Růžička po nepovedené sezoně v Třinci pokračuje, zájem je i o Polanského. Jašek končí

před 1 hodinou

Hokejový Třinec ve středu deklaroval, že chce v budoucnosti pracovat hlavně s mladými. Jen o den později ale oznámil, že podepsal novou smlouvu s jednatřicetiletým Martinem Růžičkou a zájem má i o pětatřicetiletého Jiřího Polanského. Naopak juniorský reprezentant Lukáš Jašek v klubu končí.

Třinec - Hokejový útočník Martin Růžička zůstává v Třinci. Nejlepší extraligový střelec v sezoně 2012/13, jemuž se v tomto ročníku příliš nedařilo, podepsal s klubem novou smlouvu. V dresu Ocelářů nebude naopak pokračovat juniorský reprezentant Lukáš Jašek.

"Martin má chuť bojovat za Oceláře a dokázat, že je platným hráčem. V play off ta jeho chuť byla vidět, ale nepadalo mu to. Na podmínkách smlouvy jsme se domlouvali snad jen půl hodiny," uvedl sportovní manažer Jan Peterek na klubovém webu. Jednatřicetiletý Růžička, jenž se před šesti lety výrazně podílel v dresu Třince na zisku titulu, souhlasil se snížením platu.

V klubu naopak končí devatenáctiletý útočník Jašek, který se rozhodl odejít. "Měli jsme setkání s Lukášem, jeho otcem a taky agentem. Zkoušeli jsme ho přemluvit, aby zůstal, ale měl trochu jinou představu o své budoucnosti. Musíme to tedy respektovat," uvedl Peterek.

Třinečtí mají zájem o to, aby se do týmu vrátil pětatřicetiletý útočník Jiří Polanský, jenž v průběhu sezony po sporech s trenérem Vladimírem Kýhosem odešel do švýcarského Oltenu. Kýhos v klubu po sezoně skončil.

"Jirka je momentálně na dovolené, ale probíhají jednání. Má o něj údajně stále zájem Olten, ale on sám prioritně myslí na návrat do Třince. Pevně věřím, že ho budeme v další sezoně vídat znovu v ocelářském dresu," uvedl prezident Ocelářů Ján Moder.

Šanci měli dostat mladí. Včera

Moder přitom včera po představení nového kouče Václava Varadi tvrdil, že od nové sezony se Třinec bude soustředit zejména na práci s mladými, kterým dá více šancí.

"Rozhodli jsme se jako klub vyrazit novou ocelářskou cestou. Máme kvalitní mládež, naše juniorka vyhrála loni na jaře titul, letos byla opět ve finále, podařilo se nám kvalitně vystavět i projekt partnerského klubu ve Frýdku-Místku a nechceme, aby nám takto nákladně vychovaní hokejisté odcházeli do jiných klubů za tabulkovou cenu jen proto, že si u nás extraligu vinou nabitého kádru nezahrají," uvedl Moder ve středu.

Jak se ale ukazuje pouhý den poté, asi přerod klubové strategie nebude tak dramatický.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články