Kometu přebírá po Zábranském Fiala. Přichází i útočník Lev z Vítkovic

před 1 hodinou

Novým trenérem brněnské Komety se stal devětapadesátiletý Petr Fiala, který poslední roky strávil v Olomouci. Na pozici asistentů zůstávají Kamil Pokorný, Lubomír Oslizlo a Jiří Horáček. Novou posilou je útočník Jakub Lev.

O Fialovi jako vhodném adeptovi na trenérskou pozici se spekulovalo již od prvních dní, co Zábranský avizoval konec. Oficiálně klub tuto informaci potvrdil v úterý na tiskové konferenci.

"Když se podíváte na to, co dnes v hokeji znamená pojem Kometa, tak neznám trenéra, který by tuhle nabídku odmítl. Je to pro mě skvělá šance vrátit se do seniorského hokeje a těším se na tu práci," uvedl Fiala, jenž v posledních sezonách trénoval olomouckou mládež a Brnu se upsal na dva roky.

Zábranský nadále zůstává majitelem klubu a bude se věnovat převážně plánované výstavbě nové multifunkční haly. Koučem Komety byl tři a půl roku. Za tu dobu ji dovedl ke dvěma extraligovým titulům. Letos nestačili Jihomoravané v semifinále na Liberec.

Jednou z prvních posil Komety se stal útočník Jakub Lev, jenž předčasně ukončil smlouvu ve Vítkovicích. Kontrakt podepsal na následující tři roky. "Lákadlem byly samozřejmě výsledky. Mužstvo má potenciál být každý rok nahoře," řekl osmadvacetiletý odchovanec Plzně.

Otazník nadále zůstává nad setrváním Martina Erata a Leoše Čermáka. "Jejich první slova byla, že pokračovat nechtějí, ale uvidíme, jak to dopadne, až se jim to rozleží v hlavě. Když nějakou dobu něco neděláte, začne vám to chybět. Záleží také na tom, jak se budou cítit. Zatím jsme tohle otázku neuzavřeli," prozradil Fiala.