Jágr se zapsal mezi střelce, ale Rytíří s Plzní stejně nakonec padli

Lídr nové republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy ani napodruhé neuspěl ve volbě předsedy této komory amerického Kongresu, když v úterý jeho kandidaturu zablokovalo několik kongresmanů z nejvíce pravicového křídla Republikánské strany. Sněmovna poprvé od roku 1923 nezvolila nového předsedu hned při prvním hlasování a má před sebou potenciálně chaotický vývoj. McCarthy chce o funkci dál bojovat, jeho pozice se však zdá být velmi složitá, neboť při obou dnešních pokusech mu podle amerických médií scházelo 15 hlasů.

Republikánský předák v posledních dnech intenzivně bojoval o přízeň váhajících členů své strany a nabídl jim ústupky, které by po případném zvolení oslabily jeho pozici, odhalení ostrých neshod ve své straně se však nevyhnul. Jeden z lídrů skupiny jeho odpůrců Matt Gaetz dokonce dnes naznačil, že McCarthyho považuje za zkorumpovaného. Vývoj vyvolával spekulace o tom, že republikáni by se nakonec mohli spojit za jiným kandidátem a že volba by se mohla protáhnout i na několik dní, ne-li delší dobu.

Volba nového předsedy je úvodním bodem programu sněmovny, která se dva měsíce po volbách poprvé sešla v novém složení stejně jako druhá kongresová komora - Senát. Dokud větší z obou komor neobsadí předsednický post, nemůže se věnovat dalším otázkám včetně vyslechnutí přísah nových členů. Poté, co první ani druhé hlasování nepřineslo rozuzlení, se kongresmani brzy začali scházet ke třetímu kolu.

Výběr nového šéfa sněmovny navazuje na výsledek listopadových voleb, v nichž si republikáni vzali zpět většinu po zisku 222 mandátů proti 213 pro Demokratickou stranu. Pokud nedojde ke změně procedurálních pravidel, musí kandidát pro zvolení do předsednické funkce získat podporu většiny kongresmanů, kteří při volbě jmenují konkrétní osobu. Teoreticky takto může být zvolen i někdo, kdo není členem sněmovny, dosud se tak ale nikdy nestalo.