Růžička po prvním hattricku vtipkoval: Druhý gól vypadal, jako kdyby ho dával Messi

před 56 minutami

Hokejista Vladimír Růžička mladší dal svůj první hattrick v extralize. Po zápase přiznal, že u druhého gólu měl štěstí: "Byla to velká náhoda. Jenom jsem plácnul do puku. Brankáře to přelobovalo, jak kdyby to dával Messi. Ani jsem to tak nechtěl, ale počítá se i takový."

Chomutov - Útočník Chomutova Vladimír Růžička mladší skvěle oslavil svůj návrat do sestavy Pirátů po nemoci. K výhře 6:3 nad Brnem přispěl hattrickem, který byl pro něho vůbec prvním v extralize. Nejprve v úvodní třetině zajistil Pirátům dvoubrankové vedení, svůj velký večer pak sedmadvacetiletý centr dovršil trefou na 6:2 ve třetí části.

Růžička měl na dovršení hattricku po dvou trefách v úvodní desetiminutovce velkou porci času. "Abych řekl pravdu, tak jsem v hattrick doufal," nezastíral Růžička. "Když jsem dal v první třetině dva góly, tak jsem se ke třetí brance tlačil, protože jsem hattrick do dneška ještě v extralize nedal," řekl syn chomutovského kouče.

Připustil, že při druhé trefě měl štěstí. "Druhý gól, to byla velká náhoda. Jenom jsem plácnul do puku. Brankáře to přelobovalo, jak kdyby to dával Messi. Ani jsem to tak nechtěl, ale počítá se i takový," usmíval se Růžička nad šťastným gólem.

Mostecký rodák si připsal první hattrick ve 472. utkání, ke kterému v nejvyšší soutěži nastoupil. "Tomáš Král, náš druhý gólman, mi říkal, ať se tlačím do brány, že když tak hodí i čepici. Puk mi také schovali, asi si ho vystavím, ale pak se na to práší, tak ho hodím někam do šuplíku," přemítal Růžička.

Odchovanec Slavie měl možnost vstřelit svou třetí branku už ve druhé třetině, kdy se Brno dvakrát dotahovalo na rozdíl jednoho gólu. "Šancí jsem měl dost," připustil. "Ve druhé třetině jsem měl dvě, které jsem nevyužil a trochu si za ně nadával. Skóre bylo ještě na vážkách, tak jsem si říkal, že to tam mělo padnout," podotkl Růžička.

Do mistrovského zápasu se vrátil po dvou týdnech. "Hokej mi chyběl dost, ale měl jsem z toho trošku obavy, protože jsem dlouho nehrál," přiznal Růžička. "Měl jsem chřipku, po které jsem byl hotový. Když jsem se vrátil, potrénovali jsme s kondičním trenérem Petrem Švehlou, takže jsem se proti Brnu cítil docela dobře," pochvaloval si Růžička.

Brněnská Kometa v minulých dnech přišla o řadu zkušených hráčů ze základní sestavy a prohrála šest zápasů z posledních devíti odehraných. "Nevím, jestli byli oslabení. Ale hráli dobře a my taky. Bylo to otevřené, rozhodla produktivita," uzavřel Růžička.

autor: ČTK | před 56 minutami

