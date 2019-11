Střelec z Paběnic byl jako Lukaku. Něco jsem od něj odkoukal, bavil hokejista Liberce

Hokejový útočník Jaroslav Vlach rozhodl šťastnou brankou ve 46. minutě extraligový zápas s Brnem a Bílí Tygři si i jeho zásluhou připsali již devátou výhru v řadě.

Vítězná série navíc Severočechy katapultovala na druhé místo extraligové tabulky s tříbodovou ztrátou na vedoucí Spartu.

"Byl jsem se podívat na fotbalové Lize mistrů na Slavii proti Interu, takže jsem se trochu inspiroval a něco od Lukakua odkoukal," zmínil belgického kanonýra Vlach, který brankáře Komety Karla Vejmelku překonal poté, co se puk odrazil od jeho brusle.

O úmyslné kopnutí se ale nejednalo, což potvrdil i videorozhodčí. "Po buly se dostal kotouč k Tomášovi Hanouskovi a já jsem sjížděl na druhou tyčku. Myslel jsem si, že mi to dá do hokejky, on mi to ale dal na nohu. Naštěstí mě puk trefil a odrazil se přímo do branky," popsal Vlach.

Nebál se, že by rozhodčí jeho gól neuznali. "Byl jsem si jistý a věřil jsem, že gól potvrdí i videorozhodčí. Fakt jsem nohu nijak nenastavil, jenom mě do ní kotouč trefil," vysvětlil mistr extraligy s Libercem z roku 2016.

Vlach vedle hokeje hraje i fotbal za rodné Paběnice. A krátce po zápase mu bylo jasné, že i proto jeho gól vzbudí pozornost.

"Jelikož jsem i jejich trenér, tak bych se v první řadě pochválil za pěkný gól. Jinak si ale určitě něco vyslechnu a kluci mě budou hecovat nějakými zprávami a poznámkami," očekával liberecký odchovanec, který zaznamenal třetí gól v sezoně.

Liberečtí v utkání dvakrát vedli, Brno ale dokázalo vždy srovnat. Na Vlachův gól už ale Kometa odpověď nenašla, i když měla v závěru k dispozici přesilovou hru.

"Od vedoucího gólu na 3:2 jsme podle mého názoru kontrolovali hru. V závěru jsme ale šli do čtyř a Kometa nás hodně přitlačila. Občas to pěkně smrdělo, ale kluci v oslabení odvedli skvělou práci a vítězství jsme ubránili," pochválil spoluhráče důrazný útočník.

Tygři po slabším období, kdy v říjnu prohráli pětkrát v řadě, válí a prezentují se výbornou formou. Jejich vítězná série se natáhla již na devět utkání.

"Jak říkal tehdy v rozhovoru Tomáš Filippi, že sedm výher je lepší než šest, tak já říkám, že deset je lepší než devět. Hodně jsme hru zjednodušili, plníme pokyny trenérů a celkově jsme urputnější v defenzivě, protože už neinkasujeme tolik gólů," dodal Vlach s úsměvem.