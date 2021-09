Šéf hokejové extraligy se těší na start s diváky: Uzavření kvůli covidu by byl masakr

Ředitel extraligy Josef Řezníček věří, že si příznivci hokej přímo na stadionech a v arénách užijí. S ohledem na zhoršující se koronavirovou situaci v České republice je však lehce nervózní.

Celková návštěvnost hokejové extraligy v novodobé historii by mohla v nadcházející sezoně přesáhnout hranici 55 milionů diváků, ale jen za předpokladu, že nebude přítomnost fanoušků tak jako v minulém ročníku omezena či úplně zakázána.

"Minulá sezona nebyla kvůli pandemii z nejjednodušších. Teď jsem ale na hokej natěšený. O tom nebylo v minulém roce možné mluvit, protože jsme neustále řešili restrikce a diváky nebo nediváky. Teď se těším, že se vše otevře," uvedl Řezníček na tiskové konferenci. "Jen doufám, že nám do toho covid zase nezasáhne, protože to už by byl masakr," řekl.

Hokejová extraliga se musí řídit stejnými pravidly pro návštěvnost jako další sportovní a kulturní akce. Prvních 3000 diváků musí doložit tzv. bezinfekčnost - prokázat se dokončeným očkováním, dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech či negativním testem. PCR odběr může být starý maximálně sedm dní, antigenní pak 72 hodin. Pokud chtějí kluby využít další část kapacity arén, mohou do nich pustit osoby po očkování nebo po prodělané nemoci v předešlých 180 dnech.

"Uvědomujeme si, že čísla (nakažených) stoupají, ale doufám, že se to neprojeví a nepřijdou opatření vlády. Upřímně se toho bojím. Doufejme, že jsme poměrně flexibilní. Nevím ale, zda by ekonomika klubů nedostala zásadní ránu," poukázal Řezníček na možné ekonomické problémy klubů, kdyby se muselo opět hrát bez diváků a kluby by přišly o příjem ze vstupného.

Působit na fanoušky, aby se nechali očkovat, se proto snaží i marketingový partner soutěže společnost BPA. "Připravujeme outdoorovou kampaň, protože chceme, aby extraligu navštěvovalo co nejvíce diváků. Snažíme se zapojit do edukace," uvedla předsedkyně představenstva a generální ředitelka agentury Jana Obermajerová.

Vedení extraligy s předstihem upravilo pravidla, kdyby covid-19 zasáhl do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů, následně by ale automaticky nenásledovala kontumace. Duelem by se zabývala sportovně-technická komise hokejového svazu. Mužstva, která chtějí postoupit do play off, musí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku.