Zkrat Ševce. Sparťana sekl do rozkroku. Idiot, zkritizoval veterána Koreis

Mladoboleslavský bek Martin Ševc sekl do rozkroku útočníka Miroslava Formana ze Sparty. Dodatečný trest za prohřešek z úterního zápasu hokejové extraligy však nedostal.

Ševc prožil na ledě pražské O2 areny nepovedený večer. Kousal porážku 2:6 a posbíral šest trestných minut.

Bezprostředně po pátém gólu soupeře předvedl ukázkový zkrat, když sekl Formana do rozkroku, načež vznikla menší šarvátka. Po ní Ševc dostal dva menší tresty za sekání a hrubost.

Jelikož mladoboleslavský zadák nevyfasoval vyšší trest, disciplinární komise extraligy případ nezaznamenala, a tak ani neřešila. Sparta pochopitelně ano, nicméně se rozhodla, že podnět komisi dávat nebude.

V úterním klání přitom Pražené postrádali forvarda Jiřího Smejkala, svého třetího nejproduktivnějšího hokejistu, jenž za seknutí protihráče do rozkroku dostal stopku na dva zápasy. Provinil se před týdnem proti Hradci, kdy necitlivě zasáhl centra Petra Koukala. Za to inkasoval trest na pět minut a do konce utkání.

Přestože Ševc, který s Boleslaví bojuje o domácí prostředí pro čtvrtfinále, dodatečný trest nedostal, jeho zákrok vyvolal kritiku na sociálních sítích.

"Můžete bejt dobrej hráč, jak chcete, ale když jste jednou idiot, tak jste prostě idiot," komentoval chování 38letého beka Jakub Koreis, bývalý útočník a nyní expert O2 TV.