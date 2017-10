Teď se ukáže morál, říká Výborný. Nejsme dost důrazní a rychlí, všiml si na prvním tréninku

před 1 hodinou

František Výborný má za sebou první tréninky s hokejovou Spartou. Chyběl důraz a rychlost, všiml si.

Praha - Kouč František Výborný má za sebou první dva tréninky ve staronové roli hlavního kouče Sparty. V pátek večer nahradil odvolaného Jiřího Kalouse a po nedělním spíše seznamovacím úvodním tréninku se dnes naplno pustil s novými svěřenci do práce. Čtyřiašedesátiletý trenér, který v minulosti dovedl Pražany ke třem mistrovským titulům, věří, že se mu podaří Spartu zvednout a vrátí fanouškům slavného klubu radost z výkonů jejich oblíbenců.

"Nepřipravoval jsem si žádnou vizi, protože jsem nepočítal, že bych se na Spartu ještě někdy vrátil. Ke Spartě mám ale nějaký vztah, takže jsem se rozhodl pomoct," řekl Výborný ČTK.

Sparta je v tabulce až na desátém místě a Výborný rychle pochopil, že je potřeba zlepšit řadu činností. Například důraz, hru v předbrankových prostorech nebo rychlost. "Myslel jsem si, že to bude lepší. Ale dnes už tam byl posun. Doufám, že se každým dnem budeme nějak posouvat a podaří se nám určité věci zautomatizovat, a tím by se mělo zvednout i mužstvo," uvedl Výborný.

Hráči jsou ve Spartě pod větším tlakem než ve většině extraligových klubů, s tím se však podle Výborného musejí umět vyrovnat. "Je to na nich. Jsou ve Spartě, do které chtěli. Jsou zvyklí na pozice v čele a najednou jsou na pozici, která se blíží spíše opačnému pólu. Hráči potřebují dostat z hlavy, že je vše špatné, a získat pozitivní energii, i když všechno neudělají dobře," vysvětlil.

Přestože zkušený kouč přezval tým v rozehrané soutěži, krátce po skončení první čtvrtiny základní části, má relativně čas na práci. Sparta si nedělní zápas proti Plzni předehrála a další utkání ji čeká až v pátek. Navíc příští týden začne reprezentační přestávka.

"Času je relativně dost, ale práce taky. Brno a Hradec jsou týmy z absolutní špičky, ale liga je vyrovnaná a my nemůžeme mít svěšené hlavy. Pro nás to musí být naopak výzva. Musíme prodat vše, na co momentálně máme," poukázal Výborný na dva duely, které Spartu čekají. "Odkryje to nedostatky a možná ani hráči nemusí být tak nervózní. Ukáže se morál a člověk bude vidět, jak se s tím poperou," řekl.

Zřejmě až v následující pauze budou Pražané řešit případné změny v kádru. "Bavíme se o tom, ale do reprezentační přestávky se určitě nic nestane," uvedl Výborný, podle nějž navíc není jisté, že případní noví hráči týmu hned pomohou. "K dispozici jsou většinou hráči, kteří nemají takovou fazonu, jak si představujete. Kdyby ji měly, tak je nikdo nenabízí. Je to určité riziko," podotkl trenér, jenž v uplynulých pěti letech vedl extraligovou Mladou Boleslav.

Výborný bude u týmu spolupracovat s asistentem Jaroslavem Nedvědem, na tréninky s mužstvem chodí i sportovní manažer Michal Broš. Oba pod jeho vedením v minulosti ve Spartě působili, což považuje za výhodu. "Oba jsou pro Spartu nadějí, že tady budou opět sparťanští trenéři, kteří tady byli léta," řekl.

Zatímco v předešlých deseti sezonách na střídačce Sparty vždy vedl tým v holešovické hale, nyní už Pražané hrají domácí zápasy v moderní O2 areně. "Je nádherná, ale já pořád beru Holešovice jako domácí kolbiště," pousmál se Výborný.

Podmínky v libeňské aréně ale dobře zná a je rád, že do ní fanoušci klubu našli cestu. "Teď jich tam bylo devět tisíc na Plzeň, což je úžasné. Chodí se tam bavit a ani nejsou tolik naštvaní na Spartu, když se jí tolik nedaří. Je tam hodně sparťanů, kteří by chtěli točit šálami, což se jim letos tolik nedostalo. Jsou loajální, nikoho nezatracují, nepískají a jen by chtěli, aby to bylo bodově lepší," dodal Výborný.