Růžička rozhodl nájezdy v Plzni, Kladnu nestačil náskok 3:0

Vítkovičtí zakončili sérii čtyř zápasů venku výhrou v Mladé Boleslavi 2:1 a zabrali po třech porážkách za sebou. Na ledě Bruslařského klubu si navíc připsali už pátou výhru za sebou. Vítězným gólem a asistencí se na tom podílel útočník Martin Hanzl. Předposlední Mladá Boleslav nebodovala potřetí v řadě.
Liberečtí otočili v závěru zápas s Brnem a zvítězili 4:3. Bílí Tygři díky tomu odčinili zaváhání v Litvínově, kde v prodloužení ztratili dobře rozehraný zápas. Naopak Kometa nedokázala navázat na páteční domácí výhru 4:1 s Vítkovicemi a potřetí z posledních čtyř zápasů nebodovala.
Úřadující mistr v utkání hned třikrát vedl, domácí ale dokázali pokaždé srovnat. Tři body jim pak v čase 56:33 vystřelil svou druhou dnešní brankou útočník Radan Lenc. Dvakrát se v dresu vítězů trefil i Jaromír Pytlík.
Karlovarští hokejisté zvítězili na ledě Hradce Králové 5:4. Východočeši, kteří hráli o prodloužení sedmizápasové série výher, ztráceli před polovinou duelu už 0:5, přes velký finiš na zvrat nedosáhli. Po dvou gólech zaznamenali domácí útočník Radovan Pavlík a obránce vítězů Janis Jaks. U všech zásahů mužstva Mountfieldu asistoval bek Graeme McCormack.
Olomoučtí přetlačili Pardubice 2:1 v prodloužení. Hanáci uspěli doma potřetí za sebou a na třetí Dynamo se bodově dotáhli. Kohouty poslal v první třetině do vedení Karel Plášek, ve třetí třetině srovnal Lukáš Sedlák. Rozhodující branku vstřelil v prodloužení v čase 62:53 Petr Fridrich. Dynamo podlehlo Olomouci ve vzájemných zápasech po sérii pěti vítězství.
18. kolo hokejové extraligy:
HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 49. Percy - 10. L. Hudáček (Cienciala, M. Kovařčík), rozhodující sam. nájezd M. Růžička. Rozhodčí: Hribik, Sýkora - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 2:6, navíc Kurovský (Třinec) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 5154.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, J. Jeřábek, Šalda, V. Lajunen, Malák, Kvasnička - Holešinský Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Schleiss - M. Petman, V. Petman, D. Simon - I. Sedláček, Lev, Teplý. Trenér: Jandač.
Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Marian Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Koch - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Cienciala - Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký - P. Vrána. Trenér: Moták.
Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 30. J. Pytlík (A. Musil, Faško-Rudáš), 44. J. Pytlík (A. Najman), 52. Lenc (Sandberg, M. Ivan), 57. Lenc (Sandberg, Weatherby) - 4. Ďaloga (Ferda), 35. H. Zohorna (A. Zbořil), 47. O'Donnell (A. Zbořil, H. Zohorna). Rozhodčí: Květoň, Šindel - Frodl, Zíka. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 6551.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, O. Procházka - J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, Ďaloga - Flek, T. Zohorna, Š. Stránský - O'Donnell, A. Zbořil, H. Zohorna - J. Kos, Kollár, K. Pospíšil - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.
BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 46. Lakatoš (Fořt, Gríger) - 10. Demel (J. Zbořil, M. Hanzl), 49. M. Hanzl (Kňažko, Nellis). Rozhodčí: Úlehla, Barek - Hynek, Dědek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2817.
Mladá Boleslav: D. Furch - Křepelka, Pyrochta, F. Pavlík, Havlín, Gewiese, Skärberg - Moses, Fořt, Indrašis - Lakatoš, Hradec, Buchtele - Rekonen, Gríger, Mazura - Lichtag, Malínek, Suchý. Trenér: R. Král.
Vítkovice: Hrachovina - Freibergs, Auvitu, Kňažko, Leahy, J. Zbořil, Demel, Port - Řehák, Hrivík, Abdul - P. Zdráhal, Nellis, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - Macias. Trenér: Varaďa.
HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Plášek (Matýs, Cosgrove), 63. Fridrich (Cosgrove, Navrátil) - 43. L. Sedlák (Červenka, Košťálek). Rozhodčí: Kika, Vrba - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:0. Diváci: 5237.
Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, A. Rutar, Rašner - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Matýs, O. Najman, Anděl - Doktor, Macuh, Plášek. Trenér: Róbert Petrovický.
Pardubice: Will - Košťálek, Hájek, Mikliš, T. Dvořák, M. Tourigny, Ludvig - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, R. Kousal - Twarynski, Poulíček, Kelemen - E. Pospíšil, Kaplan, M. Pekař. Trenér: Pešán.
Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 4:3 v prodl. (0:1, 0:2, 3:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 53. Kubík (Cibulka, M. Toman), 56. Harris (Lantoši, Kachyňa), 57. Vála (Cibulka, F. Přikryl), 62. Kubík (M. Toman, Kachyňa) - 5. Audette (Ojamäki, Robins), 25. Ryšavý (Pietroniro, M. Procházka), 37. Ryšavý (M. Jandus). Rozhodčí: Ondráček, Mejzlík - Rampír, Augusta. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváků: 6421 (vyprodáno).
České Budějovice: Mařík - Vráblík, Cibulka, Kachyňa, Vála, Jank, Pýcha, Štencel - Lantoši, M. Toman, N. Olesen - Kubík, Harris, Ordoš - Koláček, F. Přikryl, M. Beránek - Kašlík, P. Novák, Chlubna. Trenér: Čihák.
Kladno: Dansk - Mendel, M. Jandus, Blain, Žovinec, Michal Houdek, Pietroniro, Vandas - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - Ryšavý, Melka, M. Procházka. Trenér: Čermák.
Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 33. R. Pavlík (McCormack, Tamáši), 40. Pour (Kusý, McCormack), 55. R. Pavlík (McCormack, Radil), 60. Nenonen (Tamáši, McCormack) - 6. Jaks (Černoch, D. Mikyska), 13. Jaks (Černoch), 18. N. Jones (Josef Myšák), 22. Minárik (N. Jones, M. Kočí), 29. P. Tomek (Jiskra, D. Mikyska). Rozhodčí: Gebauer, Šír - Axman, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 4338.
Hradec Králové: Škorvánek (29. F. Novotný) - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pilař, Dlapa, Šenkeřík - Nenonen, Tamáši, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Bunnaman, Pour - od 21. navíc Hašek. Trenér: T. Martinec.
Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, Dorot, Josef Myšák, M. Kočí, Mamčics - O. Beránek, Černoch, Šťastný - P. Tomek, Egle, Jiskra - Minárik, N. Jones, Čihař - Koffer, J. Šír, Sapoušek - od 21. navíc J. Strnad. Trenér: Patera.