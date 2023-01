Rozjetá Sparta přidala sedmý zářez v řadě. Řepíka a spol. nezastavil ani Litvínov

Hokejisté Sparty porazili v dohrávaném zápase 41. kola extraligy Litvínov 3:2, zvítězili posedmé za sebou a upevnili si třetí místo v tabulce. Dvěma góly se na výhře Pražanů podílel kapitán Michal Řepík. Litvínov nenavázal na předešlé dva úspěchy a nadále je dvanáctý.

Zápas byl součástí akce Sparta vzdává hold záchranářům, vojákům, policistům a hasičům, do O2 areny na něj přišlo 14 138 diváků.

"Nebylo to lehké utkání, ale myslím, že jsme ho měli pod kontrolou. Párkrát nám zbytečně ujeli, ale myslím si, že jsme si nakonec výhru pohlídali," řekl novinářům útočník Sparty Miroslav Forman. "Ve třetí třetině jsme si to zkomplikovali. První dvě jsme hráli lépe, kontrolovali jsme zápas. Oni poté vystrčili forčeking, což nám dělalo trošku problémy," doplnil Řepík.

Domácí hráči byli od úvodu zápasu aktivnější, více se tlačili do zakončení, do první výraznější šance se však dostala Verva. Havelka ale v 7. minutě po chybné Kovářově rozehrávce netrefil z úhlu odkrytou branku O pět minut později zahrozil po rychlém protiútoku Zile, ani on ale nezamířil přesně.

Ve 14. minutě vybídl Kaše krásnou přihrávkou ke vstřelení prvního extraligového gólu Vauhkonena, finský útočník ale Zajíčka nepřekonal. Následně byl vyloučen Abdul a Sparta se poprvé prosadila. Tomášek si vyměnil puk s Kašem a připsal si devátou branku v sezoně.

V závěru první třetiny dostal trest Jandus a velkou šanci vyrovnat měl Hlava, nedokázal však trefit prakticky prázdnou branku. Litvínovský útočník se ale gólu dočkal v 29. minutě, kdy Kovář jeho pokus vyrazil nad sebe a puk skončil za brankovou čárou.

"Poslední zápasy se snažím vše střílet na branku a se štěstím to tam spadlo," řekl Nicolas Hlava ke své brance. Nevyužitá šance ve 20. minutě jej ale štvala. "Tohle musí skončit gólem. Nechci se vymlouvat, ale jak jsem sklepnul puk, tak mi to zlomilo hokejku. A jak jsem plácal do střely, tak mi to otočilo lopatu. Tohle tam ale musím dostat i koštětem," uvedl Hlava.

Pražané dokázali rychle odpovědět a získat vedení zpět. O minutu později byl vyloučen Fronk, Forman orazítkoval svou střelou obě tyčky a Řepík stihl puk dorazit za Zajíčkova záda. Forman si tak připsal 300. bod v extraligové kariéře. Ústřední postavou druhé části byl ale kapitán Sparty Řepík, jenž se v 36. minutě prosadil po individuální akci a připsal si 16. gól v sezoně.

"Nějaké góly z přesilovek jsme dali, ale měli jsme jich víc a mohli jsme přidat ještě další. Musím ale říct, že Litvínov hrál oslabení velice dobře a málo nás pouštěl do střel," řekl Řepík.

Severočeši v závěrečné dvacetiminutovce dokázali utkání zdramatizovat. Dvě nebezpečné situace ještě Kovář ustál, v 47. minutě jej ale z dorážky po rychlém protiútoku překonal Demel.

Uklidnit Spartu mohl v 56. minutě Safin, ve slibné příležitosti se ale rozhodl ještě nahrávat obsazenému Kempnému, jenž nedokázal zakončit. Následně se do brejku dostal Kaše, ani on ale neměl v koncovce štěstí. Těsné vítězství nakonec domácí ubránili i při soupeřově závěrečné power play.

Dohrávka 41. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Tomášek (D. Kaše), 32. Řepík (Forman, P. Kousal), 36. Řepík (D. Kaše, M. Jandus) - 29. Hlava, 47. Demel (Šalda, Havelka). Rozhodčí: Hribik, Ondráček - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 14.138.

Sparta: Jakub Kovář - M. Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek, Moravčík - P. Kousal, Horák, Tomášek - Řepík, Sobotka, Forman - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, D. Kaše. Trenéři: Hořava a Wallson.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Wesley - Fronk, Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Abdul - Hlava, Gut, Danielčák - Šalda, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.