Mizérie Třince trvá, Kometa boduje i s minimem gólů. Hrajeme na krev, hlásí Čiliak

před 1 hodinou

Třinečtí hokejisté nemají ze tří domácích zápasů proti soupeřům z horních pater tabulky ani bod. Kometa vyplenila halu Ocelářů těsnou výhrou 1:0 a Marek Čiliak si díky 25 zákrokům připsal první nulu od příchodu z KHL. Brňané se štelují na play off.

Scénář z předchozích dvou let se zatím dokonale opakuje. Kometa proplouvá základní částí tak nějak nenápadně a do play off půjde pravděpodobně zase z pátého nebo šestého místa. Tedy z pozic, ze kterých se dvakrát odrazila až k zisku mistrovského titulu.

V Třinci urvali Brňané nejtěsnější vítězství a zase trochu odskočili zóně předkola. "Nedáváme góly, musíme vítězit takhle," hodnotil výsledek 1:0 brankář Marek Čiliak, který si ve třetím zápase od příchodu ze Slovanu Bratislava připsal první čisté konto zásluhou 25 úspěšných zákroků.

Obránci mu k nule pomohli deseti zablokovanými střelami. "Bojovali jsme až do konce, byl to náročný zápas. Teď musíme sbírat body a odvézt tři z Třince je výborné," radoval se Čiliak. Ve třech zápasech inkasoval pouze třikrát a v Třinci si jen vylepšil už tak vynikající čísla.

Po angažmá v KHL, kde chytal za velmi prostupným týmem Slovanu a nepomohl mužstvu z posledního místa v lize, se v Brně dostává rychle do pohody. Ve známém prostředí zase ožívá.

Chce hned ukázat, že sázka na jeho návrat bude pro kouče a majitele klubu Libora Zábranského správným tahem. Přestože Karel Vejmelka si v sezoně rozhodně nevedl špatně a z juniorského šampionátu se vrátil ve skvělé formě Lukáš Dostál.

"Já se cítím v bráně dobře, věřím si a věřím i klukům," podotkl Čiliak. Kometa vstřelila v posledních třech střetnutích proti Mladé Boleslavi, Pardubicím a Třinci vždy jen jeden gól, i tak brala šest bodů. Patrně už se úřadující dvojnásobní mistři ladí na boje v play off.

Zbývá ještě poštelovat produktivitu. "Měli jsme v Třinci nějaké šance, a kdybychom dali na 2:0, dýchalo by se lépe. Soupeři tam mohlo cokoliv spadnout a byl by na koni. Jsem rád za to, jak to dopadlo. Bojovali jsme na krev," potěšilo slovenského gólmana.

Svačina: Když krize, raději teď než za měsíc

Třinec vytáhl po těžkých porážkách od Liberce a Hradce Králové proti Brnu brankáře Pavla Kantora, který Kometu vynuloval na konci prosince ještě v barvách Mladé Boleslavi. Také v dresu s červeným drakem podal velmi solidní výkon, ale Ocelářům to nakonec body nepřineslo.

Tři porážky v řadě zaznamenali naposled koncem září, pak nastartovali povedené období a dlouho extralize vévodili. V posledních sedmi kolech základní části budou ale místo Prezidentského poháru bojovat o udržení pozice v první čtyřce a výhodu domácího prostředí pro play off.

"Byla by škoda pokazit si dlouhodobou část tímhle závěrem, ale i když jsme byli na prvním místě, věděli jsme, že nemáme nic jisté. Pokud mám na tom najít něco pozitivního, je lepší prohrát teď než za měsíc," prohlásil třinecký útočník Vladimír Svačina.

Ani před rokem se Slezanům konec základní části příliš nepodařil, ale v play off došli až do finále. "Kdyby tohle přišlo v play off, je po nás a můžeme sedět doma na zadku. Bojovností se dostaneme zase nahoru, proti Brnu jsme každý odevzdali všechno," pokračoval Svačina.

Posun oproti pátečnímu duelu proti Mountfieldu, v němž výkon ze strany Třineckých postrádal šťávu, byl skutečně znát. "Odmakali jsme to, jenže když nedáme gól, vyhrát se nedá," uzavřel forvard Ocelářů.

Peterek mladší poprvé na extraligové scéně

Kvůli zranění chyběli domácím Milan Doudera, Lukáš Krajíček, Martin Adamský a David Cienciala. Jiří Polanský si odpykával automatickou stopku za tři vyšší tresty v sezoně. Sestavu tak okysličili sedmnáctiletí mladíci Adam Raška a extraligový debutant Jonáš Peterek.

Jeho otec, bývalý útočník a nyní sportovní manažer Třince, odehrál v extralize 1125 utkání a před zápasem synovi radil, ať si debut užije a snaží se držet na puku. "Nervozita spadla po příchodu na led. Nebyl to nejhorší zápas, ale nevyužili jsme šance," litoval Peterek mladší.

Dva dny před osmnáctinami dostal předčasný dárek, přitom ještě v sobotu hrál za partnerský Frýdek-Místek v první lize v Praze proti Slavii. "V extralize je to rychlejší a těžší, ale není to žádný extra velký rozdíl," srovnával člen české reprezentace do 18 let obě soutěže.

Proti Kometě odehrál mladý útočník pět minut a 56 sekund, další přidá možná v úterý na ledě Litvínova. Třinec bude o přerušení krize bojovat v pěti venkovních zápasech za sebou. To Kometa přivítá v úterý Hradec Králové a bude moct udělat další krok k přímému postupu do čtvrtfinále.