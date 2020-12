Šťastný pomohl dvěma góly k výhře Boleslavi nad Brnem, Sparta přehrála Vítkovice

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 30. kole extraligy Brno 3:0 a bodovali v šestém zápase v řadě. Sparta dokonce poosmé, když přehrála Vítkovice 4:1.

Všechny branky vstřelila Mladá Boleslav při nestandardním počtu hráčů na ledě. První dva góly dali Bruslaři v přesilových hrách, třetí přidali při soupeřově hře bez brankáře. Dvěma góly se na výhře Středočechů podílel útočník David Šťastný, druhé čisté konto v sezoně udržel Jan Růžička.

"Čisté konto jde dneska za celým týmem. Všichni kluci, co sedí v kabině, dneska odvedli maximální a bezchybný výkon," řekl Růžička po utkání, ve kterém si připsal 20 zásahů.

V první třetině zápasu byli aktivnější domácí hokejisté, a to i díky dvěma přesilovým hrám. Ani jednu z nich ale nevyužili. Největší šance prvního dějství pak přišla na straně druhé, když tři vteřiny před odchodem do kabin mohl střílet do odkryté branky Schneider, ale na přihrávku ideálně nedosáhl a nezakončil přesně.

Skóre se měnilo poprvé ve 23. minutě, kdy domácí využili svou třetí přesilovku v zápase zásluhou povedené teče Aldersona. V hlavní roli zbytku třetiny pak byla boleslavská vánoční posila Claireaux. Francouzský reprezentant se nejprve proháčkoval do zakončení až před brankáře Vejmelku, v další přesilové hře pak trefil tyčku.

"Jsme rádi, že po první bezbrankové třetině, jsme se prosadili v té druhé. Pak jsme se takovým trpělivým výkonem dopracovali k vítězství," řekl trenér domácích Radim Rulík.

Další využitou přesilovku si domácí přichystali na úvod třetí třetiny. Tentokrát se prosadil i se šťastným odrazem puku od jednoho z brněnských hráčů i Vejmelkovo rameno Šťastný.

Kometa se ve třetí části snažila o vyrovnání, výrazně zvýšili střeleckou aktivitu, ale domácí brankář Růžička nepropustil za svá záda žádný puk. Se svými spoluhráči přestál i přesilovku soupeře povýšenou odvoláním gólmana. V samotném závěru upravil na konečných 3:0 při pokračující power play Šťastný, který si tak připsal již 16. gól v sezoně.

"Zápas se vyvíjel díky naší nedisciplinovanosti jednoznačně. Na takové úrovni je čtrnáct minut v oslabení strašně moc. Do toho ještě neplodnost na naší straně v brankových příležitostech, a proto je nula na našem kontě," uvedl trenér Komety Jan Zachrla.

Sparta doma jede

Hokejisté Sparty nad Vítkovicemi 4:1 a doma popáté za sebou uspěli bez ztráty. Ostravané nenavázali na poslední dvě výhry a zaznamenali desátou prohru z uplynulých třinácti utkání.

Do vedení se ale mohli dostat 109 vteřinách hry hosté. Kalina fauloval v šanci Kaluse, nařízené trestné střílení nejlepší střelec Vítkovic Lakatoš neproměnil a se svým střeleckým pokusem ztroskotal na Machovském. Ve čtvrté minutě se naopak radovali sparťané, když se Rousek na pravém kruhu uvolnil přes Tršku a zamířil přesně k protější tyči.

Pražané se pak ubránili při vyloučeních Pecha a Řepíka v rychlém sledu, Lakatoš ani Krenželok šance ne vyrovnaní nevyužili. Na druhé straně dvakrát zahrozil aktivní Rousek. Machovský musel krýt akci Malleta, který se probil před jeho branku.

Po 18 sekundách druhého dějství udeřili Pražané. Po Řepíkově střele se prosadil z dorážky nejproduktivnější hráč Sparty Horák, který se díky 13. gólu v sezoně osamostatnil i na čele týmové tabulky střelců. Další možnosti domácích měli Dvořáček, Zikmund, Sukeľ a Tomášek.

V polovině druhé části se Vítkovice ubránily při Werbikově trestu a ve 32. minutě i při trestném střílení. Po faulu Romana Poláka na Dvořáčka nezamířil přesně z penalty po blafáku do forhendu Rousek. Poláškův pobyt na trestné lavici ke korekci skóre nepomohl a další možnost pak měla Sparta. Svůj gólový účet ale nerozšířil opět Rousek a v 38. minutě pomohla Dolejšovi po Šmerhově zakončení po přečíslení tyč.

Vzápětí po tvrdém zákroku od Kocha zamířil do kabiny Zikmund a v závěrečném dějství už v sestavě Pražanů chyběl. Po 113 sekundách po druhé pauze se dostali hosté zpět do hry. Útočník Fridrich se protlačil k zakončení mezi kruhy a ve svém desátém extraligovém utkání se radoval z premiérové branky.

Vítkovice nedokázaly vyrovnat při Němečkově vyloučení, kdy ve 49. minutě dorážel Dej. Vzápětí ale po Poláškově pokusu vrátil Spartě z dorážky Sukeľ. Při power play hostů dovršil půl minuty před koncem výsledek do prázdné branky Pech.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Alderson (Claireaux, Bernad), 43. D. Šťastný (Ševc, Jääskeläinen), 60. D. Šťastný. Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Kajínek, Votrubec. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Bez diváků.

Mladá oleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Šidlík, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Lunter - Alderson, Claireaux, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Brno: Vejmelka - Pyrochta, F. Král, O. Němec, Bartejs, Freibergs, Gulaši, Mlčák - Mueller, P. Holík, Schneider - Klepiš, Brabenec, Zaťovič - Horký, Kusko, Valský - Šoustal, F. Dvořák, Bondra. Trenér: Zábranský.

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Rousek (Mikliš, Sobotka), 21. R. Horák (Řepík, M. Jandus), 51. M. Sukeľ (Polášek, Dvořáček), 60. Pech (Řepík, Říčka) - 42. Fridrich (Štencel). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Bez diváků.

Sparta: Machovský - M. Jandus, Piskáček, Košťálek, Polášek, Kalina, Mikliš - Řepík, R. Horák, Sobotka - Buchtele, Tomášek, Rousek - Šmerha, Pech, Říčka - Zikmund, M. Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Štencel, P. Trška, Gewiese, L. Kovář - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Dej, Marosz, L. Krenželok - M. Kalus, Werbik, Mallet - Ryšavý, J. Mikyska, Fridrich. Trenér: Holaň.

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 6:3 (2:2, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. J. Knotek (Bambula), 11. Tomeček (J. Knotek), 30. J. Knotek (Kucsera, Ondrušek), 31. Ondrušek (Nahodil), 45. Kucsera (Olesz, Mácha), 58. Kolouch (Bambula, Káňa) - 16. Jaroměřský, 17. M. Stránský (P. Vrána), 51. M. Stránský (M. Růžička, Kundrátek). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Švrček, T. Černý, Valenta, Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Káňa - Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Pekr, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.

Třinec: Štěpánek (31. Kacetl) - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák - Hrňa, Dravecký, Kurovský - Šedivý, Veselý, Kofroň - Tomi. Trenér: Varaďa.