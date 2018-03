Směšné, cirkus, řekl vítkovický Trnka k rozhodčím a počítá s pokutou. Trenér Petr musel na tribunu

před 4 hodinami

Vítkovicím ani Litvínovu už v utkání 51. kola extraligy o nic nešlo, přesto byl zápas plný emocí.

Litvínov - Vítkovice prohrály bez sedmi hráčů základní sestavy v Litvínově 1:2 v prodloužení, více než na ztrátu bodů si však hosté po zápase stěžovali na výkon rozhodčích Adama Kiky a Lukáše Bejčka.

Kouč Jakub Petr byl 51. minutě vykázán s trestem do konce utkání ze střídačky, jeho asistent Pavel Trnka vše následně označil za cirkus.

"Nejprve nám nebyl uznán regulérní gól. Poté faul v prodloužení, budiž. A třetí věc, když hlavní trenér řekne rozhodčímu: To si děláte, pardon, pr…, a byl vyloučen ze střídačky. To mi přijde jako cirkus," řekl Trnka i s vědomím, že klub za jeho vyjádření zřejmě dostane pokutu. Aktéři zápasu se totiž po jeho skončení k výkonům rozhodčích nesmějí vyjadřovat.

Hlavní kouč Petr musel nedobrovolně opustit střídačku poté, co nesouhlasil s vyloučením Šimona Stránského za podražení. "Je úplně jedno, jak zápas skončí, ani jednomu týmu nejde o výsledky. Pro oba je to pouze příprava k dalšímu průběhu sezony. Přišlo mi to směšné," doplnil Trnka a poukázal na fakt, že Vítkovice mají jistou účast ve čtvrtfinále a Litvínov se bude chystat na baráž.