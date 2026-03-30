Sparta zlomila prokletí a je v semifinále. Sedmý duel v Plzni rozhodl jediný gól

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi.
Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé třetiny v přesilové hře pět na tři kapitán Filip Chlapík, čisté konto udržel Josef Kořenář.
Pražané dokázali otočit sérii ze stavu 1:3 a poprvé uspěli v rozhodujícím sedmém utkání play off. V předešlých sedmi případech prohráli.
Podrobnosti připravujeme
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 7. zápas:
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka a nahrávka: 21. Chlapík (M. Špaček). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 7228. Konečný stav série: 3:4.
Plzeň: Malík - Zámorský, Rubins, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Malák - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Simon - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Lev, Kubík. Trenér: Jandač.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
