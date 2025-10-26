Extraliga

Růžička rozhodl nájezdy v Plzni, Kladnu nestačil náskok 3:0


Hokejisté Třince zvítězili na ledě Plzně 2:1 po samostatných nájezdech a připsali si sedmou výhru za sebou. Hosté drželi od 10. minuty vedení díky přesilovkové trefě Libora Hudáčka, Indiáni vyrovnali ve 49. minutě zásluhou Stuarta Percyho. Druhý bod Třinci vybojoval kapitán Martin Růžička, jenž byl jediným úspěšným exekutorem rozstřelu.
Martin Růžička
Martin Růžička | Foto: Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Vítkovičtí zakončili sérii čtyř zápasů venku výhrou v Mladé Boleslavi 2:1 a zabrali po třech porážkách za sebou. Na ledě Bruslařského klubu si navíc připsali už pátou výhru za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel útočník Martin Hanzl. Předposlední Mladá Boleslav nebodovala potřetí v řadě.

Liberečtí otočili v závěru zápas s Brnem a zvítězili 4:3. Bílí Tygři díky tomu odčinili zaváhání v Litvínově, kde v prodloužení ztratili dobře rozehraný zápas. Naopak Kometa nedokázala navázat na páteční domácí výhru 4:1 s Vítkovicemi a potřetí z posledních čtyř zápasů nebodovala.

Úřadující mistr v utkání hned třikrát vedl, domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Tři body jim pak v čase 56:33 vystřelil svou druhou dnešní brankou útočník Radan Lenc. Dvakrát se v dresu vítězů trefil i Jaromír Pytlík.

Karlovarští hokejisté zvítězili na ledě Hradce Králové 5:4. Východočeši, kteří hráli o prodloužení sedmizápasové série výher, ztráceli před polovinou duelu už 0:5, přes velký finiš na zvrat nedosáhli. Po dvou gólech zaznamenali domácí útočník Radovan Pavlík a obránce vítězů Janis Jaks. U všech zásahů mužstva Mountfieldu asistoval bek Graeme McCormack.

Olomoučtí přetlačili Pardubice 2:1 v prodloužení. Hanáci uspěli doma potřetí za sebou a na třetí Dynamo se bodově dotáhli. Kohouty poslal v první třetině do vedení Karel Plášek, ve třetí třetině srovnal Lukáš Sedlák. Rozhodující branku vstřelil v prodloužení v čase 62:53 Petr Fridrich. Dynamo podlehlo Olomouci ve vzájemných zápasech po sérii pěti vítězství.

18. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 49. Percy - 10. L. Hudáček (Cienciala, M. Kovařčík), rozhodující sam. nájezd M. Růžička. Rozhodčí: Hribik, Sýkora - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 2:6, navíc Kurovský (Třinec) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5154.

Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, V. Lajunen, Malák, Kvasnička - Holešinský Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Schleiss - M. Petman, V. Petman, D. Simon - I. Sedláček, Lev, Teplý. Trenér: Jandač.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Cienciala - Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký - P. Vrána. Trenér: Moták.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 30. J. Pytlík (A. Musil, Faško-Rudáš), 44. J. Pytlík (A. Najman), 52. Lenc (Sandberg, M. Ivan), 57. Lenc (Sandberg, Weatherby) - 4. Ďaloga (Ferda), 35. H. Zohorna (A. Zbořil), 47. O'Donnell (A. Zbořil, H. Zohorna). Rozhodčí: Květoň, Šindel - Frodl, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 6551.

Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, O. Procházka - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.

Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, Ďaloga - Flek, T. Zohorna, Š. Stránský - O'Donnell, A. Zbořil, H. Zohorna - J. Kos, Kollár, K. Pospíšil - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 46. Lakatoš (Fořt, Gríger) - 10. Demel (J. Zbořil, M. Hanzl), 49. M. Hanzl (Kňažko, Nellis). Rozhodčí: Úlehla, Barek - Hynek, Dědek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2817.

Mladá Boleslav: D. Furch - Křepelka, Pyrochta, F. Pavlík, Havlín, Gewiese, Skärberg - Moses, Fořt, Indrašis - Lakatoš, Hradec, Buchtele - Rekonen, Gríger, Mazura - Lichtag, Malínek, Suchý. Trenér: R. Král.

Vítkovice: Hrachovina - Freibergs, Auvitu, Kňažko, Leahy, J. Zbořil, Demel, Port - Řehák, Hrivík, Abdul - P. Zdráhal, Nellis, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - Macias. Trenér: Varaďa.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Plášek (Matýs, Cosgrove), 63. Fridrich (Cosgrove, Navrátil) - 43. L. Sedlák (Červenka, Košťálek). Rozhodčí: Kika, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:0. Diváci: 5237.

Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar, Rašner - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Matýs, O. Najman, Anděl - Doktor, Macuh, Plášek. Trenér: Róbert Petrovický.

Pardubice: Will - Košťálek, Hájek, Mikliš, T. Dvořák, M. Tourigny, Ludvig - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, R. Kousal - Twarynski, Poulíček, Kelemen - E. Pospíšil, Kaplan, M. Pekař. Trenér: Pešán.

Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 4:3 v prodl. (0:1, 0:2, 3:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Kubík (Cibulka, M. Toman), 56. Harris (Lantoši, Kachyňa), 57. Vála (Cibulka, F. Přikryl), 62. Kubík (M. Toman, Kachyňa) - 5. Audette (Ojamäki, Robins), 25. Ryšavý (Pietroniro, M. Procházka), 37. Ryšavý (M. Jandus). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Rampír, Augusta. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváků: 6421 (vyprodáno).

České Budějovice: Mařík - Vráblík, Cibulka, Kachyňa, Vála, Jank, Pýcha, Štencel - Lantoši, M. Toman, N. Olesen - Kubík, Harris, Ordoš - Koláček, F. Přikryl, M. Beránek - Kašlík, P. Novák, Chlubna. Trenér: Čihák.

Kladno: Dansk - Mendel, M. Jandus, Blain, Žovinec, Michal Houdek, Pietroniro, Vandas - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - Ryšavý, Melka, M. Procházka. Trenér: Čermák.

Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 33. R. Pavlík (McCormack, Tamáši), 40. Pour (Kusý, McCormack), 55. R. Pavlík (McCormack, Radil), 60. Nenonen (Tamáši, McCormack) - 6. Jaks (Černoch, D. Mikyska), 13. Jaks (Černoch), 18. N. Jones (Josef Myšák), 22. Minárik (N. Jones, M. Kočí), 29. P. Tomek (Jiskra, D. Mikyska). Rozhodčí: Gebauer, Šír - Axman, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 4338.

Hradec Králové: Škorvánek (29. F. Novotný) - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pilař, Dlapa, Šenkeřík - Nenonen, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Bunnaman, Pour - od 21. navíc Hašek. Trenér: T. Martinec.

Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, Dorot, Josef Myšák, M. Kočí, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - P. Tomek, Egle, Jiskra - Minárik, N. Jones, Čihař - Koffer, J. Šír, Sapoušek - od 21. navíc J. Strnad. Trenér: Patera.

 
