Zpočátku jsme byli ještě v autobuse, smál se hradecký Rybár, který vychytal už čtvrtou nulu

před 1 hodinou

Třinec - Hradec Králové zvítězil v 18. kole hokejové Tipsport extraligy na ledě Třince 3:0 a po dvou porážkách v řadě znovu získal tři body. Patrik Rybár pokryl v brance všech 23 pokusů domácích Ocelářů a zaznamenal už čtvrtou nulu v sezoně. Góly zařídili Jarůšek, Koukal a Červený.

Pomalejší rozjezd, pak už dominance

Mountfield přitom podle slov slovenského brankáře nenastoupil do zápasu v optimálním rozpoložení. "Měli jsme trochu horší vstup do první třetiny, jako bychom byli ještě v autobuse," hodnotil Rybár.

V dalším průběhu už ale Východočeši soupeře přehrávali. "Od druhé třetiny jsme na ledě dominovali, byli jsme lepší a za odměnu máme vítězství," řekl majitel čtvrtého čistého konta.

Třinec v úvodní části neproměnil ani jednu ze tří přesilovek, více než minutu hráli Oceláři v pěti proti třem. "To rozhodlo. Neproměnili jsme přesilovku proti třem, nedařilo se nám ani při dlouhé převaze pět na čtyři ve druhé třetině. Ani jsme neměli žádné větší příležitosti," mrzelo domácího útočníka Tomáše Marcinka. Třineckým skutečně v přesilovkách vázla souhra a kotouče nepříjemně poskakovaly.

Zato Hradec ve druhé periodě hned svou první početní výhodu zužitkoval. Strmeňovi, který už podruhé zastoupil na postu třinecké jedničky Hrubce, vypadla z lapačky střela Kukumberga a Jarůšek dorážel do prázdné brány. "Vycházeli jsme ze zabezpečené obrany a za stavu 1:0 se nám hrálo lépe. Mohli jsme čekat na chyby Třince, které přišly a po kterých jsme přidali další góly," podotkl Rybár.

Hradec je pevnou obranou známý

Třinec v tomto ročníku vyšel poprvé na vlastním ledě střelecky naprázdno a podruhé v řadě před svými fanoušky odevzdal všechny body. "Ceníme si té výhry o to víc, že se povedla v Třinci. Všichni ví, že má výborné mužstvo. Dařilo se nám eliminovat jejich přesilovkové formace, četli jsme hru a jejich kombinace do prázdné branky," těšilo Rybára, který děkoval spoluhráčům za třináct zblokovaných střel.

Mnoho gólových šancí si Oceláři nepřipravili. "Hradec je známý dobrou obrannou hrou. Víme, že hraje tímto stylem. Těžko se nám prosazovalo, ale to se někdy stává. Nevěšíme hlavy," ujistil Marcinko. Ten přišel do Třince před probíhající sezonou a proti Hradci zatím neuhrál s týmem ani bod. V minulém ročníku vyhráli Oceláři proti Mountfieldu jen jednou a negativní bilanci mají i z předchozích střetnutí.

"Nemůžeme se ohlížet na to, jestli sem soupeři přijedou bránit, nebo útočit. Soustředíme se jen na sebe. Když odvedeme sto procent a oddřeme celý zápas, tak je to základ. To jsme dnes udělali, bohužel se nám nepodařilo prolomit hradeckou obranu," shrnul slovenský útočník, který se na blížícím se Německém poháru ve slovenské reprezentaci potká i s brankářem Rybárem.

Hradecký gólman odmítl, že by Mountfield věděl speciálně, co na Třinec platí. "To bych neřekl. Vždy to jsou s nimi vyrovnané zápasy. Třinec má skvělý kádr a každý rok chce hrát na špici. Užíváme si, že proti nim máme úspěšnou sérii, ale každý zápas je jiný," uzavřel třiadvacetiletý rodák ze Skalice.

Třinec se chystá do Švédska

Hradec se musel obejít bez čtveřice zraněných Ziga, Džerinše, Šimůnka a F. Pavlíka, ale na lavičce chyběl také trenér Sýkora. Hlavní slovo měl proto asistent Pavel Hynek. "Byl to od nás výborný týmový výkon. Ubránili jsme dlouhá oslabení, ve kterých nás podržel Patrik Rybár, ale zároveň kluci spoustu střel schytali za něj. Pro vývoj utkání bylo důležité, že jsme nepustili domácí do vedení," určil Hynek rozhodující pasáž utkání.

Také domácí asistent Marek Zadina se u trápení v početní výhodě pozdržel. "Měli jsme dát dva góly, byli bychom na koni a možná bychom potom vyhráli. Nemůžu týmu upřít snahu, ale těžko se překonávala hradecká obrana. Jsme zvyklí, že tady každý přijede bránit," řekl bývalý útočník. Už v pondělí odletí Oceláři do Švédska k utkání osmifinále Ligy mistrů na ledě Malmö.

"Bude to nepříjemný soupeř. Švédské týmy výborně bruslí a jsou silné na kotouči. Ve skupině jsme odehráli slušné zápasy s HV71, takže doufám, že i z Malmö něco přivezeme," řekl Zadina.

Mountfield jako jediný z českých týmů skončil už ve skupině evropské soutěže, a proto se v týdnu může v klidu chystat na páteční extraligový souboj v Olomouci.