Kometa na olympiádě? Erat je jistý, Nečas má čas a u mě by to bylo překvapení, říká Krejčík

Kometa porazila Třinec v souboji o čtvrté místo 5:2 a její hráči budou zítra s napětím sledovat olympijskou nominaci. Hned několik hokejistů Brna má šanci podívat se do Koreje.

Třinec - Hokejisté Brna uspěli v souboji o čtvrté místo v Tipsport extralize na ledě Třince 5:2. Dvěma brankami přispěl k vítězství Komety Martin Erat a skórovat se podařilo i dalším adeptům na olympijskou nominaci, mladíkovi Martinu Nečasovi a obránci Jakubu Krejčíkovi.

Krejčík se po loňském návratu do extraligy stal jednou z klíčových osobností na cestě Komety za titulem a v této sezoně odehrál za reprezentaci tři zápasy. Přesto na zítřejší nominaci pro olympiádu v Pchjongčchangu tolik nemyslí. "Bude to pro mě obyčejný den, jako každý jiný. Pokud zazní mé jméno, bude to velké překvapení," řekl Krejčík.

"Když v nominaci nebudu, nic velkého se nestane," prohlásil v klidu brněnský obránce, který je zároveň nejproduktivnějším bekem soutěže.

A jak vidí šance svých spoluhráčů? "Martin Erat to má jisté, trenér Jandač už to dopředu avizoval. A co se týče Martina Nečase, ten má na to dost času. I kdyby nejel teď, na nějakou olympiádu se určitě podívá," je si jistý Krejčík.

Na Channel One Cupu se představil další obránce Ondřej Němec, o nominaci do slovenského mužstva bojuje Marcel Haščák a hlavně brankář Marek Čiliak. "Přiznám se, že nemám úplně přehled o brankářích ze slovenské repre, ale Marek by si to za výkony u nás zasloužil," potvrdil Krejčík.

Z třineckého týmu má největší šanci zřejmě Martin Růžička, který se blýskl v prosincové přípravě českého týmu proti Finsku hattrickem

Oceláři po první třetině zápasu s Brnem prohrávali 0:1, ale zkraje druhé části obdrželi tři góly v průběhu minuty a 38 sekund. Dvakrát navíc inkasovali v oslabení. "Nevím, jestli jsem někdy zažil horší vstup do třetiny. Stává se to, nenazval bych to nepřipraveností. Měli jsme pořád 39 minut na vyrovnání," smutnil obránce Ocelářů David Musil.

Před gólem na 3:0 pro Kometu překvapil Musila rychlík Nečas. "Chtěl jsem přihrávat na druhou stranu našemu hráči, ale Nečas tam měl hokejku. Nevšiml jsem si ho," přiznal Musil.

"Byl to neskutečný black out, obrovský výpadek. Proti tak zkušenému mužstvu, jako je Kometa, se těžko dostáváte ze stavu 0:4. Zaspali jsme to, stálo nás to zápas," mrzelo domácího trenéra Marka Zadinu. "Nezabalili jsme ho a začali jsme dřít. Dali jsme na 4:2, ale další gól jsme nepřidali," hodnotil kouč Třince.

"Trenér si vzal time-out a trošku nás tam zdrbal. To jsme si zasloužili a začali jsme znovu hrát. Věděli jsme, že musíme zabrat," podotkl Musil.

Třinec snížil, ale ve třetí třetině narážel při stupňování tlaku na skvělého Marka Langhamera v brance Brna. "Marek zachytal výborně," řekl uznale Musil, Langhamerův spoluhráč z minulé sezony v Tucsonu v AHL.

Oceláři bojují s přetěžkým programem

Brňané si z Třince odvezli tři body, ale s druhou polovinou zápasu nebyli spokojeni. "Za stavu 4:0 jsme úplně přestali hrát. Zbytečně jsme dostali Třinec zpátky do zápasu," kritizoval Krejčík.

"Měli jsme strašně moc vyloučených, přitom to byly fauly, které nic neřešily. Ve třetí třetině jsme to zvládli i s pomocí obětavosti," prohlásil trenér vítězů Kamil Pokorný.

Oceláře čeká již v úterý odveta semifinále Ligy mistrů proti Jyväskyle, v uplynulém týdnu ve Finsku prohráli 2:4. "Ten program je smrtící. Hrajete ve Finsku, přijedete v pět ráno a zápasy jdou rychle po sobě. Máme málo času na regeneraci, nasčítá se to," konstatoval Zadina.

Třinci chyběli útočníci Adamský, Rákos a Petružálek, nehrál ani kapitán Krajíček a obvyklá jednička Hrubec zůstal na střídačce. "Není to o tom, že bychom někoho šetřili. Někteří kluci se zranili a uvidíme, jak to s nimi bude vypadat," doplnil na závěr třinecký kouč.