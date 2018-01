Třinec se proti Hradci znovu nadřel. Z Rybára mám respekt, nedáte mu hezký gól, uznal Petružálek

před 8 hodinami

Třinec ani na čtvrtý pokus v této sezoně nezískal proti Hradci tři body, na domácím ledě zvítězil po urputném boji 2:1 na nájezdy. Hosté přijeli s defenzivní taktikou a brankář Patrik Rybár dlouho držel čisté konto. Poklonu mu vysekl i třinecký Jakub Petružálek.

Lvi zvítězili na třineckém ledě v říjnu bez jediné inkasované branky a střelce Ocelářů pořádně potrápili také v dnešním zápase. "Skoro 50 minut jsme tady živili šanci na tři body. Snažili jsme se hrát dobře do obrany a vyrážet do protiútoků. Remíza je zasloužená, na obou stranách dominovali gólmani," zhodnotil hradecký asistent trenéra Pavel Hynek.

V první třetině dovolil Hradec domácím jen šest střel na branku. "Přijeli jsme s defenzivní taktikou, což jsme zvládli dobře. Soustředili jsme se na první třetinu, protože tu zahrál Třinec naposled ve Vítkovicích výborně. Nechtěli jsme si to nechat utéct. Dostali jsme se do vedení, a to ještě podpořilo naši taktiku," řekl Hynek o gólu Graňáka z druhého dějství.

Třinec přidal a postupně dostal Hradec pod tlak. "Z naší strany tam bylo hodně vyloučených, což nás stálo ve druhé třetině dost sil. Gólů mohlo být více, ale i tak to bylo pro diváka zajímavé utkání," podotkl Hynek. "Soupeř nám to u něho v obranném pásmu udělal těžké, neměli jsme moc možností ke skórování," uznal třinecký trenér Václav Varaďa.

V nájezdech vedl Třinec po třech sériích už 2:0, ale Hradec se zásluhou Červeného a Džerinše vrátil do hry. Až na konci páté série rozhodl Petružálek svou trefou o tom, že Oceláři zvítězili už počtvrté v řadě a stáhli náskok druhého Mountfieldu na tři body. "Jsme rádi. Obrat je pro nás velkou vzpruhou do dalších zápasů," řekl domácí kouč.

Petružálek důležitost nájezdu tolik nevnímal

Jakub Petružálek se do třinecké sestavy vrátil po zranění ruky teprve před pěti dny a proti Hradci vstřelil vítěznou branku. Kdyby nedal, šlo by se v nájezdech do šesté série. "Až po tom, co jsem to dal, jsem byl šťastný, že to vyšlo. Ty nájezdy jsou loterie. Já mám konkrétně naučené dvě věci, zaplaťpánbůh mi to tam spadlo," ulevil si útočník Ocelářů.

V součtu s Ligou mistrů uspěl Třinec v aktuální sezoně v nájezdech potřetí z devíti případů. "Asi jsou proti nám dobří brankáři, mají nás načtené. Na tréninku je to něco jiného, před lidmi to někomu svědčit nemusí. Je to o štěstí," řekl Petružálek, který gólem v prodloužení rozhodl také minulé vzájemné utkání Hradce s Třincem před Vánoci.

Stalo se tak navzdory formě olympijského brankáře Slováků Rybára. "Abych pravdu řekl, mám z něj velký respekt. Je obrovský, má ten nový styl a těžko se proti němu hledají ty díry. Takové ty perfektní střely Rybár, Šimon (Hrubec) i další kvalitní gólmani mají, o to hůř se jim chytají třeba dorážky. Takové góly budou rozhodovat," prohlásil Petružálek.

Z listiny marodů naskočil do šinkanzenu

Bývalý reprezentační útočník se zranil hned ve druhém kole, kdy měl problémy s kolenem. Na Štěpána si přivodil zranění ruky, a tak stihl v této sezoně pouze dvanáct zápasů s bilancí 4+5. "Doufám, že ty patálie už jsou za mnou a můžu se plně věnovat tréninku. První zápas se Spartou, a hlavně první třetina, byl hodně těžký," uvedl rodák z Mostu.

Přímý skok do extraligového tempa si tak vyzkoušel podruhé. "Připadal jsem si jako v rychlíku, který projíždí. Nebo v japonském šinkanzenu," usmál se bronzový medailista z MS 2012. "Postupně jsem se do toho dostal, do hry vás dostane první třetina. Můžete trénovat, jak chcete. Vyhrává se, zvedá mi to sebevědomí," poznamenal Petružálek.

Ač má Třinec sedm zápasů před koncem pozici v první šestce takřka jistou, nehodlá ve finiši základní části nic podcenit. "Vnímáme to stejně, jako bychom byli na jakémkoliv jiném postu tabulky. Jdeme zápas od zápasu, Liberec se zvedá, v úterý nás čeká hrozně těžké utkání. Čím lepší umístění na konci, tím lépe," dvaatřicetiletý útočník.