Sparta zlomila prokletí a je v semifinále. Sedmý duel v Plzni rozhodl jediný gól

ČTK,Sport

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi.

Michael Špaček a Filip Chlapík
Michael Špaček a Filip ChlapíkFoto: HC Sparta Praha
Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé třetiny v přesilové hře pět na tři kapitán Filip Chlapík, čisté konto udržel Josef Kořenář.

Pražané dokázali otočit sérii ze stavu 1:3 a poprvé uspěli v rozhodujícím sedmém utkání play off. V předešlých sedmi případech prohráli.

Podrobnosti připravujeme

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 7. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávka: 21. Chlapík (M. Špaček). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 7228. Konečný stav série: 3:4.

Plzeň: Malík - Zámorský, Rubins, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Malák - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Simon - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Lev, Kubík. Trenér: Jandač.

Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška. Trenér: J. Nedvěd.

U.S. President Donald Trump on board Air Force One for travel to Joint Base Andrews

Trump chystá revoluci v NATO. Objasnil, komu by odepřel aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje zásadní změny v NATO. Ty by cílily především na členské státy, které neplní požadavky na financování obrany. Podle modelu „kdo neplatí, ten nerozhoduje“ by „černí pasažéři“ mohli přijít o vliv na rozhodování, včetně aktivace článku 5.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

ŽIVĚ Zelenskyj navrhl Rusku příměří o Velikonocích, informují média

Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků a také k energetickému příměří, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům. Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda zdůraznil, že Ukrajina podporuje jakoukoli podobu příměří a obecně ukončení války, pokud nepovede ke ztrátě nezávislosti. Ruská oficiální reakce zatím není známa.

