Semifinále je tady, šance nebývale vyrovnané. Kučera obdivuje velkolepý návrat indiána Gulaše

před 1 hodinou

Play-off hokejové extraligy vstupuje do další fáze, v boji o trofej zůstala už jen mužstva Plzně, Hradce Králové, Třince a Brna. Bývalý útočník Jiří Kučera je přesvědčen, že obě semifinálové série nabídnou mimořádně vyrovnaný a špičkový hokej.

Praha - Extraligové play-off jde do semifinále, nejpozději za čtyři týdny poznáme nového šampiona. Čtyřlístek zbylých mužstev vyšel z první pětky po základní části, vypadly týmy z předkola, také proto jsou šance výjimečně vyrovnané. Ani bývalý útočník Jiří Kučera nevidí favorita.

Vítěz základní části Plzeň přehrála ve čtvrtfinále Olomouc v pěti duelech a dostala osm dní na další přípravu. "Byla to hodně vyrovnaná série. Pro Plzeň bylo důležité, že vyhrála oba těsné zápasy v Olomouci," konstatuje Kučera, plzeňský rodák a odchovanec, který Škodu vedl před deseti lety.

Hanáci zaskočili indiány první výhrou na nájezdy a mocně vzdorovali také v druhém zápase na západě Čech. "Zkraje se možná projevila dlouhá pauza, kterou Plzeň po základní části měla. Olomouc byla z předkola rozehraná, hrála dobře a neodhazovala puky," říká Kučera.

Po dvou zápasech byl stav nerozhodný. "V druhém zápase rozhodly plzeňské zkušenosti a v Olomouci se to zlomilo. Plzeň dvakrát vyhrála o gól, to dělá mužstvo mužstvem," podotýká majitel zlata a čtyř bronzů z mistrovství světa. V pátém zápase zpečetila Škoda postup výhrou 5:0.

Na určení dalšího soupeře si v Plzni počkali pět dní a podle pořadí ze základní části jim připadla Kometa. Od návratu Brňanů do nejvyšší soutěže se oba týmy potkaly v play-off dvakrát. V semifinále 2012 i ve čtvrtfinále 2014 uspěla Kometa v sériích s pěti, respektive šesti duely.

Kučera: Kometa hraje dobře, ale není favoritem

Obhájce titulu neztratil proti Vítkovicím ani zápas a postoupil ještě o čtyři dny rychleji než Plzeň. "Kometa je mužstvo vyloženě pro play-off. Mají široký kádr, výborného brankáře. Jsou kompaktní a takoví tuzí," usmívá se Kučera. Proti Ostravanům si dokázali pohlídat klíčové momenty.

"V play-off to není tak, že soupeře vyloženě přehrajete. Kometa druhým rokem dokazuje, že se pro play-off umí zkonsolidovat. Vezměte si série proti Spartě a Liberci," zmiňuje Kučera minulý ročník, kdy Brňané prohráli na cestě za titulem jen dvě utkání. V podobném duchu začali i letos.

Že by byla Kometa po postupu přes Vítkovice největším favoritem, však Kučera odmítá. "Kdo tohle říká, jí to spíš přeje, ale je to padesát na padesát. Kvalita je na obou stranách, na ledě rozhodnou maličkosti," tuší bývalý hokejista a čerstvý člen Síně slávy švédského klubu Lulea.

Indiáni spoléhají hlavně na Svobodu s Gulašem

Plzeň přivedla před sezonou několik výrazných posil, mezi nimiž však vyčnívá jedna, Milan Gulaš. Dvaatřicetiletý útočník se po čtyřech letech vrátil ze Švédska a suverénně ovládl bodování základní části. Po právu si vysloužil nominaci na olympiádu, ale pak ho zastavilo zranění kolene.

Gulaš byl dříve už pětkrát ve výběru pro mistrovství světa, ale účast na velké akci mu pokaždé z různých důvodů unikla. Koleno však stihl za měsíc vyléčit a play-off stihl. "Netušil jsem, že se tak rychle vrátí. Navíc se hned dostal do skvělé formy. Je to obdivuhodné," smeká Kučera.

Bývalý hráč Färjestadu vstřelil proti Olomouci tři branky a dvě asistence, zapojil se do elitní formace k Mertlovi a Schleissovi a usadil se opět na čele týmového bodování. "Mrzelo mě, co se mu stalo. Hlavně s Tomášem Mertlem si sedli, mají famózní sezonu," chválí švédský mistr z roku 1996.

Dalším stěžejním prvkem plzeňské skládačky je Miroslav Svoboda, jenž vloni vychytal postup do extraligy Jihlavě. "Petr Vlk (trenér Jihlavy - pozn. red.) mi říkal, že to je vynikající brankář, ale nedokázali ho udržet," říká Kučera. Aktuálně drží gólman Plzně už 140 minut v kuse čisté konto.

"Je vidět, že v sobě něco má. V play-off musí být brankář základem, na kterém stavíte zbytek, "pokračuje Kučera o dvaadvacetiletém brankáři, v souvislosti s nímž a příští sezonou se hovoří o případném přesunu za oceán. V roce 2015 draftoval Svobodu v sedmém kole Vancouver.

První setkání Hradce a Třince v play-off



Plzeň a Brno rozehrají semifinále o víkendu, už dnes však startuje série mezi Hradcem a Třincem. "Znovu řeknu padesát na padesát, i tady je to strašně těžké," odmítá tipovat postupujícího do finále Kučera, který v Hradci působil v letech 2012 až 2015 jako trenér, případně asistent.

"Občas jsem v kontaktu s vedoucím mužstva, ale tým se hodně obměnil. Mají dobrou sezonu a potvrdili to proti Liberci, když otočili sérii ze stavu 2:3. Trvalo, než si noví hráči na začátku sezony sedli, ale mělo to gradaci směrem k play-off," všímá si účastník olympijských her v Lillehammeru.

Od prvního kola mluví v Hradci o těch nejvyšších ambicích a teď narazí na Třinec, který je v semifinále po třech letech. "V Hradci mají velké cíle už dlouhodobě, (prezident klubu) Míra Schön a ostatní pro to dělají hodně. Třinec, to je nevyzpytatelný tým, Pardubice ho docela potrápily."

Hradec i Třinec hrály čtvrtfinále na sedm zápasů a síly mohou rychle ubývat. "Na druhou stranu je to velká psychická vzpruha. Oba týmy udržely nervy na uzdě. Zkrátka to bude hodně vyrovnané," uzavírá Kučera. V play-off se lvi a Oceláři potkávají vůbec poprvé v historii.

První utkání se hraje v hradecké ČPP Aréně dnes od 17:20, v pátek se začne o hodinu dříve. Oba zápasy semifinále vysílá živě ČT Sport.