Trénoval sám, spoluhráči mu tak na ledě spíše překážejí. Kometa je moje poslední šance, říká Havlát

Přijal výzvu porvat se o místo v brněnské Kometě. Martin Havlát však svůj návrat nechce uspěchat. "Není to určitě otázka příštích tří zápasů. Potřebuji potrénovat, abych vůbec mohl týmu pomoci. Kdybych naskočil hned, tak nikomu nepomohu. Doufám, že za Kometu nastoupím. Ale u mě nikdy člověk neví," prozradil.

Brno – Za svůj poslední hokejový restart považuje pětatřicetiletý útočník Martin Havlát svůj pokus vrátit se do zápasového dění v brněnské Kometě, s níž začal na Nový rok trénovat na ledě. Zatím se snaží vyvarovat jakýchkoliv prognóz. Zdůrazňuje, že nastoupí až v okamžiku, kdy bude patřičně připraven.

"Uvidím, jak to půjde. Jak na tom bude moje tělo. Tři nebo čtyři měsíce jsem nestál na ledě. A předtím celý rok. Mám za sebou dva tréninky... Dnes to bylo lepší než včera. Začátky po dlouhé době jsou vždycky těžké," řekl Havlát novinářům po dnešním tréninku.

Jeho spokojený hokejový důchod ukončil zhruba před měsícem telefonát majitele brněnského klubu Libora Zábranského. "Dostal jsem od něj zajímavou nabídku. Kluci hrají dobře. Věděl jsem, jaká je tady parta. Poznal jsem ji při letním měsíčním společném tréninku. Brno začalo skvěle základní část. Vím, na co se tady myslí," přiblížil Havlát důvody svého rozhodnutí prodloužit si kariéru.

"Řekl jsem Liborovi, že rád přijedu. Je to moje poslední šance. Nikdy jsem za Kometu v Brně nehrál. Jen za Ytong. Na tomto stadionu jsem začínal, proto by bylo hezké tady skončit," uvedl Havlát.

Po brněnské nabídce začal v Americe dvakrát denně trénovat na ledě. Většinou s Radkem Dvořákem a Tomášem Fleischmannem, jindy sám. "Není to pro mě nic nového. V posledních letech v NHL jsem většinu času v přípravě, když jsem se snažil vrátit do týmu, trávil na ledě sám," řekl mistr světa z roku 2000 a s úsměvem přiznal, že mu v přípravě s Kometou spoluhráči na ledě často překážejí.

Hokej Havlátovi chyběl. Kdyby mu to tělo dovolilo, tak by podle svých slov určitě hrál dál. "Strávil jsem šestnáct let v NHL, na nic si nemohu stěžovat. Během kariéry mě potkala zranění velká, menší, ještě větší. To k hokeji patří. Mám tady tátu, jehož přáním bylo, abych to ještě zkusil. Když to neudělám teď, tak už nikdy," prohlásil Havlát.

Žádný termín, kdy by měl naskočit do extraligy, si nedává. "Nemám žádný časový horizont. Beru to týden po týdnu. Uvidím, jak to půjde. Není to určitě otázka příštích tří zápasů. Potřebuji potrénovat, abych vůbec mohl týmu pomoci. Kdybych naskočil hned, tak nikomu nepomohu. Doufám, že za Kometu nastoupím. Ale u mě nikdy člověk neví," dodal opatrně.

