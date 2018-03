Rozhodne se ve Slezsku. Pardubice zdolaly Třinec a vynutily si ve čtvrtfinále sedmý zápas

před 1 hodinou

Až sedmý zápas rozhodne čtvrtfinálovou sérii mezi Pardubicemi a Třincem. Východočeši si totiž výhrou 6:3 v šestém zápase vynutili závěrečný duel ve Slezsku.

Pardubice - Hokejisté Pardubic vyhráli v šestém čtvrtfinále extraligy nad Třincem 6:3, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si nedělní rozhodující sedmý zápas na ledě Ocelářů. Oba týmy si zatím v boji o semifinále drží na vlastním ledě stoprocentní úspěšnost. Čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí se v dresu vítězů zaskvěl osmnáctiletý útočník Martin Kaut.

Oceláři nastoupili bez kanonýra Martina Růžičky, který se zranil v předchozím utkání. Aktivnější bylo úvodní třetině domácí Dynamo a blízko gólu byli v sedmé minutě v přečíslení dvou na jednoho Kaut s Perretem. Při Marcinkově vyloučení měl možnost z dorážky Treille a Hrubec už při plném počtu hráčů na ledě kryl lapačkou i Tomáškův pokus.

Pardubičtí se dočkali vedení ve 13. minutě, kdy se trefil z levého kruhu přesně do protějšího horního rohu Kaut. Za 145 vteřin Dynamo zvýšilo náskok, když po Hrabalově střele nejprve ještě neuspěl s dorážkou Svoboda, ale Ján Sýkora už ano.

Hned za 40 sekund ale snížil Adamský, který se mezi kruhy prosadil v souboji s Beranem a prostřelil Kacetla mezi betony. Odpovědět mohl hned vzápětí z dorážky Treille.

Dynamo se na přelomu první a druhé části ubránilo při Čáslavově vyloučení a Kacetl si poradil i s Matyášovou šancí. Oceláři ze snahy o vyrovnání nic nevytěžili a v 26. minutě naopak inkasovali. K Poulíčkovi se odrazil puk před odkrytou branku a Pardubičtí slavili vedení 3:1.

Kacetl při dalším náporu Třince znovu odolal a v polovině utkání se dostal po Kautově úspěšném obranném zákroku Dušek do úniku, který proměnil blafákem do bekhendu. Hrubce nahradil v brance Hamerlík, ale inkasoval hned po 45 vteřinách také. Po individuální akci zamířil mezi kruhy přesně do pravého horního rohu Tomášek.

Třinci se podařilo zareagovat na vývoj utkání v 46. minutě v přesilové hře pěti proti třem. Branku Polanského sudí Bulanov s Hradilem ještě po poradě s videorozhodčím neuznali kvůli hře vysokou holí, ale hned za devět vteřin skóroval Svačina.

Za dvě minuty snížili Oceláři na rozdíl dvou branek. Po souboji Cardwella s Dravecký sudí rozhodli, že nejde o zakázané uvolnění, a po Vlachově zadovce doklepl puk do sítě volný Petružálek.

Oceláři se o větší drama připravili třemi vyloučeními. Přestože Svoboda v 51. minutě trefil jen tyč odkryté branky a Dynamo nezužitkovalo ani 73 sekund trvající početní výhodu pěti proti třem, výhru už nepustilo. Ubránilo se při Hrabalově vyloučení za zdržování hry, při kterém sáhli Oceláři pět minut před koncem k power play. Výsledek ještě dovršil 20 sekund před koncem do prázdné branky Kaut.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 13. M. Kaut (Perret), 16. J. Sýkora (T. Svoboda, Hrabal), 26. Poulíček (Perret, M. Kaut), 31. Dušek (M. Kaut), 32. Tomášek (Wishart), 60. M. Kaut (Rolinek, Trončinský) - 16. Adamský (Svačina), 46. Svačina (Krajíček, Roth), 48. J. Petružálek (Roman Vlach, Dravecký). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:1. Diváci: 10.072. Stav série: 3:3.

Pardubice: Kacetl - Wishart, Cardwell, Trončinský, Čáslava, Hrabal, Mojžíš, Ščotka - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hrubec (31. Hamerlík) - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Dravecký, Roman Vlach, Chmielewski - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík - od 41. navíc Kvasnica. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.