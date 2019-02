"Už není cesty zpět." Sparťané se po fiasku ve Zlíně na půl hodiny zavřeli v kabině.

před 1 hodinou

Další porážka, navíc opět po špatném výkonu. Hokejisté Sparty nestačili na Zlín a v extraligové tabulce jsou až devátí s náskokem pouhých tří bodů na jedenáctý Litvínov. Jediným úspěšným střelcem Pražanů proti domácím Beranům byl Jan Piskáček, který ve 12. minutě srovnal na 1:1. Tím byl ale střelecký prach u Pražanů vypotřebován, naopak Zlín duel zlomil dvěma góly po první přestávce.

"Měli jsme tam na začátku oslabení, oni se rozjeli a to je pak těžké zachytávat nějakou rotaci. Pak jsme dostali dalšího a bylo to," řekl smutně Piskáček k průběhu zápasu.

Sparta se po nevydařeném duelu zavřela na více než půl hodiny v kabině, do mix zóny prosáklo občas nějaké ostřejší slůvko. "Co se tam dělo, to je naše věc," odsekl kapitán Sparty.

Slova se mu hledala těžko, naději ovšem obrací směrem ke středečnímu domácímu duelu s Třincem. Počítat však Pražané příliš nemohou s podporou fanoušků, kteří na tento duel vyhlásili bojkot. A i ve Zlíně se jich sešlo sotva deset.

"Máme teď pár dnů volno před dalším zápasem, musíme se zase vrátit nohama na zem, protože už jsme v podzemí. Musíme sklopit hlavy, už není cesty zpátky," uvědomuje si Piskáček.

"Co se fanoušků týká, je to jejich věc. Jestli chtějí, ať si bojkotují. My stejně musíme vyjít a odehrát ten zápas, nějak se s tím budeme muset poprat. Vezmeme si pracovní rukavice a půjdeme do toho, nějaký velký rozdíl tam být nemůže," zavelel Piskáček a odmítl, že by se jeho mužstvo strachovalo ze ztráty elitní desítky.

"Proč bychom měli mít strach? Je to vyrovnané, půjdeme do toho po hlavě. Nevím, co bych teď měl vysvětlovat, prostě prohráváme," prohlásil Piskáček.