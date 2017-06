Šéf Dukly: Rozpočet jsme zdvojnásobili, s Číňany jsem nejednal. Příchozí cizinci budou rozdíloví

před 1 hodinou

Slavná Dukla Jihlava postoupila po dlouhých dvanácti letech do extraligy. Okamžitě začala vylepšovat stařičký stadion, aby splnil dané parametry, i hráčský kádr. Odešlo jedenáct hokejistů, přišlo jich zatím sedm. Z toho dva Norové a jeden Švéd. Seveřané přitom do Česka míří málokdy. "Jsou to rozdíloví hráči. Zdálo se mi, že při jednáních byla velká výhoda, že se s nimi domluvím švédsky," říká k zahraničním úlovkům jednatel Dukly Bedřich Ščerban. Při hledání posil myslel také na tabulkové odstupné.

Do nadcházejícího ročníku jdete s cílem zachránit se mezi elitou. Je to tak? Cíl je úplně jasný. Postupovali jsme, protože jsme chtěli hrát nejvyšší soutěž. Naším cílem je etablovat Duklu v extralize. O kolik jste navýšili rozpočet na hráčský kádr? Na rozpočtu stále pracujeme. Je potřeba si uvědomit, že od našeho postupu uplynulo jen něco přes měsíc. Partnery stále objíždíme. Máme to tady postavené trošku jinak, protože Vysočina je chudý kraj. Máme jednadevadesát partnerů, vyjednat nové smlouvy nějaký čas zabere. Těžko hovořit o tom, jaká bude cílová částka. Teď jsme na dvojnásobku toho, co jsme měli loni. Doufám, že ještě není konec. Jednali jste, případně jednáte také s čínskou společností CEFC? Ta mimo jiné vlastní pivovar Ježek, který je stěžejním partnerem Dukly. Já osobně jsem žádné jednání nevedl. Ježek je naším generálním partnerem, s ním komunikace probíhá úplně standardně. Za dobu, co spolupracujeme, se změnilo vlastnictví, to je pravda, ale já osobně jsem s novými majiteli nikdy nejednal. Vždycky šlo o zástupce pivovaru Ježek. Číňané touží po hokeji v Česku. Tvrdík: Koupíme jiný klub než Slavii. Spekuluje se o Liberci číst článek Vstup čínské společnosti do jihlavského klubu tedy nepřipadá v úvahu? Nechci říct, že nepřipadá v úvahu, ale na stole nic není. Já jsem o ničem nejednal a není mi známo, že by jednal vlastník klubu, což je město Jihlava. Nevím o tom. Sezonu odstartujete se dvěma zajímavými brankáři - Norem Larsem Voldenem a nadějným Jakubem Škarkem. Kdo bude zastávat post jedničky? Předcházející dvě sezony, kdy tady byl Kuba Škarek a David Honzík, respektive Kuba Škarek a Míra Svoboda, jsme nikdy neměli pevně stanovenou jedničku. Vždycky jsme se snažili nasadit toho, kdo má větší formu. To se nám dařilo, takže předpokládám, že stejnou filozofii budou trenéři zastávat i příští sezonu. Bylo těžké udržet Škarka? V minulém ročníku o něj stála Sparta, za kterou odchytal čtyři zápasy. Nebylo to vůbec těžké. Kuba Škarek je pod smlouvou. Nikdy jsme se netajili tím, že ho chceme vychovat ve špičkového, světového gólmana. Diskuze o tom, že bychom ho uvolnili ze smlouvy, aby mohl chytat extraligu, byly zcela na místě. Teď ale Kuba může chytat extraligu za svůj mateřský klub. Teprve 17letý Jakub Škarek patří k velkým českým talentům, v roce 2018 by měl projít draftem zámořské NHL. | Foto: ČTK Duklu opustilo jedenáct hráčů, zatím jste získali sedm posil. Z toho Nory Voldena s Nicolaiem Bryhnisveenem a Švéda Erika de la Rose. Přišli proto, že jsou lepší než Češi? Čekáte od nich, že to budou rozdíloví hráči? Jsme přesvědčeni o tom, že budou rozdíloví. Velmi pečlivě jsme je vybírali. Sháněli jsme na ně reference. Nicméně u obránců tam máme jakousi pojistku (jde o tzv. try-out kontrakt se zkušebním obdobím, pozn. red.), protože nevíme, jak se etablují v českém prostředí. Pokud ale jde o jejich herní kvality, jsou to rozdíloví hráči. Seveřané do Česka většinou moc nechodí i proto, že jsou zvyklí na nadstandardní finanční podmínky. Museli jít s platem dolů? Proč si vybrali právě Duklu? Nevím, jestli šli s platem dolů. Já se každopádně nemůžu s někým finančně přetahovat, moje limity jsou vcelku jasné, takže jsem se jich držel. Hráči to akceptovali. Zdálo se mi, že při jednáních byla velká výhoda, že se s nimi domluvím švédsky. V případě jednoho hráče je to jeho mateřská řeč. V případě Norů jde o to, že norština a švédština jsou podobné jazyky. Asi jako čeština a slovenština. Nejen hráči, českému hokeji už chybí i špičkoví trenéři. Pešán je jako zjevení číst článek Přemýšleli jste při budování kádru také o Slovácích, případně Slovincích? Ti do extraligy míří mnohem častěji. Samozřejmě přemýšleli, o tom žádná. Vždycky jsme se rozhodovali na základě přesvědčení, jak sem daný hráč zapadne, jak je kvalitní. A švédská hokejová škola je všeobecně známá. Švédové stabilně dokazují, že mají velké portfolio špičkových hráčů. Norové udělali za poslední roky velký krok dopředu a velmi úzce spolupracují právě se Švédskem, kde působí spousta norských hráčů. S ohledem na to, že skoro polovinu posil Dukly tvoří cizinci, nekomplikují vám práci přestupní tabulky? Tím, že jsme skončili, respektive postoupili až ke konci dubna, tak jsme na hráčském trhu začali fungovat s měsíčním zpožděním, což byla určitá nevýhoda. Druhá věc je, že budget, který já mám, je daný. Včetně registračních práv, eventuálně hráčských práv, pokud jsou hráči pod smlouvou. Takže ano - když se rozhoduju, kalkuluju s celkovými náklady na hráče. Koho ještě chcete přivést? Ještě bychom rádi přivedli dva útočníky. Pak se uvidí. Dukla Jihlava nedávno vybojovala extraligu po dlouhých 12 letech. | Foto: ČTK Do poloviny srpna musíte stihnout úpravy Horáckého stadionu, které požaduje svaz. O co konkrétně ve vašem případě jde? Musíme upravit kabinu hostů, aby odpovídala extraligovým podmínkám, stejně tak ošetřovnu. Také musíme vybudovat antidopingovou místnost a zavést videorozhodčího, kterého jsme si během baráže jenom půjčovali. Kromě toho musíme udělat nějaké úpravy pro novináře nebo Českou televizi. A hostující klub musí mít samostatný box VIP pro svoje vedení. Jaké návštěvnosti chcete v extralize docílit? Doteď s výjimkou baráže a možná play-off na Duklu moc lidí nechodilo. V základní části jste naposledy měli průměr kolem 1 500 lidí. Musíte analyzovat jednotlivé zápasy. Historie Dukly je v tomto směru nevýhodou. Lidi chodí jenom na špičkové týmy. Když přijelo Kladno nebo Budějovice, byla návštěvnost dobrá. Když ale dorazily týmy jako Most nebo Kadaň, tak byla návštěvnost špatná. V baráži jsme měli ze šesti zápasů čtyřikrát vyprodáno. Kdybychom měli stadion pro devět tisíc lidí, myslím, že bychom ho vyprodali. Uvidíme, jak to bude v dlouhodobé soutěži. Věřím, že se budeme pohybovat v průměru kolem čtyř a půl, pěti tisíc lidí.

autor: Daniel Poláček | před 1 hodinou

Pokračujte dál