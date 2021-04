Sežerte puk, velel oslavenec Varaďa. Teď to bude mít drahé, směje se Růžička

Hokejisté Třince se potřetí v klubové historii stali extraligovými mistry a ve všech případech se na tom výrazně podílel útočník Martin Růžička. Mistr světa z roku 2010 nasbíral v letošním play off patnáct bodů za osm branek a sedm asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem týmu.

"Pocity jsou krásné, nepopsatelné. Možná je ještě lepší, když to takhle obhájíme, i když minulý rok play off nebylo. Podařilo se nám titul obhájit. Je to intenzivnější, protože obhájit je těžší, a jsem rád i za kluky, že se nám to povedlo," radoval se Růžička v on-line rozhovoru s novináři.

Pětatřicetiletý útočník sám získal už čtvrtý titul, protože v roce 2006 byl součástí zlatého týmu Sparty. Rozhodující momenty letošního play off Růžička hledal těžko. "Je spousta momentů, kdy si člověk musí hrábnout na dno. Nejnáročnější byl asi sedmý zápas v semifinále proti Mladé Boleslavi, kdy se mohlo stát cokoliv. Jsme rádi, že jsme to zvládli," vrátil se k předešlé sérii, kdy Třinec postoupil až po maximálním počtu utkání.

"Ve finále nám pomohly první dva vítězné zápasy a urvaný (čtvrtý zápas) v Liberci. Dnes už jsem věřil, že to urveme," řekl Růžička.

Jedním z klíčových faktorů úspěchu Ocelářů byly produktivní přesilové hry. I páté finále rozhodli Slezané v početních výhodách, prosadili se v nich dvakrát.

"Ve velkých zápasech to rozhoduje. Většinou pět na pět se těžko prosazuje. Samozřejmě, že jsme rádi, že jsme si pomohli, protože dnes to byly dva rozhodující góly. Samozřejmě sledujeme video a bavíme se o tom, což je důležité," uvedl Růžička.

Odchovanec Berouna ocenil i přínos brankáře Ondřeje Kacetla, který vytvořil šesti čistými konty nový extraligový rekord v play off. "Ondra byl neskutečný. Chytnul skvělou formu a držel nás celé play off. Když jsme potřebovali, tak to zavřel, a jsem rád i za něj. Je to skvělý kluk a zaslouží si to," řekl Růžička.

Velkou zásluhu na třineckém triumfu měl i kapitán Petr Vrána, který vynechal závěr základní části po úmrtí manželky. V play off ale hrál a byl důležitou součástí elitní formace Ocelářů.

"Byli jsme rádi, že se vrátil. Samozřejmě, že to bylo na něm. Ukázal obrovský charakter a je to skvělý člověk. Když se vrátil, viděl jsem na klukách, jak to pozitivně vnímali, a myslím si, že i pro Péťu to nebylo, po tom, co se stalo, jednoduché. Jsme rádi, že i pro něj jsme to takhle doválčili a strašně nám pomohl," podotkl Růžička.

Speciální motivací pro třinecké hráče byly dnešní 45. narozeniny trenéra Václava Varadi.

"Po minulém zápase, který jsme v Liberci vyhráli, nám Venca připomenul, že má dnes narozeniny, a říkal, že musíme sežrat puk. Samozřejmě, že to byla motivace, ale hlavní motivace je titul. To je nadevše," uvedl Růžička a dodal, že trenéra nyní čeká vysoký příspěvek do týmové pokladny. "Myslím, že to bude mít drahé. Titul na narozky se moc často nevyhrává," smál se.

Růžička si pochvaloval i fakt, že ve Werk areně mohlo být téměř tisíc fanoušků. "Hokej měl úplně jiné grády. Jsme rádi, že to bylo alespoň takhle povoleno, protože člověk to vnímá a hraje se mu jinak," přiznal Růžička.