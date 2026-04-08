Sparta je zpět, před úžasnou kulisou přetlačila Pardubice. Šlágr končil hromadnou potyčkou

Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas: Sparta - Pardubice 4:2. Stav série: 2:2. Hosté vedli, za stavu 2:2 ale rozhodl v 49. minutě Špaček.
HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 14. P. Kousal (Shore, N. Seppälä), 26. Řepík (P. Kousal), 49. M. Špaček (Chlapík), 60. Dzierkals - 12. Červenka (Ludvig, T. Dvořák), 38. Kelemen. Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:6, navíc N. Seppälä (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 17.220 (vyprodáno). Stav série: 2:2.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, N. Seppälä, Irving, M. Seppälä, Němeček - R. Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška - Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.
Pardubice: Will - Mikliš, Hájek, M. Tourigny, Ludvig, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek - Kelemen, Kondelík, Smejkal - Mandát, L. Sedlák, Červenka - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - J. Stránský, Rákos, Lauko - Vondráček. Trenér: Pešán.
Nynější příměří ve válce s Íránem neznamená konec, prohlásil ve středu večer na tiskové konferenci izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Klid zbraní se podle něj netýká proíránského hnutí Hizballáh, na jehož pozice v Libanonu bude Izrael nadále útočit. Netanjahu uvedl, že Izrael má v Libanonu další cíle, kterých chce dosáhnout, píše server Times of Israel (ToI).
Předseda ODS Martin Kupka ve středu přiznal, že jeho dva poslanci v mediálním výboru – Martin Baxa a Lucie Bartošová – dali stejně jako lidovec František Talíř ve volbě kandidátů do Rady ČT své hlasy bývalému poslanci hnutí ANO Stanislavu Berkovcovi. Ten dostal od opozice celkem čtyři hlasy.
Kyjev dnes uvítal příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X zdůraznil, že Kyjev je také připraven na příměří s Moskvou, pokud Rusko zastaví své útoky.
Ukrajina od zahájení lednové ofenzivy směrem na Oleksandrivku získala zpět 480 kilometrů čtverečních a osvobodila 12 obcí na jihu země, uvedl v neděli vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj. Šéf armády již dříve upozornil, že v důsledku ukrajinských operací se Rusům nepodařilo zahájit rozsáhlou jarní ofenzivu a jsou nyní nuceni se přizpůsobovat krokům ukrajinských sil.
Přenos skončil Sparta - Pardubice 4:2. Vlna euforie v pražské O2 aréně, Sparta to dokázala
Sledovali jste online přenos ze čtvrtého utkání série semifinále play off hokejové extraligy mezi Spartou Praha a Dynamem Pardubice.