Průvan ve Spartě, kapitán Hlinka je odstavený. Osmé místo není jeho vina, říká Kalous

před 2 hodinami

Že v hokejové Spartě není všechno v pořádku, prozradily manévry před domácím duelem proti Plzni. Nenastoupil bek Petr Zámorský, který v klubu končí, a chyběl rovněž kapitán Jaroslav Hlinka, jenž musí nabrat formu. "Za dosavadní výsledky ale nenese vinu," upozorňuje kouč Pražanů Jiří Kalous.

Praha - Když sparťané v předminulém týdnu vydřeli výhry ze všech tří domácích zápasů, zdálo se, že vyklouzli z nejhoršího. Jenže poté prohráli na půdě extraligového nováčka z Jihlavy.

Dlouhodobé herní strádání vedlo k příchodu zkušeného zadáka Zbyňka Michálka. Mužstvo naopak musel opustit Petr Zámorský, zvučná letní posila, která však v 15 kláních sbírala hlavně záporné body do statistiky +/-.

Do úterního utkání proti Plzni nenaskočil ani Jaroslav Hlinka, jenž dosud nastřádal jen šest asistencí. Chybět bude tři týdny, během nichž podstoupí dřínu, aby nalezl starou formu. Produktivitou každopádně neoplývají ani Hlinkovi parťáci, kteří bez svého kapitána podlehli Západočechům 0:2.

"V první třetině jsme se dostali do dvoubrankové ztráty. Poté jsme možná byli opticky aktivnější, víc jsme drželi puk, ale strašně se nadřeme na gól. Tentokrát jsme nedali žádný, což rozhodlo o tom, že jsme bez bodu," řekl Jiří Kalous, kouč aktuálně osmého týmu extraligy.

Jak Jaroslav Hlinka přijal rozhodnutí, že nebude hrát?

Herně se mu nedařilo podle jeho představ a ani podle našich představ. Proto jsme se s ním domluvili, že uděláme mikrocyklus, aby si vyčistil hlavu a dobře potrénoval. Věřím, že se vrátí ve výborné formě. Zvolili jsme tohle řešení a Jarda ho akceptoval.

Nedaří se však ani dalším hráčům. Nikdo nedal víc než čtyři góly. Chystáte výměny?

Průběžně to řešíme, ale máme tady hráče, kterým věřím. Vidím, jak pracují, takže věřím, že se z toho dostaneme.

Odstavení Hlinky trochu působí tak, že za špatné výsledky může právě on.

V žádném případě to není jeho vina. Jde jen o to, že neměl formu, takže jsme hledali řešení, jak ho nastartovat. Nemluvil bych tedy o Jardově chybě, je to vina, přesněji záležitost celého týmu. Musím zopakovat, že kluci dřou. Zatím to nevypadá tak, jak bychom si přáli.

Kde je chyba?

Určitě hraje roli psychika. Zkraje sezony jsme hráli na šest beků, obrana byla mladá. Chyběla zkušenost, protože se nám na šest týdnů zranili Honza Švrček a Honza Piskáček. Ztráceli jsme zápasy, ve kterých jsme hráli hodně slušně. Potom šla sebedůvěra dolů. Teď je to hodně upracované, ale jsem přesvědčený, že se zvedneme.

Kdy nastoupí posila ze zámoří Zbyněk Michálek?

Zbyňa se ve čtvrtek dostaví na trénink. Uvidíme, jak bude vypadat a hlavně jak se bude cítit. Podle toho se rozhodneme.