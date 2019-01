Farda: Pardubice jsou v dezolátním stavu. Břízův úlet? Za nás byli sudí i podplacení

před 17 minutami

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Tentokrát rozebírá herní styl Sparty či hlubokou krizi Pardubic a vzpomíná na vlastní trable s rozhodčími.

Komentář - Sparta hraje nejhorší hokej ze všech ligových týmů. Dívat se na ni, to je utrpení. Říkají to i všichni moji kamarádi, kteří na její zápasy chodí. Je to prostě starý kanadský hokej. Žádná pěkná akce, žádná přihrávka. Jenom nahodit a hurá za pukem. Hráči se z toho ani neumí prosadit.

V případném play off by tenhle styl mohl být prospěšný, ale důležité je, aby dávali góly. Což teď nedávají. A šance si nevypracují. Vstřelené góly jsou často náhodné.

Divil jsem se, že k tak dobrému brankáři, jako je Matěj Machovský, přivedli do Sparty Jakuba Sedláčka. Při premiéře ale chytal dobře. Možná jim silný druhý gólman pomůže, ale spíš by potřebovali vyztužit obranu, beci dělají strašně moc chyb. Do útoku přišel mladý kluk Kevin Klíma. Sice hned dal gól, ale jinak to nevytrhne.

Kometa vždycky měla čtyři kompletní pětky, ale teď má jenom jednu, která dává góly. Skoro bych řekl, že ostatní jsou do počtu. Je překvapivé, že najednou to nejde. Zatím se mi moc nelíbí ani Tomáš Plekanec. Suverénní je akorát lajna s Petrem Holíkem a Peterem Muellerem.

Libor Zábranský určitě dělá všechno, co může, ale jakmile narazí na klub, který brání a má rychlé protiútoky, tak obrana Brna je taky mizivá a děravá. Je možné, že to vychází z uspokojení po dvou titulech. Asi si myslí, že v play off forma automaticky přijde jako dřív.

Také jim tolik nechytají gólmani, takže čekám, jestli přestoupí Marek Čiliak ze Slovanu. Ten play off stejně neudělá, takže některých hráčů se bude chtít smluvně zbavit.

To Libor Kašík už je z Komety zpátky ve Zlíně. Tak už to někdy bývá. Určitě je to dobrý brankář, akorát potřebuje sebedůvěru. V Kometě vyloženě vyhořel, pouštěl strašně laciné góly.

Ukazuje se, že trenéři za krizi Pardubic asi nemohli (Ladislav Lubina zkraje prosince vystřídal Břetislava Kopřivu, který dočasně nahradil vyhozeného Miloše Holaně, pozn. red.).

Mančaft je v dezolátním stavu, má hrozně moc trestných minut. Působí jako banda, která snad ani nechce hrát hokej. Jak může v oslabení dávat góly a vyhrávat? Takhle vlastně dopadla naše dvacítka na nedávném mistrovství světa. Chtěli hrát tvrdě, bojovat, ale pořád seděli na trestné lavici.

Myslím, že Pardubice nemají až tak špatný kádr, aby byly takhle dole, ale už by se měly zkoncentrovat, protože baráž nebude žádná sranda. Půjde o nervy. A mančafty z první ligy mají ctižádost.

Poslední dobou ulítli vůči rozhodčím Petr Bříza nebo Jarda Špaček. Mně se to stalo mockrát. Za nás byli sudí ještě horší, takže jsme na ně řvali. Ale nebyli jsme oproti dnešku tak trestaní. O někom jsme i věděli, že je podplacený. Bral od každého, takže si to mančafty mezi sebou řekly. Například dostal dvě obálky, ale jen jednu vrátil.

Myslím, že dnešní rozhodčí jsou profíci, kteří pískají čistě, nejsou ovlivnění a nikomu úmyslně nepomáhají. Ale nesouhlasím s tím, že se po zápase nesmí kritizovat.

Radku Dudovi zase funkcionáři nedávno v podstatě zatrhli komentáře v novinách. Každý ví, co je to za rebela. Na ledě magor, v civilu dobrý kluk. Myslím, že když je tady demokracie, tak každý by měl mít možnost říkat svůj názor. I kritizovat chyby druhých. Kdybych já byl členem Asociace profesionálních klubů, tak bych určitě nic nezakazoval.