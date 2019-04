Kladno navzdory prohře vítalo extraligu. Přišel plný dům, jásal Jágr

před 5 minutami

Po páteční pojistce kladenského postupu do extraligy, kterou zařídil čtyřgólovým představením v Českých Budějovicích, si mohl Jaromír Jágr užít oslavy v rozlučce se sezonou před domácími příznivci. Sedmačtyřicetiletá legenda světového hokeje si je bezprostředně po utkání s Chomutovem (1:2 v prodloužení), na jehož úkor se Středočeši vyhoupli mezi elitu, mohla vychutnávat se svými spoluhráči v obležení nadšených fanoušků na ledě.

"Přišel plný dům, což nás moc těší. Škoda, že jsme neudrželi vítězství. Brali jsme to tak, že to je přivítání extraligy a uzavření sezony," řekl novinářům Jágr poté, co si Rytíři po utkání na ledě užili postupové radovánky s diváky. "Oslavy probíhají od doby, co jsme se dostali do extraligy," usmíval se majitel Rytířů.

Všiml si i transparentu, který rozvinuli příznivci a na němž byla vyobrazena bankovka s jeho podobiznou s cifrou 6868 a nápisem: 'My chcem Jardu Jágra na bankovce mít.' "Viděl jsem to. Hezká práce, škoda, že nikde neplatí a já doma taky žádný nemám," smál se Jágr.

Podpory fanoušků si hodně cenil a zaplněný ČEZ Stadion při cestě do extraligy ho potěšil. "Ale je to i zodpovědnost vůči lidem. Spíš jsme se soustředili na nás, jsme ve městě blízko Prahy, sponzorů moc není. Je to hrozně těžké tady dělat sport. Děkujeme sponzorům, městu i fanouškům," uvedl Jágr.

"Každý, kdo se na nás přijde podívat, to musí brát tak, že podporuje náš klub. Jsme malé město, musíme držet spolu a musíme mít něco, co nás drží, a jsem rád, že to táhne. I dnešní zápas, kdy o nic nejde, lístky nejsou tak levné a lidi přišli, to je dobrý signál, že by se to mohlo v dobré obrátit," podotkl dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem, držitel dvou zlatých medailí z mistrovství světa a olympijský šampion z Nagana.

V úterním závěrečném duelu sezony v Pardubicích už pravděpodobně nenastoupí. "Ono je těžké takhle hrát, nepříjemné. I ten soupeř k tomu musí přistoupit jako my, víš, že oni jsou v pozici, kdy my slavíme, musíš je respektovat, chceš odvést svůj výkon, to někdy zavání až zraněním. Každý, kdo hrál sport, ví, že buď jedeš naplno, nebo ne, tady to úplně nejde," prohlásil.

Nyní Jágra ještě čeká práce na kádru pro extraligovou sezonu. "Budeme na tom pracovat, musíme to nějak vymyslet. Myslím, že to bude dobré, uvidíme, jak se domluvíme s hráči. Ale stejně jako jsem věřil před sezonou, věřím i teď, že dáme dohromady mužstvo schopné hrát s každým," dodal Jágr.