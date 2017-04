Trenér Pešout už nebude v realizačním týmu Komety, Erat má čas na rozmyšlenou

před 28 minutami

Majitel brněnské Komety a hlavní trenér Libor Zábranský uvedl na klubovém webu změny v realizačním týmu. Martina Pešouta nahradil Jiří Horáček, dalšími asistenty zůstávají Pokorný s Hakenem. Zábranský se zmínil také o útočníkovi Martinu Eratovi, který příští týden odletí do zámoří za rodinou.

Brno - V novém realizačním týmu hokejistů extraligového mistra Komety Brno došlo k jediné změně. Asistenta Martina Pešouta nahradil Jiří Horáček, jenž bude současně videokoučem. Hlavním trenérem zůstal majitel klubu Libor Zábranský a jeho prvním asistentem Kamil Pokorný.

"Nadále zůstává asistentem také Petr Haken, jenž bude současně manažerem mládeže a šéftrenérem naší juniorky. Chceme, aby naši mladí hráči měli co nejlepší podmínky, které by je přibližovaly k extraligovému týmu," uvedl na klubových stránkách Zábranský.

Vedle mladých hráčů chce dát prostor k získání zkušeností také mladým trenérům. "Potenciál mají například Marek Moskal, Roman Meluzín, Jan Zachrla. Měli by trenérsky růst a mít možnost nabrat zkušenosti i u dospělého profesionálního hokeje. Celé play off s námi trávil i hlavní trenér Třebíče Martin Sobotka. Myslím, že to pro něj byla obrovská zkušenost," dodal Zábranský.

Brněnský kouč také jednal o dalším působení jedné z hlavních opor mužstva Martina Erata a zatím rozhodnutí nepadlo. Erat v příštím týdnu odletí do Nashvillu a vrátí se v červnu. "Požádal mě o čas na rozmyšlenou, což samozřejmě respektuji. Řekl jsem mu, že dostane tolik prostoru, kolik bude potřebovat. Je tedy vše otevřené," uvedl Zábranský.

