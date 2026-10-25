Tohle Pardubice v sezoně ještě nezažily. A zase nezvládly prestižní derby

Hokejisté Hradce Králové porazili ve 14. kole extraligy mistrovské Pardubice 2:0 a ovládli tak i druhé východočeské derby sezony. Brankář Stanislav Škorvánek zaznamenal první čisté konto ročníku. Pardubice poprvé v sezoně prohrály dvakrát za sebou.
Souboj východočeských rivalů začal ve strhujícím tempu. Největší šance hostů si paradoxně vytvořila jejich čtvrtá formace, neboť do deváté minuty unikli Hrníčko a Jan Stránský, oba ale vychytal Škorvánek.
Mezitím se naopak radovali domácí. Bek Ščotka totiž po prohraném souboji u mantinelu nestihl dobruslit Klímu a jakmile dojel do brankoviště, společně se soupeřem trefil i kotouč a kopl si ho do vlastní branky. Klíma se puku přes velkou snahu nedotkl a gól byl připsán dorážejícímu Kohoutovi.
Mountfield získal převahu a jen v první třetině zasypal Willa 21 střelami. Na brankáře nevyzrál po odrazu puku od zadního mantinelu znovu Kohout, před přestávkou zmařil Will špičkou betonu šanci expardubického Kousala a po ní zastavil samostatný únik Pavlíka.
Podruhé mělo Dynamo smůlu ve 27. minutě. Hradečtí využili úvodní přesilovku celého utkání, když Kochovu ránu tečovali bruslemi postupně Ludvig a Kelemen. I druhou početní výhodu hráli domácí výtečně, ale po ní už se tabulkový favorit zvedl. Nosek měl před sebou prázdnou branku, kotouč mu však neuvěřitelně sjel z hokejky a zamířil těsně vedle tyčky.
Další skvělé pozice si vytvořili Tomášek a Gazda, mezitím se však hosté nevyvarovali velkých chyb, které mohl dvakrát potrestat Nenonen. Nejprve narazil na Willa a poté přestřelil.
Martincovým svěřencům pomohla přestávka ke zpevnění základů hry. Kousal měl na holi třetí gól, ale proti svému bývalému týmu neproměnil ani další vyloženou možnost. Po deseti minutách si domácí nepohlídali Jana Stránského, který jim ujel za záda přímo z trestné lavice, jenže ani druhý nájezd na Škorvánka neproměnil.
Slovenský brankář chytal skvělý zápas, jako by si premiérové čisté konto sezony šetřil právě na derby. Uhájil ho i ve vůbec první pardubické přesilovce v závěrečných minutách, kdy své trápení podtrhnul přihrávkou namísto zakončení ve vyložené pozici Tomášek.
14. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. Kohout (McCormack, Nenonen), 27. A. Koch (Jergl, Kevin Klíma). Rozhodčí: Barek, Mejzlík - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 6503.
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, A. Koch, Mudrák, Vukojevic, Pláněk - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - Nenonen, Kevin Klíma, Kohout - R. Kousal, Čacho, P. Zdráhal. Trenér: T. Martinec.
Pardubice: Will - Čerešňák, Ludvig, Košťálek, Tourigny, Gazda, Ščotka, Mikliš - Kondelík, Nosek, Kelemen - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Mandát, Sobotka, Lauko - J. Stránský, Hrníčko, Poulíček. Trenér: Pešán.
Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 9. Ojamäki (Vigneault, Konečný), 36. Audette (Hlava, M. Jandus) - 53. Kňažko (Š. Stránský, Cienciala). Rozhodčí: Jeřábek, Hacaperka - Hynek, Thuma. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 3658.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Lacka, Hladonik, Kalus - Bernovský, Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice 3:2 po sam. náj. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 15. Skalický (Hyka, Gardoň), 33. Hyka (Fořt, Gardoň), rozhodující nájezd Gavars - 51. M. Beránek (Kundrátek, Toman), 57. Vráblík (Nedorost). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš - Ondráček, Zíka. Vyloučení: 5:4, navíc Kubíček - M. Beránek oba 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 2799.
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Budík, F. Pavlík, D. Moravec, Kubíček, Jánošík, Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Koblížek, Fořt, Rekonen - Martel, Morand, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsater, Nedorost, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, Olesen - Pour, Zachar, Ahl - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - Koláček, Toman, M. Beránek - Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.
Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávka: 51. Rychlovský (T. Galvas), 59. Faško-Rudáš. Rozhodčí: Šír, Ondráček - Špůr, Brož. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4777.
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac - Sandberg, A. Najman, Lenc - Pérez, A. Musil, Rychlovský - Faško-Rudáš, Filippi, Petrovský - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, Merežko, A. Čech, J. Jeřábek, Robertson, Chromiak - Katic, Lalancette, Teplý - L. Strnad, Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Schleiss - Rohlík, Lev, Simon. Trenér: Veber.
HC Oceláři Třinec - BYD Energie Karlovy Vary 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 10. Kubiesa, 51. Kurovský (Rayen Petrovický) - 11. Šťastný (N. Jones, Bambula). Rozhodčí: Kika, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:6 navíc Koch (Třinec) na 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, J. Galvas, Rayen Petrovický, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Aubrecht - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, P. Chlán, D. Voženílek - Kurovský, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Karlovy Vary: D. Král - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.
HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 12. D. Kaše (Kämpf, O. Kaše) - 4. Leino (K. Pospíšil, Flek), 36. H. Zohorna (K. Pospíšil, Kučeřík), 49. Flek (F. Král, Zábranský), 59. Vondráček (Witkowski). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4681.
Litvínov: M. Tomek - S. Svozil, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, Polášek, Tittl - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Šámal - Gut, Jícha, Maštalířský - Havelka, Jurčík, Urban. Trenér: Reichel.
Brno: Rabčan - Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, D. Mikyska, Nedomlel - Hartl, Ilomäki, H. Zohorna - Flek, Leino, K. Pospíšil - Vondráček, T. Zohorna, Kusko - Kollár, Cingel, Kunc. Trenér: Zábranský st.
Tabulka:
1.
Třinec
14
12
0
1
1
58:31
37
2.
Pardubice
14
9
1
1
3
54:38
30
3.
Karlovy Vary
14
7
2
0
5
35:25
25
4.
Hradec Králové
14
6
2
1
5
40:35
23
5.
České Budějovice
14
7
0
2
5
40:40
23
6.
Kladno
14
5
3
2
4
39:40
23
7.
Liberec
14
6
0
4
4
38:36
22
8.
Brno
14
4
3
2
5
37:37
20
9.
Sparta
14
5
1
2
6
37:34
19
10.
Plzeň
14
3
4
1
6
31:33
18
11.
Litvínov
14
5
1
1
7
31:37
18
12.
Mladá Boleslav
14
3
2
1
8
32:48
14
13.
Vítkovice
14
3
1
2
8
34:47
13
14.
Olomouc
14
2
1
1
10
24:49
9
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