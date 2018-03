Na Spartě končím, moje sezona byla hodně špatná, mrzí Hlinku. Chuť do hokeje už možná nenajde

před 7 hodinami

"Jarda Hlinka!" Fanoušci extraligové Sparty skandovali jméno kapitána klubu ještě dlouho po závěrečném hvizdu. Tušili, že v rudém dresu odehrál poslední zápas. 41letý hokejista se loučí smutně. S vědomím, že v současném ročníku dal pouhé dva góly a mužstvo dotáhl jen k rychlému konci v předkole play-off proti Liberci.

Už jste přemýšlel o své budoucnosti?

Je trošku brzo, nicméně na Spartě je konec. Co bude dál, se uvidí.

Co pokračování v jiném klubu?

Je to možné, ale záleží na zájmu. Faktem je, že sezonu jsem neměl dobrou a mám nějaký věk. Možná je to úplný konec.

Takhle jste si ho asi nepředstavoval, že?

Konce nikdy nebývají moc veselé. Bohužel. Od listopadu to pro mě byla hodně těžká sezona. Několikrát jsem nebyl v sestavě. Co k tomu říct… Poslední sezona ve Spartě, z mojí strany hodně špatná.

Myslel jste na svůj konec v klubu během dnešního zápasu?

Bylo mi jasné, že když to dnes nezvládneme, tak je to můj poslední zápas ve sparťanském dresu.

Jak těžko se vám teď bude hledat chuť do hokeje?

Možná už ji nenajdu. Vždycky jsem byl zvyklý docela tvrdě trénovat. Postupem věku toho ale člověk vydrží méně. Tréninku se každopádně nebojím. Uvidíme, co mi poví tělo a hlava. Už ani tolik nejde o nabídky, ale o to, jestli někdo přijde a řekne: "Pojď nám pomoct." Samozřejmě vím, že hokej jde dopředu, a předpokládám, že nikdo moc nebude chtít pomalu 42letého hokejistu.

Potenciální angažmá vám tedy musí dávat smysl.

Přesně tak. Určitě nebudu hrát jenom proto, abych si udělal nějakou čárku. Abych odehrál 50 zápasů kdekoliv jinde.

Do utkání jste šli s vědomím, že za stavu série 0:2 musíte vyhrát. Co jste si říkali?

Hráli jsme o všechno. Snažili jsme se změnit hru, být agresivnější. Bohužel jsme nedali góly. Liberec byl trpělivý a spadlo mu to tam.

Jakou roli hrála psychika?

Samozřejmě to bylo o psychice. My jsme museli, Liberec měl obrovskou výhodu, protože perfektně zvládl domácí zápasy. Bylo to o jednom gólu, který bohužel dal Liberec. Sezona se nám nepovedla od začátku do konce. Tímhle jsme to stvrdili.