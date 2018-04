Kladenský kapitán Strnad: Musíme zůstat pozitivní, pořád je šance na postup do extraligy

před 19 hodinami

Kladno prohrálo potřetí v řadě a jeho šance na postup do extraligy se ztenčila. Rytíři byli v Karlových Varech horším týmem. Přesto věří v úspěch.

Karlovy Vary - Hokejisté Kladna se po třech prohrách propadli v tabulce baráže o extraligu na poslední místo, ale dvě kola před koncem mají stále šanci na postup do nejvyšší soutěže. Na druhý Litvínov ztrácejí jen dva body a nemusejí spoléhat na výsledky ostatních. Pokud sami získají šest bodů, po čtyřech letech se do extraligy vrátí.

"Pořád (baráž) hodnotíme celkově dobře. Kdo by čekal, že to bude do posledních dvou zápasů takhle vyrovnané. A furt jsme ve hře. Fakt nemá cenu lámat hůl, jsme pořád pozitivní. Nějak to dopadne. Doufám, že dobře," řekl kapitán Rytířů Jakub Strnad po dnešní porážce 0:3 v Karlových Varech.

Na západě Čech ale bylo Kladno horší od začátku. "Tahali jsme za kratší konec, nejezdily nám nohy. Byli jsme v každém souboji pomalejší, i slabší. To byl největší rozdíl," uznal Strnad.

Věří ale, že se on i jeho spoluhráči z nezdaru rychle oklepou. "Musíme zapomenout. Ještě máme dva zápasy, pořád to máme ve vlastních rukách. Když vyhrajeme, dopadne to dobře. Příště to bude jiné než dnes," řekl.

Tým trenérů Miloslava Hořavy a Pavla Patery, kterým v baráži na střídačce pomáhá i majitel Jaromír Jágr, podle Strnada nemá problém s nedostatkem sil. "Od toho to trénujeme. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom celou sezonu zahodili jenom kvůli dvěma zápasům a nějak se z toho sesypali. To bychom byli sami proti sobě," podotkl.

Rytíři ale ve finiši baráže potřebují zlepšit produktivitu. V dosavadních deseti zápasech dali jen 14 gólů, v posledních čtyřech jen dva. "Produktivita nás trápí celou baráž. Každý tým výborně brání, je těžké se dostat do předbrankového prostoru. Tam nás tlačí bota. Určitě se podíváme, co zlepšit… Uvidíme, jak to dopadne," dodal Strnad.