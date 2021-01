Reprezentant Zohorna nečekaně ukončil angažmá v KHL. Vrací se do Pardubic

Hokejisty Pardubic posílí útočník Tomáš Zohorna, který z rodinných důvodů ukončil tento týden předčasně angažmá v KHL v Chabarovsku.

Do Dynama se vrací po šesti letech, v letech 2010 a 2012 s ním získal extraligový titul. V Pardubicích bude nejstarší z bratrské trojice reprezentantů působit minimálně do konce sezony.

Zohorna se s Chabarovskem, jenž je bez reálné šance postoupit do play off, rozloučil ve čtvrtek. Do Česka se chtěl třiatřicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu vrátit především kvůli tomu, že v únoru s manželkou očekávají narození potomka.

Pardubice o svou bývalou oporu okamžitě projevily zájem a dnes ohlásily její příchod. "Návrat Tomáše je pro nás obrovským posílením před závěrem sezony. Jeho rozhodnutí vrátit se do Čech nám přihrálo možnost získat pro tým velice zkušeného a protřelého reprezentanta, který při svém působení v zahraničí vyzrál v kompletního hokejistu. V české extralize působí jen velmi málo podobných hokejistů. Díky jeho angažování mohou být naše ambice ještě vyšší," uvedl sportovní ředitel sedmého týmu extraligové tabulky Dušan Salfický.

Zohorna hrál v extralize pouze za Pardubice, ve 434 zápasech za východočeský klub si připsal 202 bodů za 90 branek a 112 asistencí. Do KHL odešel v roce 2015 a dosud oblékal jen dres Chabarovsku, kde se vypracoval v jednoho z nejdůležitějších hráčů týmu a nosil i kapitánské céčko. Za šest sezon v Amuru si Zohorna připsal v 318 duelech 166 bodů za 65 gólů a 101 přihrávek, v této sezoně nasbíral 22 bodů.

V dresu české reprezentace si Tomáš Zohorna zahrál i se svými bratry Radimem a Hynkem, který byl jeho spoluhráčem i v Chabarovsku. Představil se na třech světových šampionátech a olympijských hrách v Pchjongčchangu. Do stovky startů v národním týmu chybí důraznému útočníkovi dva zápasy, nastřílel 16 gólů.