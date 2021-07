Sparta hlásí zvučnou posilu, do obrany přichází reprezentant Moravčík

Reprezentační obránce Michal Moravčík, který v uplynulém ročníku působil ve finském celku Tappara Tampere, posílil Spartu.

Účastník posledních tří mistrovství světa se upsal bronzovému týmu extraligy na dva roky. V domácí nejvyšší soutěži si po mateřské Plzni a Litvínovu vyzkouší třetí působiště.

"Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat do Sparty dalšího pravidelného reprezentanta. Michal Moravčík je v nejlepším hokejovém věku, na extraligu je to jednoznačně nadstandardní obránce. Má vynikající fyzické parametry a dobré zkušenosti ze zahraniční soutěže," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

"Jednání bylo velmi rychlé a korektní. Koncem minulého týdne mě Sparta kontaktovala a domluvili jsme se během chvilky. Jsem rád, že jsme se dohodli, navíc když si můžu zahrát Ligu mistrů i Spengler Cup, na které se vážně těším," prohlásil Moravčík, který má za sebou angažmá na farmách Montrealu v Lavalu v AHL a Bramptonu v ECHL z ročníku 2018/19.

V uplynulé sezoně si připsal ve finské lize v 55 duelech včetně play off 18 bodů za tři branky a 15 asistencí. Na světovém šampionátu v Rize zasáhl do tří utkání a nasbíral tři přihrávky. V extralize má na kontě 286 duelů a 80 bodů (21+59).

Na pokračování v Tappaře se nedomluvil. "Už by to bylo náročnější kvůli daním. Ve druhém roce to mají cizinci složitější, takže jsme čekali na jiné zahraničí, ale nic zajímavého nepřišlo," řekl Moravčík. "Vždycky je lepší mít nějakou jistotu do budoucna. Dvouletá smlouva ji zajišťuje, budu mít víc času a klidu na aklimatizaci. Z hlediska jistoty a komfortu je to pro hráče vždycky příjemné," dodal.

Je také rád, že ho vedle extraligy čeká i mezinárodní konfrontace. "Je vždycky skvělá zkušenost, když si zahrajete proti zahraničním soupeřům. Bude to velký zážitek," vyhlíží v Lize mistrů duely s Växjö, TPS Turku a Bremerhavenem i prosincový prestižní Spengler Cup.

"Spengler Cup byl jeden z důvodů, proč jsem si řekl, že do Sparty půjdu. Jedná se o nejstarší turnaj v Evropě, vždycky jsem slyšel vynikající ohlasy. Rád se do Davosu podívám," dodal Moravčík. Chystat se bude zatím individuálně a k týmu Sparty se připojí se startem přípravy na ledě.