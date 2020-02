Nejen Jágr má v extralize kamarády. Teorie o domlouvání jsou na vodě, zní ze sázkovek

Základní část hokejové extraligy finišuje a díky přímému sestupu nabízí mnohem více vzrušení než jindy. A s ním nekončící dohady fanoušků a sázkařů o vypuštěných zápasech ve prospěch klubů, které bojují o přežití. Často mají jasno i podle sázkových kurzů.

Když hrál v neděli třináctý Litvínov proti sedmým Karlovým Varům, spadl před začátkem utkání kurz na výhru domácích k hodnotě kolem 1,6:1. Při postavení obou soupeřů v tabulce se to zdálo hodně málo, u některých fanoušků vyvolal podezření, že se kluby na výsledku domluvily.

Karlovy Vary s relativně jistou pozicí ve čtyřce pro předkolo play off pustí zápas Vervě, jež se v závěru základní části pere o udržení. Odhalili to také bookmakeři sázkových kanceláří a smrskli kurz dolů, aby sázkaři jejich zaměstnavatele oškubali o co nejméně peněz.

Litvínov nakonec opravdu zvítězil, ale cesta za výsledkem 6:4 pro něj byla pořádně trnitá. Dlouho prohrával 1:2, ještě osm minut před koncem bylo skóre vyrovnané. Prodané utkání? Na konci už to netvrdil snad nikdo.

"Kurz naprosto odpovídal situaci," říká tiskový mluvčí sázkové kanceláře Fortuna Petr Šrain. "A i pokud se vám jeví nereálně, je to kvůli tomu, že bookmaker pracuje s rizikem a s tím, jakým způsobem se vyvíjejí vklady na dané utkání. U každého zápasu je jeho přístup stejný," dodává.

V tomto případě tedy kurz na Litvínov klesl i kvůli tomu, že mu sázkaři věřili ve velkém. "Bylo to vcelku logické a standardní. Sázkaři srazili kurz svými vklady, ale Litvínov měl navzdory tabulce před zápasem mnohem lepší formu," obhajuje hokejový bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Přímý sestup dal závěru obrovský náboj

Navíc Litvínov hraje o záchranu, což bookmakeři berou jako výraznější motivaci než v případě bojů o pozice v play off. "Motivace je podstatným faktorem pro stanovení kurzů," potvrzuje Šrain. "A motivace zachránit extraligu je v tuto chvíli ta nejsilnější," míní Hora.

Dokládá to příkladem mediálního pokrytí i zájmu nestranných fanoušků. Mnohem více se zatím mluví o Kladnu, Pardubicích nebo Litvínovu než o favoritech na titul. Jejich čas přijde až za několik týdnů v play off.

"Díky přímému sestupu má extraliga obrovský náboj a byla by škoda, kdyby se to vytratilo. Nikdo sezonu nedohrává, nikdo se nemůže s velkou bodovou sekerou připravit na baráž. Každý musí jet do poslední chvíle," říká Šrain. Přesto nyní výrazně vyšší objemy sázek neeviduje.

Podobné hlasy zní také z Tipsportu. "Zájem o extraligu je konstantní a pořád velký. V play off to bude gradovat," hlásí Hora. "Nicméně zvýšená pozornost u nejdůležitějších zápasů je z naší strany samozřejmostí," doplňuje. A tady znovu přichází na řadu spekulace fanoušků.

"Nevidíme jim do hlavy, ale může to být jejich taktika boje. Vyhodnotí si určitou teorii, zváží ji a třeba si podle ní zkusí vsadit. Troufám si ale říct, že většina těchto zaručených hypotéz se nepotvrdí," usmívá se Šrain.

Při zápase Kladna v Plzni se na sociálních sítích dost často skloňovala kamarádská pomoc mezi majiteli klubů Martinem Strakou a Jaromírem Jágrem. "Byla to velká rána, když Strakovi spadl kámen ze srdce. Jinak by musel odpovídat na hodně nepříjemné otázky," psal ve svém komentáři pro Aktuálně.cz expert O2 TV Sport a bývalý útočník Jakub Koreis.

Kamarádskou pomoc bychom řešili pořád

Škodovka v přestřelce zvítězila 8:5 a rázně odmítla přátelskou spolupráci kamarádů z reprezentace či z New Yorku Rangers. Přesto si někteří dále myslí, že pokud mu to jeho situace dovolí, pomůže Jágrovi pro změnu Jiří Šlégr, první muž Litvínova, s nímž se Kladno střetne v posledním kole.

Bookmakeři tyto vazby při základní definici kurzu nezohlední. "Vždyť v každém klubu působí na trenérské nebo funkcionářské pozici kamarádi Jágra, Šlégra, spoluhráči z Nagana, NHL, národního mužstva. Mohli by si pomáhat všichni napříč extraligou, nedává to smysl," přemítá Hora.

"Ta úvaha je hodně na vodě, v extralize zná každý každého. Bookmakeři vychází i z vlastních zkušeností, ale na tuto teorii se skutečně přistoupit nedá," souhlasí Šrain. Nicméně pokud jí uvěří sázkaři a budou posílat ve velkém peníze na jednu či druhou stranu, bookmakeři zareagují.

"Práce bookmakera tkví v eliminaci rizika prohry sázkové kanceláře. Kurz je pro něj nástrojem, který to riziko ovlivňuje. Je to jeho úloha bez ohledu na to, jestli se hraje finále extraligy nebo divácky nezajímavý zápas dvou nejslabších týmů v prvním kole," vysvětluje tiskový mluvčí Fortuny.

Kladno včerejší výhrou nad Spartou přerušilo šňůru 11 porážek v řadě a dotáhlo se na třinácté Pardubice. Poslední čtyři kola extraligy by mohla být o to zajímavější a dramatičtější. Je jasné, že po odehrání dnešních šesti zápasů budou v boji o záchranu nadále namočené čtyři týmy.

Na O2 TV Sport 1 můžete od 18 hodin sledovat Kometu proti Liberci.