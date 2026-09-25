Vítkovice schytaly v derby ponižující debakl, Kladno poprvé padlo

Třinečtí hokejisté deklasovali ve čtvrtém kole extraligy doma Vítkovice 8:2 a vedou tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3).
Oceláři skórovali pětkrát v přesilové hře, jednou díky Michalu Kovařčíkovi, který odehrál první zápas v sezoně po otřesu mozku. Ostravané ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední.
Vítkovice byly v úvodu nebezpečnější. Kalus se dostal za obránce, ale Kacetla nepřekonal. V dalším střídání se radoval Leahy. Kvůli nedovolenému bránění brankáři ale gól po trenérské výzvě neplatil. V sedmé minutě už ostravští hráči vedli. Abdul precizní střelou z levého kruhu využil už po dvaceti sekundách přesilovou hru. Zvýšit mohl vzápětí z úniku Cienciala, ale neuspěl s bekhendovou kličkou mezi betony.
Oceláři poté předvedli rychlý obrat. Už ve 12. minutě vedli 3:1. Před Švančarou se nejlépe zorientoval Daňo a procpal puk u levé tyčky do branky. Skóre otočil ranou z pravé strany obránce Pyrochta a třetí gól přidal po individuální akci Voženílek.
Zbývající góly dali domácí v přesilových hrách. Růžička se neukvapil a přihrál na pravou stranu Nestrašilovi, který vstřelil ve 28. minutě čtvrtý gól týmu. V úvodu třetí třetiny se prosadil z pravého kruhu Kovařčík.
Hosté odpověděli trefou Nellise a zdramatizovat zápas mohl Kalus, ale minul odkrytou branku. Další odpor hostů zlomil v početní výhodě Hudáček.
Za rozhodnutého stavu 6:2 srazil v 54. minutě hostující bek Holland v rohu kluziště k ledu Galvase. Po přezkoumání u videa obdržel vyšší trest za zásah do hlavy a krku. Faul potrestali góly Kubiesa a Pyrochta.
Galvas zápas dohrál, stejně tak Daňo, který v úvodu třetí třetiny zamířil s dopomocí po jedné noze na střídačku. Naopak na druhé straně nepokračoval ve hře kvůli zranění Abdul.
Pardubice vyhrály na ledě Mladé Boleslavi 4:1 a v pátém utkání sezony si připsaly třetí výhru. Dvěma góly se na tom podílel útočník Jáchym Kondelík. Bruslaři po úterní výhře v Praze nad Spartou neuspěli ani ve druhém domácím zápase.
Sparta po dvou porážkách za sebou zabrala a vyhrála na ledě Litvínova 4:1. Dvěma góly se o tříbodový úspěch zasloužil útočník Michal Řepík. Severočeši doma prohráli podruhé ze tří utkání. Ze souboje bývalých trenérských kolegů na střídačce juniorské reprezentace Patrika Augusty a Roberta Reichela se tak radoval současný kouč Pražanů.
Karlovy Vary porazily České Budějovice 5:1 a ve druhém domácím utkání v sezoně poprvé vyhrály. Dvěma góly se na tom podílel kanadský útočník Nick Jones. Motor premiérově nebodoval.
Kladno podlehlo doma Plzni 3:4 v prodloužení a ve čtvrtém utkání v sezoně si připsalo první porážku. Západočeši zabrali po dvou nezdarech. Hosté získali ve druhé třetině tříbrankový náskok, který Rytíři ve třetí části smazali. V čase 61:36 rozhodl svým druhým gólem v utkání Michal Teplý. Plzeň potvrdila, že se jí proti Rytířům daří a uspěla v sedmém z posledních osmi vzájemných soubojů.
Brno vyhrálo v Olomouci 4:2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži podruhé za sebou naplno bodovalo. Dvěma góly a asistencí se na výhře Komety podílel finský útočník Robert Leino. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté.
4. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 8:2 (3:1, 1:0, 4:1)
Branky a nahrávky: 8. Daňo (Pyrochta, L. Hudáček), 11. Pyrochta (L. Hudáček, Kubiesa), 12. D. Voženílek (D. Musil, M. Růžička), 28. A. Nestrašil (M. Růžička), 43. M. Kovařčík (Kubiesa, L. Hudáček), 52. L. Hudáček (Daňo, Pyrochta), 56. Kubiesa (Daňo, M. Kovařčík), 59. Pyrochta (L. Hudáček, Daňo) - 7. Abdul (J. Zbořil, T. Pavelka), 46. Nellis. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Augusta, Rampír. Vyloučení: 5:5 a navíc Holland (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 5:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Třinec: Kacetl - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Průšek - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Roman, D. Voženílek - Lazovský, Chlán, Hrehorčák - J. Polášek. Trenér: Žabka.
Vítkovice: Švančara - Holland, J. Zbořil, Kňažko, Leahy, Wesley, T. Pavelka, Demel - Š. Stránský, Hrivík, Cienciala - Yetman, Nellis, Abdul - Krivošík, Hladonik, Kalus - Bernovský, Šír, Macias - od 41. Petr. Trenér: Y. Treille.
Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:0, 0:3, 3:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 49. Konečný (Forman), 54. Pietroniro (Audette, Ojamäki), 60. Kelly Klíma (F. Přikryl, Audette) - 23. Rohlík, 28. Teplý (M. Petman), 29. L. Strnad (Měchura, A. Čech), 62. Teplý (Simon, Robertson). Rozhodčí: Zeliska, Jaroš - Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 4136.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, M. Houdek - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, F. Přikryl, Adam Kubík - M. Procházka, Konečný, Forman - Lisler, O. Bláha, Ryšavý - od 41. navíc Bareš. Trenér: R. Rulík.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, A. Čech - Rohlík, Lalancette, Katic - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Žemlička, Simon. Trenér: Veber.
BYD Energie Karlovy Vary - Banes Motor České Budějovice 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Mamčics, 17. Jones (Egle), 19. P. Tomek (Brickley, Egle), 33. Jones (Minárik, M. Kočí), 44. Černoch (O. Beránek, Jiskra) - 23. Hoch (Ordoš, Pýcha). Rozhodčí: Barek, Mejzlík - Špůr, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 4237.
Karlovy Vary: Frodl - Brickley, M. Kočí, Winberg, Mamčics, Schmiemann, Eronen, J. Myšák - Jiskra, Černoch, O. Beránek - Šťastný, Jones, Bambula - Koffer, Egle, P. Tomek - T. Redlich, Minárik, Lukošik. Trenér: Patera.
České Budějovice: Klouček - Nordsäter, Vála,Vráblík, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Andersen - Ordoš, Bulíř, Krastenbergs - Pour, Hoch, Lántoši - Ahl, Bell, Hejduk - M. Beránek, Toman, Zachar. Trenér: Robert Petrovický.
HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 58. O. Kaše (Kämpf) - 12. Řepík (Shore, N. Seppälä), 21. Krejčík (M. Špaček), 40. Řepík (Knot, Blümel), 56. Sekáč. Rozhodčí: Pražák, Pilný - Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5845.
Litvínov: Čajan - Husinecký, Moravčík, Jaks, Czuczman, O. Baláž, A. Polášek, V. Beran - Maštalířský, Kämpf, O. Kaše - Pištěk, Jícha, Koblasa - Zygmunt, Gut, Šámal - Havelka, Jurčík, Urban. Trenér: Reichel.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, M. Seppälä, N. Seppälä, Mašín, Tomov, Knot - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Blümel, Shore, Řepík - Sekáč, Vesalainen, Hyka - Pospíšil, O. Najman, Daníček. Trenér: Augusta.
BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávka: 44. Skalický (Gríger, Zámorský) - 13. Kondelík, 40. M. Stránský (Červenka, Košťálek), 44. Kondelík (Kelemen), 60. Smejkal (Tomášek). Rozhodčí: Šindel, Květoň - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:2. Diváci: 3256.
Mladá Boleslav: Furch - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Kubíček, D. Moravec, Křepelka -Buchtele, Gríger, Skalický - Martel, Morand, Jandric - Rekonen, Malínek, R. Koblížek - Gardoň, Gavars, Lichtag - Hradec. Trenér: Haken.
Pardubice: Subban - Košťálek, Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Chabada - Mandát, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Kelemen, Nosek, Kondelík - Vonráček, Sobotka, Poulíček - Macek. Trenér: Pešán.
HC Olomouc - HC Kometa Brno 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 31. Navrátil (Plášek, Freibergs), 54. Herčík (J. Kos, Navrátil) - 4. Leino (Kunc, Flek), 29. K. Pospíšil (Kučeřík, Leino), 31. Ilomäki (Kusko, Ščotka), 41. Leino (F. Král, Zábranský ml.). Rozhodčí: Šír, Obadal - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 5090.
Olomouc: Machovský - Stella, Freibergs, T. Černý, Gewiese, Rutar, Ondrušek, Cosgrove - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, D. Vitouch, Herčík - Matýs, Macuh, Spodniak - M. Vitouch, Štohanzl, J. Kos. Trenér: Fiala.
Brno: Rabčan - Zábranský, F. Král, Witkowski, Svozil, Ščotka, Kučeřík, Nedomlel - Flek, Leino, Kunc - H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil - A. Zbořil, Ilomäki, Kusko - Kollár, J. Brabenec, Cingel - Čajkovič. Trenér: Zábranský st.
Tabulka:
1.
Třinec
4
4
0
0
0
19:9
12
2.
Pardubice
5
3
0
0
2
19:14
9
3.
Kladno
4
2
1
1
0
13:10
9
4.
Sparta
4
2
0
1
1
14:11
7
5.
České Budějovice
4
2
0
1
1
8:10
7
6.
Brno
4
2
0
0
2
13:11
6
7.
Karlovy Vary
4
2
0
0
2
11:9
6
8.
Hradec Králové
4
2
0
0
2
11:10
6
9.
Litvínov
4
2
0
0
2
7:10
6
10.
Plzeň
4
0
2
1
1
10:10
5
11.
Mladá Boleslav
4
1
1
0
2
10:13
5
12.
Liberec
4
1
0
1
2
9:14
4
13.
Olomouc
4
0
1
0
3
9:14
2
14.
Vítkovice
3
0
0
0
3
7:15
0
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