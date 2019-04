Tohle už asi nikdy nezažiju, dojal se Němec. Semifinále prý rozhodly stupidní chyby

před 15 minutami

I když hokejisté Komety po semifinálovém vyřazení s Libercem nezískají zlatý hattrick, dočkali se od diváků ovací, jakoby vyhráli titul. Za velkou satisfakci to označil i zkušený obránce Ondřej Němec.

"V hokeji jsem už něco zažil, ale tohle vidím poprvé v kariéře, aby nás vlastní diváci po prohrané sérii tak vyvolávali," říkal téměř s dojetím obránce, který za pět dní oslaví 35. narozeniny. "A už to asi nikdy nezažiju. Lidi nás drželi, váží si hokeje, užívají si ho. Za všechny hráče jim musím poděkovat," řekl novinářům.

V jeho hlase jinak pochopitelně převládalo zklamání. "Věřili jsme si, že to otočíme, měli jsme na to. Vyrovnali jsme na 1:1, ale pak uděláme dvě stupidní chyby, dostaneme dva blbé góly a pak už to bylo hrozně těžký," kroutil hlavou a na dálku gratuloval Liberci: "Ať si užijí finále."

Kometa podle slov svého majitele a trenéra Libora Zábranského hrála s Libercem nejlepší sérii za poslední roky. S tím Němec souhlasil. "Liberec svoji obrovskou kvalitu prokazoval v základní části, kterou vyhrál. Hrál náročný hokej, pořád nás napadal. Má čtyři dobré lajny a to rozhodlo," uvedl.

"Dělali jsme, co jsme mohli, vyždímali jsme se na krev, bohužel ve zlomových momentech jsme udělali stupidní chyby. Nepomohli jsme si v přesilovkách, to byl kámen úrazu. Buď nás vychytal Roman Will, nebo jejich obránci před ním puky prostě dál nepustili," řekl Němec.

Kometa i dnes doplatila na špatný start do utkání, byť trenéři na to upozorňovali, ale na ledě bylo vše jinak. "Řekneme si, že je nebudeme pouštět do přečíslení a že s nimi nebudeme hrát hokej nahoru dolů, což jim vyhovuje. Vlezeme na led a to stejný se pak opakuje ve druhé třetině," poukázal na největší bolístky Komety v semifinálové sérii.

Pro Němce skončila klubová sezona a v reprezentaci si ji zřejmě neprodlouží, i kdyby se mu kouč Miloš Říha ozval. "Na 99 procent bych pozvánku odmítl, protože nejsem zdravotně v pořádku," řekl mistr světa z roku 2010.