honejsek, M. Beránek - Blomstrand, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.