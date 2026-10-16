Sparťanský Kořenář zmučil Plzeň, Třinec jde do dalšího trháku

Hokejisté Sparty zvítězili v 11. kole extraligy na ledě Plzně 2:0 a poprvé v sezoně si připsali druhou výhru za sebou. Druhé čisté konto v řadě vychytal Josef Kořenář a vítěznou trefu pražského týmu zaznamenal ve 12. minutě Pavel Kousal. Indiáni naopak poprvé v novém ročníku neuspěli doma a i vinou dvou neuznaných gólů po kontrole sudích u videa poprvé v ročníku ani neskórovali.
Již v 16. sekundě po přihrávce Lalancettea zpoza branky zakončil najíždějící Měchura do klečícího Kořenáře, ale gólman hostí propustil kotouč za čáru. Po trenérské výzvě Sparty však sudí gól pro nedovolené bránění neuznali. Úvodní plzeňský nápor poté postupně vadnul a naopak ve 12. minutě Kousal dorážkou Chlapíkovy střely do odkryté branky otevřel skóre.
Za chvíli při přesilové hře hostí Sekáč zblízka neprostřelil Malíka a plzeňský gólman vzápětí vyrazil i střelu mezi kruhy zcela osamoceného Řepíka. V závěru první třetiny na druhé straně Merežko v dobré pozici nepřekonal Kořenáře.
Po pauze hosté promarnili přesilovku a po jejím skončení zahrozil nebezpečným pokusem po rychlém přečíslení Chlapík. Domácí odpověděli až ve vlastním oslabení, kdy akci dvou na jednoho nezvládl Rohlík. O chvíli později chyboval při rozehrávce Sirota, jenže Schleiss šanci před odkrytou brankou prováhal.
Po polovině utkání se hráči Sparty dostali pod tlak vlastní nedisciplinovaností. Početní výhodu sice zakončil Teplý vyrovnávací trefou, ale pro úmyslné kopnutí nemohl gól být uznán.
Následně nekrytý Schleiss tváří v tvář Kořenářovi neuspěl a domácí celkem během prostřední části nezužitkovali tři přesilové hry. Naopak před druhou sirénou musel Malík po vlastní chybné rozehrávce zlikvidovat šanci Pospíšila.
Ve třetí třetině Indiáni zjednodušili hru, ale přes střeleckou převahu a nápor v útočném pásmu neskórovali. Teplého svižný pokus z levého kruhu ve 47. minutě zlikvidoval pozorný Kořenář a hosté poté zvládli další oslabení. Strážce svatyně Sparty se v 55. minutě stačil přesunout i proti pohotovému zakončení Jeřábka, jemuž křížně přihrával Filip. Během plzeňské power play na konečných 2:0 upravil střelou přes celé kluziště Sekáč.
Mazanec vymazal Boleslav
Třinečtí hokejisté porazili v 11. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 3:0, udrželi tak domácí neporazitelnost a v čele soutěže zvýšili náskok na druhé Pardubice na pět bodů. První gól lídra soutěže vstřelil ve 34. minutě Marko Daňo. Výhru pojistili ve třetí třetině Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. Třetí nulu sezony vychytal Marek Mazanec. Hosté prohráli sedmý z posledních osmi zápasů.
Ocelářům chyběli kvůli suspendaci dva útočníci: nejproduktivnější hráč týmu Hudáček a Kurovský. Do středu druhé řady se tak posunul Chlán, ve čtvrté lajně naskakoval do hry teenager Švančara.
První třetina nabídla svižný hokej, ale minimum gólových příležitostí. Nebezpečnější byli hosté. Proti střele Skalického zasáhl Mazanec vyrážečkou. V oslabení na něj nevyzráli ani před brankou Hyka a Morand. Na opačné straně zahrozil individuálním manévrem Voženílek, ale propásl ideální možnost k zakončení. I proto měl hostující gólman na kontě jen jeden zásah.
Druhou třetinu odstartoval šancí Pyrochta, který hrál poprvé proti Mladé Boleslavi po odchodu do Třince. Další souboj Hyky s Mazancem vyhrál třinecký gólman, který podržel tým i po nepříjemné střele Gardoně.
Na první gól se čekalo do 34. minuty, ale stál za to. Růžička přenesl hru z levé strany k pravému kruhu Galvasovi, který se neukvapil a našel na hranici brankoviště Daňa. Slovenský útočník zakončil akci pohodlně do prázdné branky.
Zvýšit mohl Nestrašil, který vystihl rozehrávku gólmana Mokrého a puk si rychle stáhl rukavicí mezi kruhy na led. Při střele do odkryté branky zasáhl Mokry betonem a napravil svou chybu. V závěru třetiny si rozhodčí prohlídli u videu zákrok Kubíčka na Daňa, vyšší trest za sekání ale neudělili.
Domácí uklidnil v 54. minutě druhým gólem Roman, od něj skončil puk v brance po nahození Galvase z pravé strany. Ještě chvíli předtím Mokry podržel hosty při šancích Voženílka a Nestrašila. Třetí gól přidal z úniku v oslabení Hrehorčák, který poté ještě při hře hostí bez gólmana minul prázdnou branku.
Hokejová Tipsport extraliga - 11. kolo:
Třinec - Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), Plzeň - Sparta 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), Vítkovice - České Budějovice 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), Olomouc - Karlovy Vary 0:5 (0:1, 0:2, 0:2), Kladno - Brno 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).
Tabulka:
1.
Třinec
11
10
0
1
0
52:23
31
2.
Pardubice
11
8
1
0
2
47:31
26
3.
Karlovy Vary
10
7
0
0
3
27:16
21
4.
Hradec Králové
11
5
2
0
4
32:27
19
5.
České Budějovice
11
6
0
1
4
30:32
19
6.
Sparta
11
5
0
2
4
33:28
17
7.
Plzeň
11
3
3
1
4
25:24
16
8.
Kladno
11
3
2
2
4
30:34
15
9.
Liberec
10
4
0
2
4
29:29
14
10.
Brno
10
3
2
1
4
27:29
14
11.
Litvínov
11
3
1
1
6
25:32
12
12.
Mladá Boleslav
11
2
1
1
7
23:39
9
13.
Vítkovice
10
2
0
1
7
22:35
7
14.
Olomouc
11
1
1
0
9
18:41
5
Přišli si užít fotbal, domů už se nevrátili. Zápas hrůzy si vyžádal 84 životů
Na tento duel se těšily desítky tisíc lidí. Místo dramatických chvil na hřišti se ale hlediště stadionu v Guatemala City proměnilo v jatka.
Trump naznačil, že jeho nová mluvčí skončí. Při prvním vystoupení všechny zaskočila
Americký prezident Donald Trump v pátek naznačil, že jeho nová mluvčí Katie Zachariaová ve funkci brzy skončí. Konečné rozhodnutí šéf Bílého domu oznámí později, píše AP.
ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?
Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.
Trump odmítl odpovědnost za výpadek služby Starlink na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že on ani miliardář Elon Musk nemohou za výpadek služby satelitní sítě Starlink na ukrajinské straně, píše Reuters. Dodal, že jakákoliv omezení týkající se sesterské vojenské služby Starlinku Starshield nebyla zavedena Spojenými státy.
„Nesmím ani na tribunu, pořád mě testují.“ Vondroušová popsala zvláštní důsledky trestu
Chodí jí zprávy, množí se otázky. Fanoušci Markéty Vondroušové netuší, že čtyřletý trest, který kvůli neodevzdanému antidopingovému vzorku dostala, neznamená jen to, že nemůže hrát tenis. Wimbledonská šampionka teď popsala, jak silně jí zákaz zasahuje i do osobního života.