Třinec bušil na vrata marně. Ale dříme tady velký potenciál, věří věčně stříbrný Svačina

před 1 hodinou

Třicetiletý útočník Vladimír Svačina hrál finále extraligy potřetí a do sbírky přidal třetí stříbrnou medaili. Stejně jako s Vítkovicemi v roce 2010 a vloni s Bílými Tygry. Vnímal, že Třinec měl sílu na to, aby Kometu ve finále prohnal více. Navzdory zklamání věří, že pokud zůstanou Oceláři pospolu, velké věci ještě dokážou.

Jak prožíváte zisk stříbrné medaile?

Zatím to koušu strašně špatně. Věřil jsem tomu jako nikdy předtím. Měli jsme to skvěle rozjeté, doufal jsem, že by se to mohlo povést. Co se dá dělat, stříbro je výborný úspěch, ale teď jednoznačně převládá zklamání.

V prvním zápase jste doma vyhráli 5:1, ale pak přišly čtyři porážky. Co Kometa změnila, že vás nenechala dotáhnout?

Těžko říct. My jsme se více soustředili na sebe a tolik se toho nezměnilo. Jen jim tam napadaly góly, které my jsme nedali, i když jsme měli šance. Více se to k nim odráželo, potrestali každou chyby. V žádném případě nebudu říkat, že měli více štěstí. Nevím, možná tomu šli více naproti.

Byla Kometa v rozhodujících momentech vyzrálejší než vy?

Je to tak. Hráli to, co zrovna potřebovali. Kolikrát jsme do nich bušili úplně zbytečně. Na hodnocení je teď brzo. Těžko se mi hledají slova.

Vnímáte druhé místo jako úspěch třineckého klubu?

Řekli jsme si, že to je obrovský úspěch. V sezoně jsme neměli žádné výkyvy, parádně jsme zahráli Ligu mistrů. Povedlo se nám play off, šli jsme do finále. Nikdo s tím před sezonou nepočítal, ale když už finále hrajete, chcete pohár. Stříbro je vždycky smutné, dojde nám to později.

Co bylo špatně v pátém finále? Nejspíš jste doma chtěli na Kometu vlítnout, ale po první třetině jste prohrávali 0:3.

Neřekl bych, že jsme na ně chtěli vyloženě vlítnout. Spíš jsme chtěli hrát chytře ze zabezpečený obrany a dát první gól. Bohužel nám v prvním střídání ujeli po křídle a dali gól na 1:0 oni. Celých šedesát minut bylo před námi. Hráli jsme docela povedenou přesilovku, oni ujedou, dva odrazy bruslí a dají další gól. Bylo vidět, že jim tam spadne fakt vše.

Jakou roli sehrála únava?

Play off je hodně o únavě, ale unavení jsme byli my i oni. Po zápasech se špatně spí, hlava jede pořád naplno a další den máte druhý zápas. Do toho přejíždíte autobusem, vůbec nejste doma. V play off musí jít únava stranou. Chcete vyhrát, zvednout pohár se nepoštěstí každému.

Jakou budoucnost má třinecké mužstvo? Vy zůstáváte?

Uvidíme, smlouvu mám. (úsměv) Myslím, že když mančaft zůstane po kupě, potenciál je tu obrovský. Mladí kluci ukázali, že na to mají, hráli parádně. Neskutečně jsme se semkli. Snad se velké změny dít nebudou, i když to tak ve sportu chodí. Je to spíš otázka na vedení a trenéry.

Ale základ týmu je podle vás jaksi daný a dobrý, ne?

Myslím, že ano. Z velké části zůstane mančaft po kupě. Nebude to jak v Českých Budějovicích, kde teď skončilo snad šestnáct hráčů.