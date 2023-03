Snaha o vendetu na ledě i společenská událost. Třinec má ohromnou sílu, varuje Hořava

Před jedenácti měsíci sledovali hokejisté Sparty, jak si Třinec na jejich ledě užívá třetí titulovou radost v řadě. Teď mají hned ve čtvrtfinále play off extraligy šanci na odvetu, proti šampionům načnou cestu, na jejímž konci by rádi ukončili čekání na trofej trvající od roku 2007. "Oceláři jsou ohromně silní," upozorňuje trenér Pražanů Miloslav Hořava.

Právě v Třinci narazila Sparta v listopadu na dno. Prohra 1:2 byla šestou v řadě, u týmu už nebyl trenér Pavel Patera, čekalo se na návrat Hořavy.

Fanoušci Ocelářů se smáli, že hledání nového kouče sparťanů připomíná komedii. Bavili se tím, že se Sparta nedomluvila se strůjcem třineckých úspěchů z posledních let Václavem Varaďou.

Pak nastoupil Hořava, krizi ihned zastavil a ze zbylých 32 duelů základní části vytěžil s mužstvem 78 bodů z 96 možných. Sparta se vyšvihla až na třetí místo a před vstupem do play off budí respekt. To Třinec musel ze šesté příčky do předkola s Litvínovem (3:0).

Ale přestože Oceláři s trenérem Zdeňkem Motákem neprožili optimální dlouhodobou sezonu, v play off zase budí respekt jejich šňůra deseti vítězných sérií v řadě. Naposled je porazila Kometa ve finále před dlouhými pěti lety.

"Zastavit Třinec je výzva pro celý tým. Nejen pro trenéry, ale i pro hráče. Chceme přes něj najít cestu, porazit ho a postoupit do semifinále," řekl Hořava klubovému webu Sparty.

"Jestli si někdo myslí, že měli v základní části problémy a budou slabší, tak nebudou. Budou ohromně silní. Nechci říct, že jsou největší favorit, ale jsou silný tým, který umí play off hrát. Jsou ohromně sebevědomí, protože ví, že play off vždycky hráli výborně, což je pro tým důležité," dodal jednašedesátiletý kouč.

V loňském dubnovém finále přehrál Třinec soupeře z hlavního města 4:2 na zápasy. Jenomže potom doznal tým změn nejen na postu trenéra. Pryč jsou obránci Tomáš Kundrátek a David Musil, rovněž bratři Kovařčíkovi se budou po návratu z Finska dívat jen z tribuny.

Tentokrát je Sparta v roli papírového favorita. Nicméně kolikrát už za posledních šestnáct let byla? Vždy zůstalo u toho, že se jen vzpomíná na šampiony z roku 2007. Poslední sparťanský titul vyválčili například Jan Hlaváč, Jiří Vykoukal nebo Dušan Salfický…

"Cíl je jasný, mluvit o něm nebudu. Nikdo, kdo udělá play off, do toho pak nejde s tím, že postoupí do semifinále a má hotovo, to určitě ne. Všichni víme, co chceme," konstatoval útočník Sparty Miroslav Forman.

Třinec v předkole s Litvínovem zvládl tři těsné zápasy a útočník Vervy Nicolas Hlava nazval jeho styl jako "buzerantský hokej".

"Naši hráči mají vlastní zkušenost. A ta jim velí, že je zapotřebí hrát dobrým systémem. Když si vezmete zpátky několik extraligových mistrů, všichni hráli dobrou obrannou hru. Tituly se zkrátka nezískávají útočným systémem, vyhrává je kvalitní a dobrá obrana," prohlásil trenér Moták.

"Uděláme všechno pro to, abychom na Spartu byli co nejlépe připraveni. Zároveň je to pro nás také společensky a kulturně významná událost," doplnil kouč, který ve Spartě působil v letech 2013 až 2017.

"Třikrát po sobě jsme to vyhráli a nechceme vypadnout ve čtvrtfinále, i když sezona byla, jaká byla. Každý si chce zopakovat zážitky spojené s titulem a chce mít možnost se o něj zase porvat," podotkl třinecký kapitán Petr Vrána, který kdysi přišel právě z tábora soupeře.

Sparta zdolala Oceláře v play off jen jednou, ve čtvrtfinále před 21 lety. Tehdy z toho byl titul. V letech 2013, 2015 a 2022 sparťanská cesta na hokejkách třineckých hráčů skončila.

Letošní střet velkých rivalů začne dnešním zápasem v O2 aréně od 14 hodin. V pondělí se pokračuje druhým utkáním v 19:00.