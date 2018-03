Rekordní nahrávač Cienciala se proměnil ve střelce. Hráli jsme super, ale ještě to bude těžké, ví

před 51 minutami

Útočník David Cienciala si připsal v posledním čtvrtfinálovém duelu s Pardubicemi rekord v počtu asistencí. Semifinálovou sérii zahájil dvěma góly do sítě Mountfieldu.

Hradec Králové - Po rekordním zápisu v podobě sedmi asistencí z nedělního rozhodujícího sedmého utkání čtvrtfinále proti hokejistům Pardubic (8:1) se třinecký útočník David Cienciala proměnil ve střelce.

Dvěma góly se výrazně podílel na vítězství Ocelářů při vstupu do boje o finále na ledě Hradce Králové 4:1 a byl i blízko hattricku, ale ve 40. minutě trefil tyč odkryté branky.

"Tomáš Linhart mi to tam perfektně přihrál. Měl jsem celou prázdnou branku a zazdil jsem to. Bohužel to tam nepadlo, ale vyhráli jsme a to je hlavní," nelitoval Cienciala, že po minulém životním výkonu neslavil hned v dalším vystoupení premiérový hattrick v kariéře.

Skóre otevřel po 118 vteřinách hry v početní výhodě, kdy se jeho pokus odrazil od hradeckého obránce Blaže Gregorce za brankáře Patrika Rybára. Ve 38. minutě zvýšil na 3:0, když z dorážky završil předchozí spolupráci Lukáše Krajíčka a Ondřeje Kovařčíka.

"První gól byl se štěstím. Chtěl jsem to dávat o beton na Sváču (Vladimíra Svačinu) a jejich hráč tom tečoval nohou brankáři mezi betony. Při druhém jsme do toho perfektně šli a padlo to tam. Hlavně jsme to dneska celkově super odmakali. Táhli jsme za jeden provaz, neskutečně jsme to odehráli i takticky, ale zítra to bude určitě jiné a půjdeme do další bitvy," prohlásil dvaadvacetiletý centr čtvrtého útoku Ocelářů.

Třinec v součtu s koncem základní části prohrál venku v předchozích pěti zápasech. "Hráli jsme dneska super. Převedli jsme výkon z posledního zápasu doma s Pardubicemi do dneška a bylo to super. Jsme rádi, že jsme vyhráli poprvé (v play off) venku, ale bude to ještě strašně těžké. Nesmíme usnout na vavřínech, být pořád pokorní a jít dál," prohlásil Cienciala.

Oceláři v závěru za stavu 3:1 odolali při power play domácích a pobytu Tomáše Marcinka a Davida Musila na trestné lavici i dvě minuty ve třech proti šesti. "Byly to nervy, kluci to ale perfektně ubránili, padali do střel a Šimon (Hrubec) to zavřel," pochvaloval si.

Cienciala byl v anketě americké televizní stanice ESPN po svém sedmibodovém představení vyhlášen nejlepším hráčem minulého týdne z celého světa. "Abych pravdu řekl, tak já to furt nevnímám, že se něco takového povedlo. Beru to tak, že jdeme jen zápas od zápasu a chceme hrát co nejlepší hokej. A je to samozřejmě pěkné," prohlásil Cienciala.

Souhra s bratry Ondřejem a Michalem Kovařčíkovými jim v posledních zápasech skvěle klape. "S bráchama hrajeme strašně dlouho. Hráli jsme spolu v mládeži, loni a předloni ve Frýdku. Nějaká chemie mezi námi je, skvěle se doplňujeme. Musíme hrát pořád stejně a ještě přidávat," doplnil Cienciala.

Je šťastný, že jejich lajna mladíků se dokáže prosazovat i v extralize a pomáhá Třinci k úspěchu. "Je to hodně o hlavě. Když tam spadne gól, tak se cítíte líp. Nebo se povede střídání a je to hned lepší," pochvaloval si nárůst sebevědomí celého tria.