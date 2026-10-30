Senzační podívaná v Plzni. Škodovka v závěru otočila zápas s třineckým hegemonem

Hokejisté Třince prohráli v 16. kole extraligy v Plzni 2:4 a teprve podruhé v sezoně nebodovali. K úspěchu jim nestačilo ani vedení 2:0 po dvou třetinách a celkově potřetí v ročníku našli přemožitele. Západočeši díky dokonalému obratu oslavili třetí domácí vítězství v řadě.
Plzeň se musela obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Lalancettea, jehož vyřadila nemoc. Třinci nově chyběl zdravotně indisponovaný obránce Pyrochta, naopak po jednozápasovém disciplinárním trestu se vrátil do sestavy Ocelářů bek Koch.
Do první šance se dostal ve 2. minutě hostující Voženílek. Na druhé straně se dostával do úniku Ville Petman, ale Galvas jej dostihl a střelu finského útočníka z otočky bez problému kryl Mazanec. V čase 9:19 se radovali z vedení hosté.
Rychlý protiútok rozjel Voženílek, Martin Růžička našel Marinčina, který se trefil zpoza pravého kruhu a ozdobil gólem svůj 300. zápas v české extralize. Domácí mohli odpovědět při Kubiesově trestu, ale třinecký gólman odolal.
Ve 23. minutě mohl zvýšit náskok Ocelářů Kurovský, který se dostal před Jana Růžičku, ale bekhendem jej nepřekonal. Plzeň se neprosadila při Voženílkově pobytu na trestné lavici ani při trestu Ondřeje Kovařčíka, při kterém nevyužili šance Strnad a Měchura.
Ve 35. minutě skóroval znovu Třinec, Voženílkovu přihrávku usměrnil za Jana Růžičku Hudáček. Vzápětí mohl snížit v přečíslení po Strnadově přihrávce Filip, ale ztroskotal na Mazancovi. Ve 38. minutě pomohla Ocelářům po Schleissově teči MacPhersonovy střely tyč.
Plzeň se dočkala po 77 sekundách závěrečné části, kdy se trefil z pozice mezi kruhy Filip a oslavil svou první branku v sezoně. Za 92 vteřin bylo vyrovnáno. Katic přistrčil puk Lvovi, jenž zamířil k pravé tyči. V 52. minutě otočil stav Schleiss, který se natlačil z levé strany mezi kruhy a vstřelil vítěznou branku. V čase 54:35 ještě pečetil výsledek bek Jeřábek.
16. kolo hokejové extraligy:
HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
Branky a nahrávky: 42. Filip (Měchura), 43. Jakub Lev (Katic, Robertson), 52. Schleiss (Rubins, J. Růžička), 55. J. Jeřábek (M. Filip, L. Strnad) - 10. Marinčin (M. Růžička, D. Voženílek), 35. L. Hudáček (D. Voženílek, J. Galvas). Rozhodčí: Pilný, Hacaperka - Šimánek, Thuma. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 4536.
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, A. Čech, J. Chromiak, Malák - O. Rohlík, D. Simon, Teplý - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Schleiss - I. Sedláček, Jakub Lev, Katic. Trenér: Veber.
Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Rayen Petrovický - Kurovský, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek - P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 37. Gardoň (Jendric, Martel) - 4. Daníček (Mašín), 21. M. Špaček (Daníček, Krejčík), 52. Shore (Chlapík, Krejčík), 54. M. Špaček. Rozhodčí: Šír, Cabák - Axman, Blažek. Vyloučení: 5:6, navíc Jánošík - Sekáč oba 5 min., P. Kousal 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 3898.
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Budík, F. Pavlík, David Moravec, Š. Kubíček, Jánošík, A. Vlasák - Skalický, Gríger, Hyka - Buchtele, Fořt, Rekonen - Martel, Malínek, Jandric - Gardoň, Gavars, Lichtag - R. Koblížek. Trenér: Haken.
Sparta: Jakub Kovář - Sirota, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, M. Seppälä, Tomov, Pavlák - Chlapík, Shore, Sekáč - Blümel, M. Špaček, Daníček - Řepík, Hradec, P. Kousal - J. Pospíšil, Vesalainen, M. Procházka. Trenér: P. Augusta.
HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 51. Kämpf (Jícha), 54. M. Sukeľ (Czuczman, Jaks) - 2. Hladonik, 3. Kňažko (Macias, Bernovský), 17. M. Kalus (Hladonik). Rozhodčí: Barek, Květoň - Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 1:1, navíc Havelka - Holland oba 5 min. Bez využití. Diváci: 4775.
Litvínov: Čajan (21. M. Tomek) - S. Svozil, O. Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, A. Polášek - D. Kaše, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk - Šprynar, Jícha, Maštalířský - T. Urban, Jurčík, Havelka. Trenér: Reichel.
Vítkovice: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul – Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 17. Pietroniro (Hlava), 18. Kempný (Vigneault), 27. M. Marcel (Kempný, M. Forman), 54. F. Přikryl (Hlava) - 4. Faško-Rudáš (Rychlovský), 7. Faško-Rudáš (Filippi, R. Šimek). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík - J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:2. Diváci: 4191.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Ojamäki, Vigneault, Audette - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík - Ryšavý, M. Marcel, M. Forman - Lisler. Trenér: R. Rulík.
Liberec: Kváča - T. Galvas, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, M. Ivan - Sandberg, A. Najman, Lenc - J. Pytlík, Petrovský, Rychlovský - Faško-Rudáš, Filippi, J. Pérez - O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
HC Olomouc - Banes Motor České Budějovice 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. Štohanzl (Navrátil, Matýs), 10. Berglund (Stella, Navrátil), 24. Matýs (Herčík, Štohanzl), 33. Orsava (J. Kos, Freibergs). Rozhodčí: Ondráček, Šindel - Hynek, Maňák. Vyloučení: 2:6, navíc Štencel (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 3922.
Olomouc: Cichoň - Stella, Freibergs, T. Černý, Cosgrove, A. Rutar, Gewiese, Ondrušek - Navrátil, Berglund, Matýs - Orsava, Štohanzl, J. Kos - M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček - Senyshyn, Macuh, Herčík. Trenér: Fiala.
České Budějovice: Klouček (41. Mařík) - McCormack, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Vráblík, Pýcha - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Zachar, Bell, M. Hejduk - Krastenbergs, Bulíř, Ordoš - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - Pour. Trenér: Róbert Petrovický.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 19. P. Tomek (Egle, N. Jones), 55. O. Beránek (Jones) - 14. Smejkal (Tomášek, M. Stránský), 50. M. Stránský (M. Tourigny, Smejkal), 53. Tomášek (Smejkal), 60. Tomášek. Rozhodčí: Úlehla, Jaroš - Gerát, Hnát. Vyloučení: 3:5, navíc Mandát - Lukošik 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 4786.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák - O. Beránek, Černoch, Minárik - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Egle, Sapoušek - Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.
Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, Mikliš - Kelemen, Kondelík, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Mandát, T. Nosek, Poulíček - M. Kaut, Sobotka, Lauko. Trenér: Pešán.
Tabulka:
1.
Třinec
16
12
1
1
2
64:38
39
2.
Pardubice
16
10
1
1
4
60:43
33
3.
Kladno
16
7
3
2
4
48:43
29
4.
České Budějovice
16
8
0
2
6
43:44
26
5.
Karlovy Vary
16
7
2
0
7
38:31
25
6.
Hradec Králové
15
6
2
1
6
40:38
23
7.
Plzeň
16
4
5
1
6
38:37
23
8.
Sparta
16
6
1
2
7
42:40
22
9.
Liberec
15
6
0
4
5
40:40
22
10.
Brno
15
4
3
3
5
40:41
21
11.
Litvínov
16
6
1
1
8
36:42
21
12.
Mladá Boleslav
16
4
2
1
9
35:53
17
13.
Vítkovice
15
4
1
2
8
37:49
16
14.
Olomouc
16
3
1
2
10
30:52
13
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