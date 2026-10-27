Zoufalství Sparty se prý všem líbí. Jsme chlapi, opakoval kapitán a nechtěl fňukat

Hokejisté Sparty se po třetí porážce z posledních čtyř zápasů propadli v extralize na 11. místo. V Kladně v 15. kole navíc po výsledku 1:5 utrpěli svou nejvyšší prohru v ročníku. Stejně jako při prohrách s Třincem a v Liberci před sobotním vítězstvím doma nad poslední Olomoucí 2:1 v prodloužení dali jediný gól.
Kapitán Pražanů Filip Chlapík v rozhovoru s novináři uvedl, že se musí celý tým postavit k současné krizi čelem.
"Po takovém zápase se mi toho honí hlavou spousta. Víme, že to s prominutím stojí za ho... Musíme se zlepšit. Mnou počínaje, já musím začít asi jako první. Všichni si musíme sáhnout do svědomí, kouknout se do zrcadla a začít makat. Uvědomit si, za co tady hrajeme. Pořád je fajn, že je základní část a dá se s tím ještě něco dělat. Ale musíme začít každý u sebe," řekl Chlapík.
"Dali jsme zase jen jeden gól. Je to těžké. Musíme se s tím vypořádat sami, nikdo nám nepomůže. Je vidět, že všem se to líbí. Spartě se nedaří a to je, co chce každý vidět. O to je to horší, ale jsme chlapi a musíme se k tomu postavit čelem, nefňukat a začít makat. Začít u sebe a v kabině musíme být všichni lepší," konstatoval Chlapík.
Sparta začala v úvodních minutách na ledě Kladna aktivně, ale postupně se začal opět projevovat její zmar.
"Myslím, že tam nebylo vůbec nic. Těžko se to hodnotí. Budu se opakovat - víme, že musíme být lepší. Dobré to není. Každý, kdo na to kouká, vidí, že to stojí za prd. Je to jen o nás, my jsme na ledě a my musíme hrát. Nasazení tam je, každý chce, nikdo nejde do zápasu, že nechce hrát. Je tam nějaká křeč, ale jsme chlapi a místo nějaké fňukání musíme začít makat, zlomit to nějakou vůlí a dostat nějakou tvář něčeho, že i když se prohraje, je to odmakané," podotkl Chlapík.
Sparťanský "kotel" skandoval: "Bojujte za Spartu." Chlapík měl pro fanoušky pochopení.
"Samozřejmě se to neposlouchá dobře. Každý, kdo na to kouká, vidí, že to není ono. Naprosto to chápu. Děkujeme fanouškům za podporu, že jezdí a že jsou s námi. Samozřejmě chceme odvádět lepší výkony pro ně. Tohle není dostatečně dobré. Hrajeme v pátek (v Mladé Boleslavi), chceme vyhrávat každý zápas. Sedneme si a musíme začít makat," dodal Chlapík.
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