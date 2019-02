Třinec během třetiny otočil derby z 0:3 na 4:3. Bouřka v kabině nebyla, řekl Vrána

před 21 minutami

Dvěma body za gól a asistenci hokejista Petr Vrána přispěl k velkému obratu. Oceláři během šestnácti minut otočili derby ve Vítkovicích z 0:3 na 4:3 a třiatřicetiletý útočník se v devátém utkání po příchodu ze Sparty poprvé střelecky prosadil v barvách vicemistra.

Třinec nadchl nevídanou otočkou skóre. Ještě v 37. minutě Vítkovice vedly 3:0, vypadalo to, že mají zápas ve své moci. Přišel ale gól Štěpána Novotného na 3:1 a v 54. minutě už třinečtí fanoušci slavili branku Michala Kovařčíka na 4:3.

"Řekli jsme si, že z naší strany tam bylo málo agresivity do brány, málo přímočarosti. To jsme změnili. Vyšla nám ta přesilovka pět na tři, že jsme dali kontaktní gól, a potom nám tam spadly dva góly. Jsme za to hrozně rádi," řekl novinářům Vrána.

Hromobití a křik v kabině prý za třineckým probuzením nebyl. "Nebyla žádná bouřka. My jsme všichni věděli, že se nemáme na co šetřit. Měli jsme posledních dvacet minut. A řekli jsme si, že musíme jít více do brány, více chtít dát gól a jednoduše hrát z naší třetiny. To se nám ve třetí třetině povedlo," pochvaloval si Vrána.

Na gól v dresu Ocelářů čekal devět zápasů. Nakonec ho dal na ledě svého někdejšího týmu, s nímž v letech 2009 až 2011 bojoval ve finále i o titul. "Jsem hrozně rád, že tam spadl první gól. Kluci to tam skvěle sehráli, trefil jsem to trochu se štěstím. Ale hlavně jsem rád za ty body. Myslím, že to byl velice dobrý zápas. Oba týmy hrály výborně, bylo to dobré na koukání, my jsme urvali body a jsme spokojení," uvedl rodák ze Šternberka.

Vrána si ke gólu připsal i asistenci a může ho těšit, že nahoru jdou po výměně ze Sparty i jeho individuální výkony. "Já věřím, že už je to lepší a hrajeme líp jako lajna. Jsem rád, že to tam nějak napadalo a udělaly se nějaké body. Ale důležitější jsou týmové body, protože poslední dva zápasy byly v Litvínově a tady s domácím silným týmem hodně těžké," podotkl Vrána.

Klíčovým okamžikem dnes podle něj byl gól v přesilovce pět na tři na 2:3. "Bylo důležité, že jsme proměnili přesilovku, to nám nalilo čerstvé krve do žil. Do třetí třetiny jsme si řekli, že máme zápas další až ve středu a nemáme se na co šetřit, vletěli jsme na to a vyšlo. Jsme rádi, jak jsme zvládli tu třetí třetinu," dodal třinecký centr.